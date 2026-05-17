«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России – 11 против 10

«Зенит» превзошел «Спартак» по числу побед в чемпионатах России.

Команда тренера Сергея Семака гарантировала себе титул после матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0), набрав 68 очков и опередив «Краснодар» (66 баллов).

Петербуржцы были чемпионами СССР лишь один раз – в 1984 году.

В российской истории у команды 11-й титул. По этому показателю «Зенит » обогнал «Спартак » (10) и стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР.