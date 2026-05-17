Директор «Локо» Ульянов о том, из каких стран интересуются Батраковым: «Из недружественных. Англия – нет. Если из «ПСЖ» приедут – супер»

Ульянов о Батракове и «ПСЖ»: супер, если приедут, но «Локо» хочет его сохранить.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова .

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны «ПСЖ » и других европейских клубов.

– Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?

– Нет.

– Представители «ПСЖ» должны приехать.

– И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.

– Всех сохранить возможно?

– Почему нет.

– Условного Батракова?

– Ну почему нет? Желание то есть.

– У вас или у него?

– Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.

– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?

– Из недружественных.

– А как тогда вести переговоры?

– Так получилось.

– Англия в их числе?

– Англия – нет, – сказал Ульянов.

Батраков – воспитанник «Локомотива ». Его действующий контракт рассчитан до 2029 года.