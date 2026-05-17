ФИФА провела встречу с Федерацией футбола Ирана: «Все прошло позитивно. С нетерпением ждем встречи на ЧМ-2026»

ФИФА ожидает участие Ирана в предстоящем чемпионате мира.

Иран и ФИФА обсудили участие национальной сборной в ЧМ-2026 .

Иранская команда должна провести все три матча группового этапа в США, но участие иранцев в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, находится под вопросом с момента атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Иран просил перенести игры в Мексику, однако президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на том, что все встречи должны проводиться на стадионах, изначально запланированных для матчей.

Дополнительные вопросы возникло после того, как президенту Иранской футбольной федерации (FFIRI) Мехди Таджу было отказано во въезде в Канаду на Конгресс ФИФА в Ванкувере в начале этого месяца из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем в субботу провел встречу с президентом FFIRI Таджем.

«У нас состоялась отличная и конструктивная встреча с Иранской футбольной федерацией. Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем встречи с ними на чемпионате мира по футболу», – сказал Графстрем.

На вопрос о том, получила ли ФИФА гарантии относительно въезда и визовых условий для иранских игроков, Графстрем не стал вдаваться в подробности.

«Мы обсудили все соответствующие вопросы, но я думаю, что сейчас не время обсуждать детали. В целом, встреча прошла очень позитивно, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога», – отметил функционер.

«Я рад, что они выслушали доводы Ирана, все 10 пунктов, которые мы подняли, и предложили решения по каждому из них. Я надеюсь, с Божьей помощью, что наша национальная команда сможет поехать на чемпионат мира без каких-либо проблем и добиться там очень хороших результатов», – сказал в свою очередь Тадж.

В понедельник сборная Ирана отправится из Тегерана на тренировочный сбор в Турцию, а затем в начале июня переедет на свою базу в США в Тусоне, штат Аризона.

Иранская команда начнет свое выступление на чемпионате мира матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе 15 июня. Также в группе G им предстоят игры против Бельгии и Египта.