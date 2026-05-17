  • «Ювентус» уступил «Фиорентине» – 0:2. Ндур и Мандрагора забили, гол Влаховича отменили
«Ювентус» уступил «Фиорентине» – 0:2. Ндур и Мандрагора забили, гол Влаховича отменили

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
0 - 2
1.96xG0.51
Фиорентина
90’
+1’
Гудмундссон
Йылдыз   Миретти
90’
85’
Харрисон
83’
  Мандрагора
Келли   Гатти
81’
74’
Гозенс   Бальбо
72’
Раньери
Камбьязо   К. Тюрам
69’
Франсишку Консейсау   Жегрова
69’
64’
Фаджоли   Гудмундссон
64’
Раньери   Комуццо
64’
Брешианини   Мандрагора
Копмейнерс   Бога
46’
2тайм
Перерыв
Бремер
45’
34’
  Ндур
32’
Паризи   Харрисон
22’
Понграчич
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Келли, Копмейнерс, Пинсольо, Аджич, Костич, Йылдыз, Опенда, Камбьязо, Франсишку Консейсау, Перин, Хольм, Кабаль, Милик, Дэвид
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Ндур, Соломон, Паризи, Пикколи
Запасные: Кристенсен, Браски, Гозенс, Раньери, Ледзерини, Фортини, Ругани, Фаццини, Фаббиан, Брешианини, Фаджоли, Паризи
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26966 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Ну кто там гнал, что Ди Гре с первого удара в створ пропускает? Со второго! Обтекайте, хейтеры!
Ответ2RIN
Да вроде с первого. После него еще один был, а в стате написано всего 2
Занавес. Абсолютно заслуженный пролет мимо ЛЧ.
Не может команда выходить на матч, который для них архиважен вот так, спустя рукава.
Нет у этого сборища ни класса, ни мастерства, ни характера.
Кто бы ни ушел из клуба летом не жалко никого! Все абсолютные посредственности!
ОтветВзвешенный вомбат Китая
+ даже Йылдыз как продлил контракт перестал играть. Реал даст лямов 70 надо отпускать
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Да вроде Фиорентина и не метила в этом сезоне в ЛЧ
Ди Грегорио уже вызывает отвращение. Столько чертовых очков потеряли из-за него
ОтветDigart
Интересно, чем так не угодил Перин, что в ворота ставят ЭТО
ОтветDigart
Ди Грегорио уже вызывает отвращение. Столько чертовых очков потеряли из-за него
Пора Ювентусу всерьез посмотреть на Станислава Агкацева
Прощай, Силва, Алиссон, и любые шансы заполучить достойных игроков. Были тяжелые времена, но то что происходит сейчас вызывает гораздо большее разочарование, потому что все это тянется уже целую вечность без реальных шансов на улучшение.
ОтветDigart
все это отголоски прошлых лет начавшееся ещё с Аньели,команде не хватает уверенности,забили все хорошо на подъёме,пропустили и сразу нервы и суета.Ну и Ди Григорий,Копмейнерс,Бремер пусть уходят.
Пусть Юве доказывает что это случайность из за перестройки победой в ле или лк
ОтветDigart
это карма возвращает позорной старухе за её подковёрные игры)
Кому в этом матче три очка больше нужны. Почему Фиорентина борется за победу
ОтветDigart
Вопросы к тренеру) Спал исчерпал себя
ОтветDigart
Для Фиорентины обидеть и унизить Ювентус это высшее достижение историю не знаешь. Они сейчас радуются сильно
Два бревна Коп и Лока просто упустили игрока. Гриша как обычно - дырка
ОтветВиктор Богданов
Где третье потерял, Камбьязо который??
ОтветЕвгений Тарцан
Да я про конкретный момент паса и гола. А бревен там гораздо больше было
Какой же Спал все таки неудачник. Что Милан, что Фиора можно было задавить с первой минуты. Нахер играть так осторожно
Ответ#sancho#
Комментарий удален пользователем
Ответ#sancho#
Он и тренером то не был никогда. Его уровень чемпионат России брать с Зенитом. И то сто лет назад. Каким то фантастическим чудом выиграл Серию А, благодаря тому что все конкуренты были не готовы. Единственное достижение в карьере
Там у соперников в следующем матче Кремонезе, Верона, Кальяри, а у нас дерби. Шансов практически нет!
ОтветJuve-61
Samoe smeshnoe, Juve skolko na etix Veronax i Kalyari poqorel) Eto qovorit o nedostatke komandnoqo klassa, masterstva, k sojaleniyu. Vot i seqodnya, xG bokshe 2, a qolov net, udarı prosto bezobraznıe
ОтветJuve-61
Ну Торино уже ничего не надо думаю Ювентус победит по классике 1-0
Зато контракты со всеми лидерами продлили, правда они перестали быть после этого лидерами)
это какой Спаллетти физрук, что даже Мотта/Тудор смогли попасть в ЛЧ, а этот гений обделался ))
ОтветKubinec_
Я вообще в шоке как этому упырю ещё длинный контракт дали. Это же давно списаный мусор. Хуже только Сарри. Хотя местные эсперды его хвалят наперебой. Что только подтверждает его профнепригодность
