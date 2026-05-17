  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Локо» Ульянов о том, из каких стран интересуются Батраковым: «Из недружественных. Англия – нет. Если из «ПСЖ» приедут – супер»
0

Директор «Локо» Ульянов о том, из каких стран интересуются Батраковым: «Из недружественных. Англия – нет. Если из «ПСЖ» приедут – супер»

Ульянов о Батракове и «ПСЖ»: супер, если приедут, но «Локо» хочет его сохранить.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны «ПСЖ» и других европейских клубов.

– Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?

– Нет.

– Представители «ПСЖ» должны приехать.

– И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.

– Всех сохранить возможно?

– Почему нет.

– Условного Батракова?

– Ну почему нет? Желание то есть.

– У вас или у него?

– Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.

– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?

– Из недружественных.

– А как тогда вести переговоры?

– Так получилось.

– Англия в их числе?

– Англия – нет, – сказал Ульянов.

Батраков – воспитанник «Локомотива». Его действующий контракт рассчитан до 2029 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26650 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoвозможные трансферы
logoПСЖ
logoСпорт-Экспресс
Дмитрий Ульянов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот про "недружественные страны" обязательно надо было сказать! Скрепы..!
ОтветRecreated
Вот про "недружественные страны" обязательно надо было сказать! Скрепы..!
Вообще не понимаю, почему наши власти любят подчёркивать, что с Италией, Германией и Испанией мы не дружим... зато с Афганистаном, Северной Кореей и прочими Мали в дёсна сосёмся ))
ОтветPelerin
Вообще не понимаю, почему наши власти любят подчёркивать, что с Италией, Германией и Испанией мы не дружим... зато с Афганистаном, Северной Кореей и прочими Мали в дёсна сосёмся ))
Троллят прогрессивное население, иначе это объяснить невозможно
Дружественные страны? Интересно было бы посмотреть на Батракова в чемпионате Белоруссии.
ОтветЦЕС
Дружественные страны? Интересно было бы посмотреть на Батракова в чемпионате Белоруссии.
А он ведь мог там поиграть, была где-то новость. Кто-то хотел его взять в аренду, но он хорошо проявил себя на сборах и остался в Локомотиве)
– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?
– Из недружественных....
Из Северной Кореи интереса,я так понял,не проявляют...
ОтветСергей Круг
– Клубы из каких стран интересуются Батраковым? – Из недружественных.... Из Северной Кореи интереса,я так понял,не проявляют...
Думаю Батраков, да и сам локомотив был бы в восторге переходу в чемпионат Ирана, Сев. Кореи или Афганистана.
Условно-нормального журналиста не нашлось чтобы не задавать абсурдные вопросы?
ОтветKOT_B_yHTAX
Условно-нормального журналиста не нашлось чтобы не задавать абсурдные вопросы?
Не требуй невозможного. Это реальный уровень нынешней журналистики. Чем богаты...
ОтветKOT_B_yHTAX
Условно-нормального журналиста не нашлось чтобы не задавать абсурдные вопросы?
Вопросы ппц, ответы не лучше. Нахрена я этот набор фраз прочитал 🤔
Вот нафига тут политика в стиле недружественных
Сказать спортивному директору прессе "Из недружественных", это все равно что расписаться в своей проф не пригодности. Твоя задача сплачивать специалистов зачастую из разных стран, про трансферы я вообще молчу, и ты говоришь такое. Позор.
из беларуси не интересуются значит
Клоун Ульянов 🤡
В соцсети Х, например, явно видно, что Батраковым интересуются Галатасарай и Бешикташ
Батраков - мега топ!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев про Кисляка и Батракова в Европе: «Потеря для РПЛ, но если есть шанс уехать в «ПСЖ», по-человечески это понятно. Но есть примеры наших звезд, когда не все там получается»
15 мая, 11:11
Хомуха сомневается в Кисляке и Батракове: «В Европе сумасшедший темп игры. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет среди полевых»
15 мая, 03:37
Масалитин о Кисляке и Батракове: «Отъезд в «ПСЖ» маловероятен, ребята провалили весну. Внимание клуба – не приглашение в основу»
14 мая, 15:09
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Алексей спокойно сможет играть на этом уровне, у меня нет сомнений. 20 миллионов – его опция выкупа»
14 мая, 10:06
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
47 минут назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
54 минуты назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
14 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
18 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
29 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
34 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
42 минуты назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
56 минут назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
57 минут назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Рекомендуем