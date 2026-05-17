Журналист Риоло о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы недоумевали, зачем его взяли. Были постоянные разговоры: «Кто это, он просто посмешище». А сегодня он явно эффективен»
Журналист Даниэль Риоло отметил изменившееся отношение к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.
«Сафонов? Действительно, после постоянных разговоров типа: «Кто этот парень, он просто посмешище». Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его вообще взяли и почему он так дорого обошелся.
Когда он впервые вышел на поле против «Баварии», это было ужасно. И тут мы подумали: «Значит, он запасной…».
А сегодня – что удивительно, у него очень стройное телосложение, а вратари обычно довольно внушительны – он явно эффективен», – сказал Риоло в программе After Foot на RMC.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le 10 Sport
Я понимаю что к переходу Сафонова можно было относится со скепсисом, но было плюс/минус понятно что его брали на роль относительно надежного смещинка основного вратаря (но в итоге получилось иначе).
Но прям ПОСМЕЩИЩЕМ с чего его было считать то? К ним что приехал пузатый 40-летний кипер из Мозамбика?
- Когда мы брали Шевалье, думали, вот он ! Красивый, спелый фрукт, статный как настоящий шевалье, говорит с характерным прононсом для провинции Шампань, а оказался посмешищем
а тут и не самый молодой и не самый известный руссо футболисто из рпл, которую во франции никто и не смотрит, ди и ещё приобретен дороже , чем за 500 евро.