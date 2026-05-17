«Реалу» предложили Гвардиола и Бернарду. Хавбек «Сити» отказал «Барсе» (As)

У «Реала» есть возможность подписать защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола.

По данным As, представители 24-летнего хорватского футболиста предложили «Мадриду» услуги своего клиента, контракт которого рассчитан до лета 2028 года.

«Сливочные» интересовались Йошко в 2023 году, но тогда «Сити» предложил «РБ Лейпциг» 90 миллионов евро и выиграл борьбу за игрока.

На данный момент нет никаких подвижек в плане продления контракта Гвардиола и «горожан», но на всякий случай агенты хорвата изучают потенциальные варианты, и «Реал» – один из предпочтительных клубов игрока.

Утверждается также, что «Мадриду» был предложен 31-летний полузащитник «Сити» Бернарду Силва. Он покидает клуб по окончании сезона и уже отклонил предложение «Барселоны». Считается, что ожидаемый приход Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала» может означать изменение трансферной стратегии мадридского клуба.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26686 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Совсем набрасывать разучились, Спортс
Все набросовые мощности спортса ушли на Мбаппе
Барса вроде и не хотела.. зачем им хавбек когда лимит на ЗП ограничен, Тем более что позиция ЦЗ и ЦФ требует усилений, ну и левый вингер будет нужен если Реша не оставят. В таких обстоятельствах подписать еще одного хавбек где конкуренция бешеная и много игроков.. бред!
Так главному спикеру мадридТВ нужна хоть какая-то перемога. Вот, «Бернарду Барсе отказал» - плюс трофей. Спасибо родной As(s)🙏
Уже писали СМИ английские, что сити ведёт переговоры по Йошко, чтобы его продлить. Очередной вброс от ass
- Нам нужен наброс.
- Не вопрос!
Йошко уже 20 лет играет, а ему только 24 )
Йошко добротный защ. Если без травм надо брать.
Болельщики цирка налетели, обрадовались, что Бернарду отказал Барселоне🤣🤣🤣
Будто Бернарду нужен был Барсе
да))Бернарду тоже Барса не нужна.что делать?)))
Вроде писали зимой, что Бернарду очень хочет в Барсу
Ну это же мадридская газетенка, еще бы они написали что то позитивное про Барсу.
я большинство здесь уже давно не верю, верю только Губерниву
будет крайне странно, если Сити отпустит одного из лучших защитников мира. или там какие-то подводные камни есть?
