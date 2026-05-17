«Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края – большинство желает им чемпионства». Дьяков о гонке в РПЛ

Дьяков об РПЛ: «Зенит» – не народная команда, люди предпочтут титул «Краснодара».

Бывший защитник «Ростова » Виталий Дьяков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Как думаете, будет ли тренерский штаб «Краснодара» параллельно контролировать игру в Ростове или концентрация только на своем матче?

– Сто процентов кто-то из тренерского штаба «Краснодара» будет следить за тем, как складывается матч в Ростове. В моих командах, когда мы боролись, чтобы не попасть в стыки, не вылететь, люди на скамейке тоже смотрели за параллельными матчами. Футболисты играют, а тренерский штаб может позволить себе посмотреть счет параллельного матча.

– Сейчас вся Россия за «Ростов» и «Краснодар»? Или все-таки такие высказывания слишком громкие?

– «Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края. Многие люди любят и уважают Сергея Николаевича Галицкого. Не знаю как вся Россия, но большинство людей сто процентов желают чемпионства «Краснодару», а не «Зениту», – сказал Дьяков.

«Зенит » лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 65 очков в 29 матчах. «Краснодар» с 63 очками находится на второй строчке. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.