«Гамба Осака» отнесла трофей ЛЧ-2 своим болельщикам на трибуну после победы над «Аль-Насром» Роналду

«Гамба Осака» отнесла трофей ЛЧ-2 своим болельщикам на трибуну.

«Гамба Осака» красивым жестом отблагодарила своих болельщиков за поддержку на финале азиатской Лиги чемпионов 2.

В решающем матче японский клуб одержал победу над «Аль-Насром » Криштиану Роналду (1:0).

Игра прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» – домашнем для «Аль-Насра».

После игры представитель «Гамба Осака » поднялся на трибуну к фанатами, приехавшим в Эр-Рияд, и передал им завоеванный трофей.

Болельщики начали передавать кубок друг другу, все желающие получили возможность прикоснуться к нему.

