«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России – 11 против 10

«Зенит» превзошел «Спартак» по числу побед в чемпионатах России.

Команда тренера Сергея Семака гарантировала себе титул после матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0), набрав 68 очков и опередив «Краснодар» (66 баллов).

Петербуржцы были чемпионами СССР лишь один раз – в 1984 году.

В российской истории у команды 11-й титул. По этому показателю «Зенит» обогнал «Спартак» (10) и стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Деревенским надо было Динамо обыгрывать ,а не плакать на судейство , что Зенит подсаживают. Видели мы как судят Краснодар ..)))
Ответcektor
Кстати, а где завсегдатай спортса с именем Деревенский?
ОтветСергей Пичугин
всё в порядке, об остальном не спрашивайте

бгг
Зенит давно обогнал Спартак по титулам когда выиграл лигу Европы и супер кубок. А спартак до сих пор радуется что когда-то играл в полуфинале лч
ОтветЗенитчик23
Спартак дошел до поздниз стадиях лч с бразилами?????
ОтветАлександр Чижов_1117154491
Им этого не понять, только простить
Александр Соболев ушёл из Спартака в Зенит за трофеями, поздравим его!
Весь сайт спортса скорбит. А мы празднуем!
Опять народных страдать заставили
11 чемпионств это круто, это уровень. Молодцы зенитовские, поздравляю
Зенит чемпион!!!
Крутое достижение! Поздравляю зенитовцев! Молодцы
С Победой Зенит и Петербург. Каждый на своём месте, как всегда. "Всей стране" БОЛьШОЙ привет!
Зенит Чемпион урааааа
