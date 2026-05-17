Журналист Риоло о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы недоумевали, зачем его взяли. Были постоянные разговоры: «Кто это, он просто посмешище». А сегодня он явно эффективен»

Риоло о Сафонове: думали, что этот парень посмешище, но он эффективен.

Журналист Даниэль Риоло отметил изменившееся отношение к вратарю «ПСЖ » Матвею Сафонову.

«Сафонов? Действительно, после постоянных разговоров типа: «Кто этот парень, он просто посмешище». Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его вообще взяли и почему он так дорого обошелся.

Когда он впервые вышел на поле против «Баварии», это было ужасно. И тут мы подумали: «Значит, он запасной…».

А сегодня – что удивительно, у него очень стройное телосложение, а вратари обычно довольно внушительны – он явно эффективен», – сказал Риоло в программе After Foot на RMC.