  • Рис Джеймс: «Челси» в этом сезоне выступил ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед фанатами за отсутствие результатов»
Капитан «Челси» Рис Джеймс оценил сезон команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Проигрыш разочаровывает. Если посмотреть на игру в целом, а не только на счет, мы играли на равных. В первом тайме они, вероятно, много владели мячом, но это не сильно нам мешало, а затем во втором тайме им удалось забить с полумомента.

Нам не хватило завершающих штрихов. Я сделал все, что мог. В финале все хотят победить, будь то местный трофей или Кубок Англии. Я не могу сомневаться в желании или стремлении [команды] к победе. Мы все этого хотели. Нам просто не повезло.

Нам нужно отдохнуть, восстановиться, вернуться на тренировочное поле и начать готовиться к нашей следующей игре против «Тоттенхэма».

В этом сезоне мы выступили ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед болельщиками за отсутствие результатов. Было непросто. Надеюсь, скоро мы исправим ситуацию», – сказал Джеймс.

«Синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. 19 мая они примут «Тоттенхэм» в 37-м туре Премьер-лиги.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
К Джеймсу ноль вопросов. Один из немногих профессионалов в этом составе. Пусть извинятся те, кто забил на футбол, собрав чемоданы в Мадрид ещё зимой, а так же те кто превратился из игрока мирового уровня в белого Деле Алли
Если бы не травмы, Джеймс выдал бы более блестящий сезон, мне так кажется.
Не согласен. Энцо уничтожили все эти скандалы и балаганы. Он, скорее жертва. Да и черный Поттер вообще был не в тему.
Меньше всех вопросов к капитану! Надеюсь, что в новом сезоне все будет лучше!
К Джеймсу если и есть вопросы то как к капитану скорее, видно, что он тихоня, вчера Кукурелья истерил когда судья принял решение в пользу МС, Рис к нему подошёл и пытался успокоить, но испанцу пофиг было, глаза выпучил и орёт, а Джеймс на спокойняке, будто Колвилл выглядит лидером больше, он и вчера руководил обороной, а при Поче были инсайды, что Ливай был лидером в раздевалке уже в 20 лет.
А вот как к игроку вопросов нет, отдает всего себя на поле и показывает топ уровень, извиняются пусть другие типа лидеры.
Да, в Леви очевидно чувствуется альфач и лидер, к тому же воспитанник, так что парень точно будет играть за эмблему в отличие от наёмных латиносов. Хотелось бы именно его видеть если не кэпом, то вице-кэпом, а не Энцо.
Надеюсь Алонсо не будет капитана ставить в опорную зону, это мазохизм. Пусть играет пз, на смену Густо пусть сидит
Рад видеть, что Кэпу не фиолетово. Верим, парни.
После Энцо тренера по рукам пошли....
