  Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь. Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»
Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь. Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в шоу «СМОЛ ФМ» признался, что ему не понравилось поведение «Динамо» после игры с «Краснодаром».

Бело-голубые одержали волевую победу на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

Потерпев поражение, «быки» позволили «Зениту» возглавить турнирную таблицу за тур до конца сезона. «Динамо» идет на 8-й позиции.

«Меня расстроила искренняя, повсеместная радость «Динамо». Вы ведь ни за что не боретесь.

Я бы понял, если бы они радовались, так как сами выходили бы на первое место.

Меня это чуть-чуть разочаровало, я не ожидал. При мне такой херни бы не было», – заявил Смолов.

Опубликовано: Sports
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoФедор Смолов
брань

Федя,что ты несёшь
Помню как он улыбался когда Динамо проиграло чемпионат в последнем туре, действительно был повод для радости)
Помню, как он радовался победе 6:0 над Уралом, над командой, которая его из болота достала
Не понял предъявы. Игроки выиграли матч и имеют право радоваться этому.
При Феде такого не было, потому что он всегда безвольно играл, пижонил и сливал принципиальные матчи.
Например пенальти в матче за 1/2 финала ЧМ Россия Хорватия. После этого он как игрок для меня умер.
1/4, но сути не меняет
А болельщиков Динамо расстроила твоя искренняя радость и безвольная игра в слитом "чемпионском" матче против Краснодара, а уж что говорить про твои улыбочки после игры с Хорватией...
Аргумента, что Смолов несёт чушь - достаточно?
моральный камертон Джордан
Есть чудесная рифма к слову камертон, очень подходящая этому кофеману
Реально тупой человек. Как пробка).
Вот взяли и пробку оскорбили сравнением с вот этим... паненкой
Nu a Vı, uvajaemoqo tovarisha Antonina oskorbili)) Iz neqo Panenka, kak iz…
Федя , ты ещё не такой старый, чтоб все забыли каким лютым топарем ты был на футбольном поле))
Лопырём…
Кэшбекером
Правильно, при нем не выиграли бы
При тебе ты на профуканное золото искренне радовался и лыбу давил
Краснодар лишил Динамо долгожданного чемпионства, перед матчем тремя днями ранее не пустили в финал кубка. Конечно тут понятна радость динамовцев. А вот, что имеет ввиду Федор под словами "При мне такой херни не было" стоит призадуматься.
Согласен, Федя. При тебе вы не выигрывали просто, а слив чемпионский матч в Краснодаре, ты ходил по полю и улыбался. А радоваться победам это действительно херня какая-то.
