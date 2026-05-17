Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь. Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в шоу «СМОЛ ФМ» признался, что ему не понравилось поведение «Динамо» после игры с «Краснодаром».
Бело-голубые одержали волевую победу на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).
Потерпев поражение, «быки» позволили «Зениту» возглавить турнирную таблицу за тур до конца сезона. «Динамо» идет на 8-й позиции.
«Меня расстроила искренняя, повсеместная радость «Динамо». Вы ведь ни за что не боретесь.
Я бы понял, если бы они радовались, так как сами выходили бы на первое место.
Меня это чуть-чуть разочаровало, я не ожидал. При мне такой херни бы не было», – заявил Смолов.
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
При Феде такого не было, потому что он всегда безвольно играл, пижонил и сливал принципиальные матчи.