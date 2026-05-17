  • «Зенит» стал чемпионом России в 7-й раз за 8 последних сезонов, все титулы – с Семаком
«Зенит» стал чемпионом России в 7-й раз за 8 лет.

Команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ после 30-го тура, опередив прошлогоднего чемпиона – «Краснодар».

Петербуржцы ранее были чемпионами России шесть лет подряд – с 2019 по 2024 год. В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом, а клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым.

Отметим, что все семь титулов «Зенит» завоевал с российским тренером – Семак возглавил команду в 2018 году.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Не с Семаком, а с Газпромом.
ОтветВалерий Ярославцев
💯 %
ОтветВалерий Ярославцев
Комментарий удален модератором
Всех болельщиков Зенита с победой! Хейтерам удачи в следующем сезоне. Начинайте болеть за свои команды а не против лучшего клуба страны 😏
Пелена настолько плотная что оказывается Карась (!) ручной, Ростову проплатили, удар в лицо рукой не пенальти, снос в ноги при выходе 2 в 0 на вратаря не красная и т.д.
Ответфинт Скрыльникова
Комментарий скрыт
Ответфинт Скрыльникова
Комментарий удален модератором
C одной стороны расстроен, что Краснодар не стал чемпионом, с другой стороны рад, что Семак останется главным тренером у Зенита. Двоякие чувства, конечно
Как же Динамо всем насрало на головы в прошлом туре… это просто невыносимо
ОтветVlados154
Ну подводники реально зениту два последних чемпионства на блюдечке принесли, причем когда первое им оформляли- даже сами от него отказались(чтобы традиции маяка не ломать) ))
И символично, что за эти 8 лет чемпионом не стали в год 100-летия клуба🥳
ОтветAlex Brovko
Перенервничать
ОтветAlex Brovko
Не всем же дарят чемпионство на юбилей старейшего бывшего игрока как К&б из г. Москва.
Поражает, как Зенит забрал этот чемпионат в такой манере
Уровень футболистов космический для нашего чемпионата и в этом году Семака это спасло, но ему точно пора отдохнуть от футбола
Пенальти-чемпион
Краснодар безусловно сам отдал чемпионство в прошлом туре. Но чемпионский матч Зенита получился симптоматичным. Один забитый гол против немотивированного соперника и тот с пенальти, ну и с красной карточкой у соперника.
астрологи объявили неделю нытья московских клубов
ОтветMister Sandman
Это у них каждая неделя, эта скорее удвоенного нытья
А почему так происходит? Потому что Семак мясо не ест ))
ОтветРубин2003
Это кстати очень правильно,, что мясо не ест
