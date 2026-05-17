Пименов о Тюкавине и «Зените»: «Он лучший форвард страны – логично, что его хотят приобрести команды побогаче. Может, есть неустойка и для российских клубов»
Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов не исключает, что Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб хочет приобрести форварда «Динамо» за 20 млн евро, либо обменять его на полузащитника Андрея Мостового с доплатой в 10 миллионов евро.
«Если у Тюкавина все-таки есть неустойка для российских клубов, то его трансфер в Зенит возможен. Может, она не 20 миллионов [евро], например, как для европейцев, а 30. Поэтому чтобы обсуждать вопрос его возможного перехода, нужно знать всю информацию по этому поводу.
А сейчас, то, что интерес по Тюкавину есть, это факт. Он играет хорошо, он лучший форвард страны. Логично, что его хотят приобрести команды побогаче», – сказал Пименов.
В текущем сезоне Тюкавин провел 30 матчей за бело-голубых, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до 2030 года.
П. С. Он просто не договорил "с российским паспортом" да и молодой, для нового лимита самое то.
В «Зените» если игрок соответствует основе, он играет, поэтому чушь не пишите.
например, Барселона или Реал богаче Сельты или Хетафе?
Динамо может быть богаче Зенита, но это будет несправедливо, тупо за счёт сторонней прокачки, а не за счёт популярности клуба и болельщиков
Не буду спрашивать про несправедливость, если вдруг у Динамо появятся деньги больше чем у Зенита. Хотя зеркальная история была лет 20 назад...
Сейчас про доходы. Доходы Зенита выше, чем у Динамо. Это действительно так. Только если углубиться в цифры, они настолько малы, что у одних, что у других, что обосновывать трансфер в 20 млн долларов этой ахиней очень странно
