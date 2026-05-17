  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пименов о Тюкавине и «Зените»: «Он лучший форвард страны – логично, что его хотят приобрести команды побогаче. Может, есть неустойка и для российских клубов»
0

Пименов о Тюкавине и «Зените»: «Он лучший форвард страны – логично, что его хотят приобрести команды побогаче. Может, есть неустойка и для российских клубов»

Пименов о Тюкавине в «Зените»: лучшего форварда хотят купить клубы побогаче.

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов не исключает, что Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб хочет приобрести форварда «Динамо» за 20 млн евро, либо обменять его на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в 10 миллионов евро.

«Если у Тюкавина все-таки есть неустойка для российских клубов, то его трансфер в Зенит возможен. Может, она не 20 миллионов [евро], например, как для европейцев, а 30. Поэтому чтобы обсуждать вопрос его возможного перехода, нужно знать всю информацию по этому поводу.

А сейчас, то, что интерес по Тюкавину есть, это факт. Он играет хорошо, он лучший форвард страны. Логично, что его хотят приобрести команды побогаче», – сказал Пименов.

В текущем сезоне Тюкавин провел 30 матчей за бело-голубых, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до 2030 года.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26968 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoЗенит
logoвозможные трансферы
logoденьги
logoРуслан Пименов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший форвард страны - это Заболотный!
Лучший форвард страны?с чего вдруг?
ОтветSpartakus1984
Лучший форвард страны?с чего вдруг?
Думаешь всё-таки Кейн?)
П. С. Он просто не договорил "с российским паспортом" да и молодой, для нового лимита самое то.
ОтветSpartakus1984
Лучший форвард страны?с чего вдруг?
А кто из паспортистов сильнее ?
Еще одного Ерохина хотят сделать.Захочет зарабатывать сидя на лавке,пусть идет
ОтветФёдор Крикун
Еще одного Ерохина хотят сделать.Захочет зарабатывать сидя на лавке,пусть идет
Ну там паспорт же
ОтветФёдор Крикун
Еще одного Ерохина хотят сделать.Захочет зарабатывать сидя на лавке,пусть идет
А почему «Лавке»? Дивеев играет, Глушенков играет, к сожалению, Соболев играет + лимит со слд сезона.
В «Зените» если игрок соответствует основе, он играет, поэтому чушь не пишите.
А зенит богаче динамо?
ОтветСергей Денисов
А зенит богаче динамо?
само собой, Зенит в 2 раза больше зарабатывает, чем Динамо, потому что у Зенита существенно выше посещаемость, большее количество болельщиков, выше популярность, а следовательно выше рекламные контракты, выше привлекательность бренда, короче все составляющие у Зенита, которые влияют на доходы клуба, либо выше, либо значительно выше...
например, Барселона или Реал богаче Сельты или Хетафе?
Динамо может быть богаче Зенита, но это будет несправедливо, тупо за счёт сторонней прокачки, а не за счёт популярности клуба и болельщиков
Ответwestport70
само собой, Зенит в 2 раза больше зарабатывает, чем Динамо, потому что у Зенита существенно выше посещаемость, большее количество болельщиков, выше популярность, а следовательно выше рекламные контракты, выше привлекательность бренда, короче все составляющие у Зенита, которые влияют на доходы клуба, либо выше, либо значительно выше... например, Барселона или Реал богаче Сельты или Хетафе? Динамо может быть богаче Зенита, но это будет несправедливо, тупо за счёт сторонней прокачки, а не за счёт популярности клуба и болельщиков
Я даже не буду спрашивать про аналогию Барселана - Хетафе, а-ля Зенит - Динамо...
Не буду спрашивать про несправедливость, если вдруг у Динамо появятся деньги больше чем у Зенита. Хотя зеркальная история была лет 20 назад...
Сейчас про доходы. Доходы Зенита выше, чем у Динамо. Это действительно так. Только если углубиться в цифры, они настолько малы, что у одних, что у других, что обосновывать трансфер в 20 млн долларов этой ахиней очень странно
Пиарят так, как когда-то Кокошу.
Ясно:)
ч. т. д.
Тюкавина нужно забирать у Динамо по-любому ! Быстрый , забивной , в пару к Глушенкову просто топ . Он за пол сезона после крестов нормально так наколотил , а средняя линия Зенита ему моменты генерить будет x2 от Динамовской. В Зените он спокойно от 15-17 мячей вообще легко забивать будет . Тюкавину нужно расти , Зениту нужен такой нападающий, тут все для всех складывается . Зенит хорошо продал Касьерру , можно за Тюкавина и деньжат отвалить , он того точно стоит . Сильнейший Российский форвард прямо сейчас .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела о Тюкавине: «Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого российского игрока. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной»
13 мая, 16:51
Пивоваров про Тюкавина: «Я жду, что он снова станет лучшим игроком РПЛ и поднимет трофей в футболке «Динамо»
13 мая, 14:17
«Динамо» не отпустит Тюкавина в российский клуб летом. Бело-голубых не устроит ни продажа форварда, который интересен «Зениту», ни обмен с доплатой или без нее (Иван Карпов)
13 мая, 12:33
«Зенит» хочет подписать Тюкавина летом. Рассматривается выкуп форварда «Динамо» или обмен на нескольких игроков с доплатой (Legalbet)
13 мая, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
4 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
20 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
23 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
29 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
50 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
54 минуты назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
42 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем