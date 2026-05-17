«Гамба Осака» отнесла трофей ЛЧ-2 своим болельщикам на трибуну после победы над «Аль-Насром» Роналду
«Гамба Осака» отнесла трофей ЛЧ-2 своим болельщикам на трибуну.
«Гамба Осака» красивым жестом отблагодарила своих болельщиков за поддержку на финале азиатской Лиги чемпионов 2.
В решающем матче японский клуб одержал победу над «Аль-Насром» Криштиану Роналду (1:0).
Игра прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» – домашнем для «Аль-Насра».
После игры представитель «Гамба Осака» поднялся на трибуну к фанатами, приехавшим в Эр-Рияд, и передал им завоеванный трофей.
Болельщики начали передавать кубок друг другу, все желающие получили возможность прикоснуться к нему.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26686 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер wlv_s1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А не эти ваши мусорные рекорды,лайки и посты в Инстаграмм