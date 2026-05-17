Мактоминей с паса Хейлунда забил «Пизе». У Расмуса 10+5 в Серии А, у Скотта 10+3

Экс-одноклубники по «Ман Юнайтед» сотворили гол за «Наполи».

Скотт Мактоминей забил с передачи Расмуса Хейлунда.

«Наполи» играет в гостях с «Пизой» (2:0, первый тайм) в 37-м туре Серии А. На 21-й минуте шотландский хавбек отличился с паса датского форварда.

Всего на счету Мактоминея 10+3 по системе «гол+пас» в 32 матчах чемпионата Италии. Хейлунд в 32 играх набрал 10+5.

Скотт перешел в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. Расмус играет за итальянский клуб на правах аренды из «МЮ», которая закончится 30 июня.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча неаполитанцев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
«Наполи» разгромил «Пизу» – 3:0. Хейлунд забил и ассистировал Мактоминею, у Ррахмани тоже гол
17 мая, 12:03
