«Дзюба в «Спартаке» – это реально. Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и там сможет. Как игрок скамейки пользу принести может». Канчельскис о 37-летнем форварде
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба может перейти в «Спартак».
«Дзюба в «Спартаке» в следующем сезоне – это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант. Выйти на последние 10-15 минут, поддавить уставшую защиту соперника – почему нет?
Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и в «Спартаке» сможет. Как основной нападающий уже не потянет, понятное дело, но свою пользу клубу принести может. Не думаю, что он завершит карьеру этим летом», – сказал Канчельскис.
Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» истекает летом 2026 года.
В текущем Мир РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Лимит на легионеров, который впаривает министр спорта, который по его мнению должен помочь российской молодежи работает так, как и будет работать - продлевать футбольную жизнь нашим футбольным пенсионерам. Как от этого должен выиграть российской футбол - не очень понятно.
Лимит на легионеров - отвратительное явление.
Дзюба конечно не нужен Спартаку ни в каком качестве. Ни на скамейку, ни мячи подавать, ни в качестве ведущего на шоу всякие. Эту легенду Зенит пусть себе забирает. А то они карьеры проводят, а как заканчивают, то все спартаковцами записываются. Хайп только в этом качестве обеспечен.
Если серьезно, то Дзюба не подходит для спартаковского нынешнего футбола - футбола с большим движениям мяча, с активным прессингом. Дзюба не вяжется ни с одним пунктом. А если навал нужно сделать, то с этим лучше справится кто-то из ЦЗ типа Ву.
Нет, не значит. Странно, что человек, имеющий отношение к футболу, говорит такие глупости. Спартак и Акрон играют совсем в разный футбол. Спартак от обороны в этом сезоне не играл ни с кем. Команда забирала мяч и у Зенита, и у Краснодара, и в других клубов. Дзюба этому футболу будет вредить.
Он по полю ходит, много стоит, не прессингует... в Акроне или Крыльях такое прокатит, в Зените, Краснодаре или Спартаке, Динамо, Локомотиве нет.
Он объективно не тянет играть в большой команде, если только на замену выходить на 10 минут ( что его не устроит однозначно)