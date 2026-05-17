Семак выиграл чемпионат России в 7-й раз, до Романцева – 1 титул. У тренера «Зенита» 14-й трофей за карьеру
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак приблизился к экс-тренеру «Спартака» Олегу Романцеву по количеству чемпионских титулов в чемпионате России.
50-летний специалист выиграл Мир РПЛ-2025/26 с петербуржцами.
Для Семака это 7-й чемпионский титул (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026) в качестве тренера. У Романцева их 8 (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Чаще из тренеров не побеждал никто.
При этом в 2024-м году Семак побил рекорд Романцева, став чемпионом России 6 раз подряд.
Всего за тренерскую карьеру Сергей, возглавлявший также «Уфу», выиграл 14-й трофей – все с «Зенитом». Он также дважды брал FONBET Кубок России и пять раз OLIMPBET Суперкубок России.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Семак: 1:5 от Брюгге, 1 очко из 18 возможных
Траты
Семаку регулярно покупали бразильцев по 40+ лямов
У Романцева же регулярно уходили лидеры ру-футбола играть за ЗП в Европу
Никаких сравнений тут и быть не может.
Что Богданыч оставят
Не уровень, при таких исполнителях на два состава, несуразная игра
Вся эпоха Семака в одной игре🤣🤣🤣