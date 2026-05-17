Рис Джеймс: «Челси» в этом сезоне выступил ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед фанатами за отсутствие результатов»

Рис Джеймс о «Челси»: в этом сезоне мы выступили ниже своих возможностей.

Капитан «Челси » Рис Джеймс оценил сезон команды после поражения от «Манчестер Сити » (0:1) в финале Кубка Англии.

«Проигрыш разочаровывает. Если посмотреть на игру в целом, а не только на счет, мы играли на равных. В первом тайме они, вероятно, много владели мячом, но это не сильно нам мешало, а затем во втором тайме им удалось забить с полумомента.

Нам не хватило завершающих штрихов. Я сделал все, что мог. В финале все хотят победить, будь то местный трофей или Кубок Англии. Я не могу сомневаться в желании или стремлении [команды] к победе. Мы все этого хотели. Нам просто не повезло.

Нам нужно отдохнуть, восстановиться, вернуться на тренировочное поле и начать готовиться к нашей следующей игре против «Тоттенхэма ».

В этом сезоне мы выступили ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед болельщиками за отсутствие результатов. Было непросто. Надеюсь, скоро мы исправим ситуацию», – сказал Джеймс.

«Синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ . 19 мая они примут «Тоттенхэм» в 37-м туре Премьер-лиги.