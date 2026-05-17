«Зенит» отложил столетие и вряд ли позволит забрать титул. От «Краснодара» сейчас не зависит ничего, верим в чудо». Газинский о гонке в РПЛ

Газинский: «Зенит» отложил столетие, вряд ли позволит «Краснодару» забрать титул.

Бывший полузащитник «Краснодара » Юрий Газинский поделился ожиданиями от последнего тура РПЛ .

«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».

Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков в 29 матчах. «Краснодар» с 63 очками находится на второй строчке. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом ». Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита », петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.