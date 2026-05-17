  • «Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края – большинство желает им чемпионства». Дьяков о гонке в РПЛ
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Как думаете, будет ли тренерский штаб «Краснодара» параллельно контролировать игру в Ростове или концентрация только на своем матче?

– Сто процентов кто-то из тренерского штаба «Краснодара» будет следить за тем, как складывается матч в Ростове. В моих командах, когда мы боролись, чтобы не попасть в стыки, не вылететь, люди на скамейке тоже смотрели за параллельными матчами. Футболисты играют, а тренерский штаб может позволить себе посмотреть счет параллельного матча.

– Сейчас вся Россия за «Ростов» и «Краснодар»? Или все-таки такие высказывания слишком громкие?

– «Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края. Многие люди любят и уважают Сергея Николаевича Галицкого. Не знаю как вся Россия, но большинство людей сто процентов желают чемпионства «Краснодару», а не «Зениту», – сказал Дьяков.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков в 29 матчах. «Краснодар» с 63 очками находится на второй строчке. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

Если честно, то раньше всегда с нетерпением ждал матчей Краснодар - Зенит. Игры были лучшие в сезоне. Даже когда проигрывал Зенит. Помню чудо гол Окреашвили. Но после того, как умышленно стали тащить арбитры Краснодар, сильно изменилось отношение к этой команде. В прошлом сезоне, последняя игра Краснодара с Оренбургом. Рука Тормены в своей штрафной. Пенальти? Да вы что? Это рука, кого надо рука! Скажите, в этом сезоне, рука Оласы - это не пенальти, а рука Дивеева и Умярова - это пенальти? И конечно, вишенка на торт. Зенит выпускает в концовке Педро в личной встрече. Сперцян со всей дури лупит по подошве бутс Педро, и Карасёв удаляет..... Педро. Это уже даже не запах, это вонь судейских ошибок в пользу Краснодара. Как-то очень быстро симпатичная команда превратилась в мерзкий клуб.
Жердин Александр
Комментарий скрыт
У меня есть вопросы к руководству Зенита по поводу тоже Соболева. У меня есть вопросы к Семаку по поводу тактики. И что? Это как-то отменяет, то что Краснодар тащат трактором?
Давайте честно,большинству народа все равно на футбол...Так что народных команд у нас нет...
Справедливо, сейчас вообще не до спорта
А что вы вообще на спортивном сайте тогда забыли? Такие комментарии уместны на политической платформе
Раньше может быть и симпатизировали Краснодару, но последнее время столько сомнительных движений, что вся симпатия сводится к тому, что кто угодно чемпион, только бы не юбиляры
Согласен полностью. Несколько лет назад было иначе. Краснодару искренне симпатизировали болелы других команд. Сейчас всё изменилось. Тут ситуация как на выборах, когда не нравится ни один из претендентов.
Черномырдин как-то сказал — оба хуже. Оказывается и про них это.
Гоняю за Зенит с 2009 года, поверьте поклонников за пределами Питера очень много. Да, меньше чем у Спартачей, но больше чем у любого другого клуба в России. Говорить что за Зенит болеют только в Питере- значит не разбираться в теме, либо отрицать реальность
Адекватно! 👍
Так и есть. Само собой, у Зенита много болельщиков. И это логично. Дело даже не в чемпионствах. Команда ведь и в Европе была на уровне. Сам в своем городе знаю немало зенитовских. Но, блин, тут люто минусуют тех, кто пишет, что в регионах спартачей все равно больше. А их больше. По крайней мере, пока
Это называется выдавать желаемое за действительное
Абсолютно не желаю чемпионства команде истеричек, провокаторов и симулянтов в лице Краснодара. Тем более, учитывая, как судьи 2 сезон их тащат.
Краснодар - команда региональная, но сейчас к её южным фанатам плюсуются болеющие против "Зенита" - т.е. считай все "замАсвкичи".
Сознательно допустил ошибку в отношении жителей столицы и считаешь себя умным? Это все петербуржские комплексы
Дак там не про москвичей речь, а за фанатов московских команд, это ж логично
не знаю на счёт Зенита, Ростова, Краснодара и т.п. но то, что на Дьякова всем плевать - это факт. Хотел сказать что непонятно, зачем Спортс из какого-то сельского амбара на люди его снова вытащил, но по факту же понятно. Вот ради таких набросов на вентилятор и вытащил. А тот радуется от неожиданной популярности и даже не осознает, что просто клоуном подрабатывает.
Хорошо хоть, что Дьяков выражает свои личное мнение, а не говорит от лица всей страны.
Краснодар показал свою сущность его стали презирать )))карета превратилась в тыкву
