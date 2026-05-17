«Дзюба в «Спартаке» – это реально. Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и там сможет. Как игрок скамейки пользу принести может». Канчельскис о 37-летнем форварде

Канчельскис: Дзюба в «Спартаке» – это реально, пользу принести может.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба может перейти в «Спартак».

«Дзюба в «Спартаке » в следующем сезоне – это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант. Выйти на последние 10-15 минут, поддавить уставшую защиту соперника – почему нет?

Если он в «Акроне » забивает и отдает, то и в «Спартаке» сможет. Как основной нападающий уже не потянет, понятное дело, но свою пользу клубу принести может. Не думаю, что он завершит карьеру этим летом», – сказал Канчельскис.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» истекает летом 2026 года.

В текущем Мир РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.