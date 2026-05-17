  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Риоло о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы недоумевали, зачем его взяли. Были постоянные разговоры: «Кто это, он просто посмешище». А сегодня он явно эффективен»
0

Журналист Риоло о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы недоумевали, зачем его взяли. Были постоянные разговоры: «Кто это, он просто посмешище». А сегодня он явно эффективен»

Риоло о Сафонове: думали, что этот парень посмешище, но он эффективен.

Журналист Даниэль Риоло отметил изменившееся отношение к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

«Сафонов? Действительно, после постоянных разговоров типа: «Кто этот парень, он просто посмешище». Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его вообще взяли и почему он так дорого обошелся.

Когда он впервые вышел на поле против «Баварии», это было ужасно. И тут мы подумали: «Значит, он запасной…».

А сегодня – что удивительно, у него очень стройное телосложение, а вратари обычно довольно внушительны – он явно эффективен», – сказал Риоло в программе After Foot на RMC.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26968 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le 10 Sport
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
Даниэль Риоло
logoЛига чемпионов УЕФА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы на месте французов недоумевал почему этот русский больше похож на француза чем большинство французов в сборной.
ОтветЕвгений Сидоров
Я бы на месте французов недоумевал почему этот русский больше похож на француза чем большинство французов в сборной.
Комментарий скрыт
ОтветVKH006
Комментарий скрыт
Видимо, по его же логике, иностранцы должны недоумевать видя нашу сборную по борьбе или по стрельбе из лука.
Кто это мы?Матвей до перехода в Псж был добротным вратарем.Хотели бы посмешище,взяли бы Кариуса или Онану.
ОтветТ Марк
Кто это мы?Матвей до перехода в Псж был добротным вратарем.Хотели бы посмешище,взяли бы Кариуса или Онану.
Очевидно, что среднестатистические французские спортивные журналисты понятия не имеют что там происходит в чемпионате России, не участвующем в еврокубках Краснодаре (в свой единственный сезон в ЛЧ Сафонов был обычным средним вратарём), в изолированной от нормальных соперников сборной России, поэтому покупка вратаря непонятно откуда из донной лиги за большие для вратаря деньги логично вызывает насмешки
ОтветТ Марк
Кто это мы?Матвей до перехода в Псж был добротным вратарем.Хотели бы посмешище,взяли бы Кариуса или Онану.
Думаю чьо Мотя сейчас сильнее чем в Краснодаре.хотч сравнивать ПСЖ и быков не корректно.нь у ПСЖ при высокой линии. Обороны всегда надо это учитывать.а ворота везде стандартные
Этот журналист местный Мостовой?
Я понимаю что к переходу Сафонова можно было относится со скепсисом, но было плюс/минус понятно что его брали на роль относительно надежного смещинка основного вратаря (но в итоге получилось иначе).
Но прям ПОСМЕЩИЩЕМ с чего его было считать то? К ним что приехал пузатый 40-летний кипер из Мозамбика?
ОтветBerton
Этот журналист местный Мостовой? Я понимаю что к переходу Сафонова можно было относится со скепсисом, но было плюс/минус понятно что его брали на роль относительно надежного смещинка основного вратаря (но в итоге получилось иначе). Но прям ПОСМЕЩИЩЕМ с чего его было считать то? К ним что приехал пузатый 40-летний кипер из Мозамбика?
Для сменщика Матвей вполне подходил
ОтветBerton
Этот журналист местный Мостовой? Я понимаю что к переходу Сафонова можно было относится со скепсисом, но было плюс/минус понятно что его брали на роль относительно надежного смещинка основного вратаря (но в итоге получилось иначе). Но прям ПОСМЕЩИЩЕМ с чего его было считать то? К ним что приехал пузатый 40-летний кипер из Мозамбика?
а это он после Баварии, в ноябре, и там скорее про ротацию вратарей
Кейлор Навас поражал своей внушительностью
Ответtravis76
Кейлор Навас поражал своей внушительностью
Касильяс, Давид Райа
Журналист Дидье Лягуш , еженедельник "Багетный футбол":
- Когда мы брали Шевалье, думали, вот он ! Красивый, спелый фрукт, статный как настоящий шевалье, говорит с характерным прононсом для провинции Шампань, а оказался посмешищем
А что ужасного с Баварией в том матче? Один эпизод где не смог вынести мяч рукой подальше и все. А так несколько сейвов сделал еще, тот же удар Кимиха с линии штрафной в угол, кончиками пальцев перевел мяч в штангу. Счет мог быть крупнее если бы не Мотя.
ОтветJaponskiy Magnitofon
А что ужасного с Баварией в том матче? Один эпизод где не смог вынести мяч рукой подальше и все. А так несколько сейвов сделал еще, тот же удар Кимиха с линии штрафной в угол, кончиками пальцев перевел мяч в штангу. Счет мог быть крупнее если бы не Мотя.
Видимо, имеется в виду матч ЛЧ прошлого сезона, где Сафонова просто подвинули на выходе и Бавария забила мяч с углового.
Ответjerry40
Видимо, имеется в виду матч ЛЧ прошлого сезона, где Сафонова просто подвинули на выходе и Бавария забила мяч с углового.
Я об этом матче и написал.
Сафонов о журналисте Риоло: «Мы недоумевали: «Кто этот парень, он просто посмешище», а сегодня он явно эффективен».
А в чем собственно посмешище, если вы понятия не имели просто кто он такой?
ОтветNickRockStar
А в чем собственно посмешище, если вы понятия не имели просто кто он такой?
так во франции привыкли , что псж отстегивает многоденяк за либо готовых звёзд (квара/дембеле/хакими и тд) либо за суперталантивых челиков (типа дуэ/невеша/барколя).
а тут и не самый молодой и не самый известный руссо футболисто из рпл, которую во франции никто и не смотрит, ди и ещё приобретен дороже , чем за 500 евро.
Посмешищем оказался недожурналист
Дайте ему посмотреть дебютные матчи Матвея против Зенита или в ЛЧ против Ренна. Этот парень был машиной изначально .
ОтветКонстантин Эсперов
Дайте ему посмотреть дебютные матчи Матвея против Зенита или в ЛЧ против Ренна. Этот парень был машиной изначально .
С Ренном в ЛЧ играли.
ОтветКонстантин Эсперов
Дайте ему посмотреть дебютные матчи Матвея против Зенита или в ЛЧ против Ренна. Этот парень был машиной изначально .
Кто он такой вообще, чтобы ему что либо доказывать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нигматуллин о том, является ли Сафонов вратарем мирового уровня: «Давайте подождем финала ЛЧ. В нем Матвей сможет подтвердить свой класс»
16 мая, 14:27
Экс-голкипер «ПСЖ» Алонзо о Сафонове: «Наличие такого вратаря делает Пачо и Маркиньоса лучше. Матвей невероятен в психологическом аспекте»
15 мая, 05:30
Гасилин о Сафонове: «Матвей близок к Акинфееву по величию и потенциалу. Дальше только Яшин, которого никто уже не перебьет»
14 мая, 18:47
Журналист Sky Кричли о Сафонове: «Огромный респект, заменить Доннарумму непросто. Нельзя забывать такого ключевого игрока, если «ПСЖ» завоюет дубль, обыграв «Арсенал»
14 мая, 17:42
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
4 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
20 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
23 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
29 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
50 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
54 минуты назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
42 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем