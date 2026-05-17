Рис Джеймс: «Челси» в этом сезоне выступил ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед фанатами за отсутствие результатов»
Капитан «Челси» Рис Джеймс оценил сезон команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.
«Проигрыш разочаровывает. Если посмотреть на игру в целом, а не только на счет, мы играли на равных. В первом тайме они, вероятно, много владели мячом, но это не сильно нам мешало, а затем во втором тайме им удалось забить с полумомента.
Нам не хватило завершающих штрихов. Я сделал все, что мог. В финале все хотят победить, будь то местный трофей или Кубок Англии. Я не могу сомневаться в желании или стремлении [команды] к победе. Мы все этого хотели. Нам просто не повезло.
Нам нужно отдохнуть, восстановиться, вернуться на тренировочное поле и начать готовиться к нашей следующей игре против «Тоттенхэма».
В этом сезоне мы выступили ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед болельщиками за отсутствие результатов. Было непросто. Надеюсь, скоро мы исправим ситуацию», – сказал Джеймс.
«Синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. 19 мая они примут «Тоттенхэм» в 37-м туре Премьер-лиги.
А вот как к игроку вопросов нет, отдает всего себя на поле и показывает топ уровень, извиняются пусть другие типа лидеры.