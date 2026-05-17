«Зенит» стал чемпионом России в 7-й раз за 8 последних сезонов, все титулы – с Семаком

«Зенит» стал чемпионом России в 7-й раз за 8 лет.

«Зенит» выиграл чемпионат России по итогам семи из восьми последних сезонов.

Команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар ».

Петербуржцы ранее были чемпионами России шесть лет подряд – с 2019 по 2024 год. В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом, а клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым.

Отметим, что все семь титулов «Зенит » завоевал с российским тренером – Семак возглавил команду в 2018 году.