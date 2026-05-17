  • «Дзюба в «Спартаке» – это реально. Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и там сможет. Как игрок скамейки пользу принести может». Канчельскис о 37-летнем форварде
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба может перейти в «Спартак».

«Дзюба в «Спартаке» в следующем сезоне – это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант. Выйти на последние 10-15 минут, поддавить уставшую защиту соперника – почему нет?

Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и в «Спартаке» сможет. Как основной нападающий уже не потянет, понятное дело, но свою пользу клубу принести может. Не думаю, что он завершит карьеру этим летом», – сказал Канчельскис.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» истекает летом 2026 года.

В текущем Мир РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Канчельскис обиженный враг, нельзя делать то, что он советуе. Этот человек искренне ненавидит Спартак
Помимо этого он ещё и сказочно глyп. ))
Именно так!
И для чего Дзюба нужен Спартаку? Какую реально пользу он может оказать? Человек пешком передвигается по полю. Темпа не выдерживает. В прессинге не участвует. Вся игра с ним сводится только к длинным забросам. Это полный бред для команды Карседо. Заболотного не знают куда пристроить. Так он хоть на лавке сидит без особых претензий, а с характером Дзюбы так не прокатит.
Ты посмотри в какой футбол играет Спартак и в какой Акрон. Не видишь разницу? Это под Дзюбу надо полностью менять игру команды. Ломать всё то, что пытается сделать Карседо.
Еще и Соболева будет самый сильный дуэт в лиге ) Жара конечно действует на умы. Все на речку ))
в 37 Соболева можно вернуть в Спартак
Даже лучше в 40 как Нойер же играет )))
"Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант"

Лимит на легионеров, который впаривает министр спорта, который по его мнению должен помочь российской молодежи работает так, как и будет работать - продлевать футбольную жизнь нашим футбольным пенсионерам. Как от этого должен выиграть российской футбол - не очень понятно.
Лимит на легионеров - отвратительное явление.

Дзюба конечно не нужен Спартаку ни в каком качестве. Ни на скамейку, ни мячи подавать, ни в качестве ведущего на шоу всякие. Эту легенду Зенит пусть себе забирает. А то они карьеры проводят, а как заканчивают, то все спартаковцами записываются. Хайп только в этом качестве обеспечен.

Если серьезно, то Дзюба не подходит для спартаковского нынешнего футбола - футбола с большим движениям мяча, с активным прессингом. Дзюба не вяжется ни с одним пунктом. А если навал нужно сделать, то с этим лучше справится кто-то из ЦЗ типа Ву.

"Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и в «Спартаке» сможет"

Нет, не значит. Странно, что человек, имеющий отношение к футболу, говорит такие глупости. Спартак и Акрон играют совсем в разный футбол. Спартак от обороны в этом сезоне не играл ни с кем. Команда забирала мяч и у Зенита, и у Краснодара, и в других клубов. Дзюба этому футболу будет вредить.
Без Дзюбы Акрон был бы сильнее. Акрон с Дзюбой играет как будто в меньшинстве. Всегда на поле игрок, который не двигается и стоит на месте. Никакого прессинга, ничего. Игра Акрона не прогрессирует, они заложники наличия Дзюбы в команде. Им надо быстрее от него избавляться. Им нужно брать в аренду того же Мусаева у ЦСКА (из-за лимита вряд ли отпустят) и с таким игроком, который будет бороться и давать объем впереди что-то решать. Забивать условный Мусаев будет не меньше Дзюбы, но игра Акрона станет легче, современнее и эффективнее.
ну и чушь вы пишите. Акрон по атакующим показателям один из лучших, не считая топ команд. Очки теряются из за слабой игры в защите именно.
а можно поконкретнее: по каким "атакующим показателям" Акрон "один из лучших"?
Люди которые топят за Дзюбу в топ командах: вы футбол смотрите вообще?
Он по полю ходит, много стоит, не прессингует... в Акроне или Крыльях такое прокатит, в Зените, Краснодаре или Спартаке, Динамо, Локомотиве нет.
Он объективно не тянет играть в большой команде, если только на замену выходить на 10 минут ( что его не устроит однозначно)
Да мы именно смотрим футбол, а не на возраст. Вратари тоже стоят весь матч и что?? у всех свои задачи на поле. В топ командах он наоборот будет очень хорош в штрафной и подыгрыше. Топовые команды владеют мячом гораздо чаще и вскрывать автобусы будет только проще. Дзюба играя в Акроне в топ 10 по голевым действиям во всей лиге и супер полезен. Лучший в единоборствах, один из лучших по ключевым передачам в РПЛ. Так что смотрите именно футбол что бы разбираться деталях.
Чушь полная. Дзюба это самый презираемый фанатами Спартака игрок. Он не нужен Спартаку ни по человеческим, ни по игровым качествам.
Канчельскис, конечно, тот ещё психолог.
Опять на выходные на стакане)))
Если про Спартак, то любая глупость реальна, таковы направления работы СМИ.
