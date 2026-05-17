  • Семак выиграл чемпионат России в 7-й раз, до Романцева – 1 титул. У тренера «Зенита» 14-й трофей за карьеру
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак приблизился к экс-тренеру «Спартака» Олегу Романцеву по количеству чемпионских титулов в чемпионате России.

50-летний специалист выиграл Мир РПЛ-2025/26 с петербуржцами.

Для Семака это 7-й чемпионский титул (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026) в качестве тренера. У Романцева их 8 (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Чаще из тренеров не побеждал никто.

При этом в 2024-м году Семак побил рекорд Романцева, став чемпионом России 6 раз подряд.

Всего за тренерскую карьеру Сергей, возглавлявший также «Уфу», выиграл 14-й трофей – все с «Зенитом». Он также дважды брал FONBET Кубок России и пять раз OLIMPBET Суперкубок России.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Семаку до Романцева как до Китая пешком.
ОтветMisha Patton
Он и моложе лет на 100. Еще все впереди.
ОтветMisha Patton
Романцев: 6 побед в сезоне ЛЧ (группа с чемпионом Англии), 18 из 18 очков
Семак: 1:5 от Брюгге, 1 очко из 18 возможных

Траты
Семаку регулярно покупали бразильцев по 40+ лямов
У Романцева же регулярно уходили лидеры ру-футбола играть за ЗП в Европу

Никаких сравнений тут и быть не может.
Главный минус чемпионата
Что Богданыч оставят
Не уровень, при таких исполнителях на два состава, несуразная игра
ОтветKing_X
Главный минус чемпионата Что Богданыч оставят Не уровень, при таких исполнителях на два состава, несуразная игра
Это минус только для тех, кто не болеет за Зенит. Хотя наверняка и среди болельщиков Зенита есть те, кому Семак надоел. Но в общем и целом всё, что надо знать про Семака - это что он выиграл 7 чемпионств за последние 8 лет. Этого более чем достаточно. А вот эти предположения, что при другом тренере играли бы лучше - это просто разговоры и не может быть аргументом против Семака. Это просто какая то гипотетическая, придуманная реальность. Точно так же можно утверждать, что при другом тренере играли бы еще хуже и ничего бы не выигрывали. В то время как Семак побеждает не в гипотетическом, а реальном мире. При этом даже если бы действительно нашелся тренер, который поставил бы Зениту более зрелищный футбол, то конечным результатом всё равно стали бы эти самые чемпионства. Короче говоря вот эта истерика вокруг Семака вообще не оправдана
Сопсна, в последнем матче отражение всего нынешнего Зенита. Важнейшая игра сезона, нужно идти за золотом. Соперник не мотивированный особо. На поле у вас игроки сборной Бразилии и лучшие из россиян. И играет Зенит по факту на унылые 0-0, забивает в точки, которую игрок Ростова себе специально привез, потом еще получает удаление левое. И выпускает Алипа чтобы додержать 1-0 :)) Краснодар в это время играет для 30 тысяч болельщиков 3-0 с голами на разные вкусы. Ладно, такой у нас чемпионат. Есть вещи поважнее футбола как такового...
ОтветNoThanks
Чушь полная, Зенит с самого начала запер Ростов в своей штрафной, а не играли на 0-0
ОтветNoThanks
а в чём проблема? В матче тупо нужен результат. Он есть? Есть. Чашка на базе. Как говорится - На табло. А то что там кто-то ждёт феерии, так это как говорил классик - Ваши ожидания, ваши проблемы.
Самый мерзкий чемпион России, 14 пенальти, игры их смотреть все равно что бои Хабиба, скука смертная, а пафоса выше крыши
Сергей - легенда. Но с игрой надо что-то делать.
Ставка , удаление у Ростова и пенальти ! Играет на 100%
Всех с победой Зенита.
Богданыч, спасибо, и давай до свидания…
Какое унылое зрелище. Чемпионский матч)))
Вся эпоха Семака в одной игре🤣🤣🤣
С такими составами и админресурсом уборщик зенита бы выигрывал чемпионства. В еврокубках от всяких Брюгге и прочей херни со своим говнофутболом по трёхе отгребали с этим мега тренером.
