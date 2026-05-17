Директор «Локо» Ульянов о том, из каких стран интересуются Батраковым: «Из недружественных. Англия – нет. Если из «ПСЖ» приедут – супер»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.
Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны «ПСЖ» и других европейских клубов.
– Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?
– Нет.
– Представители «ПСЖ» должны приехать.
– И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.
– Всех сохранить возможно?
– Почему нет.
– Условного Батракова?
– Ну почему нет? Желание то есть.
– У вас или у него?
– Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.
– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?
– Из недружественных.
– А как тогда вести переговоры?
– Так получилось.
– Англия в их числе?
– Англия – нет, – сказал Ульянов.
Батраков – воспитанник «Локомотива». Его действующий контракт рассчитан до 2029 года.
