«Реалу» предложили Гвардиола и Бернарду. Хавбек «Сити» отказал «Барсе» (As)

У «Реала » есть возможность подписать защитника «Манчестер Сити » Йошко Гвардиола .

По данным As, представители 24-летнего хорватского футболиста предложили «Мадриду» услуги своего клиента, контракт которого рассчитан до лета 2028 года.

«Сливочные» интересовались Йошко в 2023 году, но тогда «Сити» предложил «РБ Лейпциг» 90 миллионов евро и выиграл борьбу за игрока.

На данный момент нет никаких подвижек в плане продления контракта Гвардиола и «горожан», но на всякий случай агенты хорвата изучают потенциальные варианты, и «Реал» – один из предпочтительных клубов игрока.

Утверждается также, что «Мадриду» был предложен 31-летний полузащитник «Сити» Бернарду Силва . Он покидает клуб по окончании сезона и уже отклонил предложение «Барселоны». Считается, что ожидаемый приход Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала» может означать изменение трансферной стратегии мадридского клуба.