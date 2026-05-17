🏆🌊 «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР

«Зенит» выиграл чемпионат России.

«Зенит» в двенадцатый раз стал чемпионом страны.

Команда из Санкт-Петербурга гарантировала себе титул по итогам матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0). «Зенит» набрал 68 очков и опередил в таблице «Краснодар».

«Зенит » один раз выигрывал чемпионат СССР – в 1984 году. В истории России у команды 11-й титул (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26).