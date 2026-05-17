  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА провела встречу с Федерацией футбола Ирана: «Все прошло позитивно. С нетерпением ждем встречи на ЧМ-2026»
0

ФИФА провела встречу с Федерацией футбола Ирана: «Все прошло позитивно. С нетерпением ждем встречи на ЧМ-2026»

ФИФА ожидает участие Ирана в предстоящем чемпионате мира.

Иран и ФИФА обсудили участие национальной сборной в ЧМ-2026.

Иранская команда должна провести все три матча группового этапа в США, но участие иранцев в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, находится под вопросом с момента атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Иран просил перенести игры в Мексику, однако президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на том, что все встречи должны проводиться на стадионах, изначально запланированных для матчей.

Дополнительные вопросы возникло после того, как президенту Иранской футбольной федерации (FFIRI) Мехди Таджу было отказано во въезде в Канаду на Конгресс ФИФА в Ванкувере в начале этого месяца из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем в субботу провел встречу с президентом FFIRI Таджем.

«У нас состоялась отличная и конструктивная встреча с Иранской футбольной федерацией. Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем встречи с ними на чемпионате мира по футболу», – сказал Графстрем.

На вопрос о том, получила ли ФИФА гарантии относительно въезда и визовых условий для иранских игроков, Графстрем не стал вдаваться в подробности.

«Мы обсудили все соответствующие вопросы, но я думаю, что сейчас не время обсуждать детали. В целом, встреча прошла очень позитивно, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога», – отметил функционер.

«Я рад, что они выслушали доводы Ирана, все 10 пунктов, которые мы подняли, и предложили решения по каждому из них. Я надеюсь, с Божьей помощью, что наша национальная команда сможет поехать на чемпионат мира без каких-либо проблем и добиться там очень хороших результатов», – сказал в свою очередь Тадж.

В понедельник сборная Ирана отправится из Тегерана на тренировочный сбор в Турцию, а затем в начале июня переедет на свою базу в США в Тусоне, штат Аризона.

Иранская команда начнет свое выступление на чемпионате мира матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе 15 июня. Также в группе G им предстоят игры против Бельгии и Египта.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26686 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reuters
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoПолитика
logoвысшая лига Иран
logoФИФА
Федерация футбола Ирана

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Позор инфантино, лысый должен отстранить сша за агрессию и перенести чм в нейтральную страну
ОтветMark Anisimov
Позор инфантино, лысый должен отстранить сша за агрессию и перенести чм в нейтральную страну
А еще, США наверняка со дня на день возобновит боевые действия против Ирана и может напасть на Кубу. И все это за месяц до ЧМ
Объединяющая сила спорта такая объединяющая
ОтветXavIniesta2008-2015
А еще, США наверняка со дня на день возобновит боевые действия против Ирана и может напасть на Кубу. И все это за месяц до ЧМ Объединяющая сила спорта такая объединяющая
Пусть нападают, кубинцы им спасибо скажут
Встреча прошла хорошо, в дружеской атмосфере, иранцам визы в сша не дадут....
А почему в контексте замены Ирана обсуждась Италия а не страна из азиатской конфедерации которая в таблице была после Ирана?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА и Федерация футбола Ирана сегодня в Стамбуле обсудят участие сборной на ЧМ-2026. Иранцы ждут гарантий на фоне проблем с визами
16 мая, 12:47
Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»
14 мая, 21:28
Член администрации Белого дома об Иране на ЧМ: «Трамп ясно дал понять, что они приглашены. Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР под видом прессы и тренеров»
13 мая, 15:19
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
53 минуты назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
сегодня, 13:26
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Неймар не будет игроком основы и капитаном на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
6 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
20 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
24 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
35 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
40 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
48 минут назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Рекомендуем