🏆🌊 «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР
«Зенит» выиграл чемпионат России.
«Зенит» в двенадцатый раз стал чемпионом страны.
Команда из Санкт-Петербурга гарантировала себе титул по итогам матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0). «Зенит» набрал 68 очков и опередил в таблице «Краснодар».
«Зенит» один раз выигрывал чемпионат СССР – в 1984 году. В истории России у команды 11-й титул (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Тихий ужас...
Золотой гол Зенита забил — Александр Соболев.
Понравилась ли мне игра Зенита против Ростова? Нет. Но результат мы все увидели.
Фанатов команды из Северной столицы с победой.
Хочется верить, что в следующем сезоне будет поинтереснее.
Спасибо за сезон!