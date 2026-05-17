  • «Гамба Осака» отнесла трофей ЛЧ-2 своим болельщикам на трибуну после победы над «Аль-Насром» Роналду
«Гамба Осака» красивым жестом отблагодарила своих болельщиков за поддержку на финале азиатской Лиги чемпионов 2.

В решающем матче японский клуб одержал победу над «Аль-Насром» Криштиану Роналду (1:0).

Игра прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» – домашнем для «Аль-Насра».

После игры представитель «Гамба Осака» поднялся на трибуну к фанатами, приехавшим в Эр-Рияд, и передал им завоеванный трофей.

Болельщики начали передавать кубок друг другу, все желающие получили возможность прикоснуться к нему.

Источник: твиттер wlv_s1
Кубок до этого был обмыт красивыми слезами и протёрт капитанской повязкой.
Вот что значит настоящее уважение ✊🏼 профессионализм и любовь к болельщикам !
А не эти ваши мусорные рекорды,лайки и посты в Инстаграмм
Какой же великий всё-таки Рональду доставил радость целой стране Японии! Везде он успевает!
А что, Кшиштоф после этого матча даже не нашёл сил запостить какую нибудь мотивационную цитату в инсте? Ну типа "поражения делают нас сильнее, не сдаёмся!" Похоже реально сильно расстроился
Поражаешься диапазону людей и команд, способных вывести Кринжа на эмоции и заставить его плакать.
История пишется на наших глазах
