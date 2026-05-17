Пименов о Тюкавине и «Зените»: «Он лучший форвард страны – логично, что его хотят приобрести команды побогаче. Может, есть неустойка и для российских клубов»

Пименов о Тюкавине в «Зените»: лучшего форварда хотят купить клубы побогаче.

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов не исключает, что Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб хочет приобрести форварда «Динамо » за 20 млн евро, либо обменять его на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в 10 миллионов евро.

«Если у Тюкавина все-таки есть неустойка для российских клубов, то его трансфер в Зенит возможен. Может, она не 20 миллионов [евро], например, как для европейцев, а 30. Поэтому чтобы обсуждать вопрос его возможного перехода, нужно знать всю информацию по этому поводу.

А сейчас, то, что интерес по Тюкавину есть, это факт. Он играет хорошо, он лучший форвард страны. Логично, что его хотят приобрести команды побогаче», – сказал Пименов.

В текущем сезоне Тюкавин провел 30 матчей за бело-голубых, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до 2030 года.