Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь. Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в шоу «СМОЛ ФМ» признался, что ему не понравилось поведение «Динамо» после игры с «Краснодаром ».

Бело-голубые одержали волевую победу на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

Потерпев поражение, «быки» позволили «Зениту » возглавить турнирную таблицу за тур до конца сезона. «Динамо» идет на 8-й позиции.

«Меня расстроила искренняя, повсеместная радость «Динамо ». Вы ведь ни за что не боретесь.

Я бы понял, если бы они радовались, так как сами выходили бы на первое место.

Меня это чуть-чуть разочаровало, я не ожидал. При мне такой херни бы не было», – заявил Смолов.