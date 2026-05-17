«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России – 11 против 10
«Зенит» превзошел «Спартак» по числу побед в чемпионатах России.
Команда тренера Сергея Семака гарантировала себе титул после матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0), набрав 68 очков и опередив «Краснодар» (66 баллов).
Петербуржцы были чемпионами СССР лишь один раз – в 1984 году.
В российской истории у команды 11-й титул. По этому показателю «Зенит» обогнал «Спартак» (10) и стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26941 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
бгг