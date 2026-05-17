«Зенит» стал чемпионом России в 7-й раз за 8 последних сезонов, все титулы – с Семаком
Команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар».
Петербуржцы ранее были чемпионами России шесть лет подряд – с 2019 по 2024 год. В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом, а клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым.
Отметим, что все семь титулов «Зенит» завоевал с российским тренером – Семак возглавил команду в 2018 году.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Пелена настолько плотная что оказывается Карась (!) ручной, Ростову проплатили, удар в лицо рукой не пенальти, снос в ноги при выходе 2 в 0 на вратаря не красная и т.д.
Уровень футболистов космический для нашего чемпионата и в этом году Семака это спасло, но ему точно пора отдохнуть от футбола