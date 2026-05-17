«Зенит» отложил столетие и вряд ли позволит забрать титул. От «Краснодара» сейчас не зависит ничего, верим в чудо». Газинский о гонке в РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от последнего тура РПЛ.
«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».
Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков в 29 матчах. «Краснодар» с 63 очками находится на второй строчке. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.
«Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года - заявил гендиректор Спартака Мележиков»
Если это пишут в методичках, московские СМИ и повторяют зенитофобы - то ты бы хоть не позорился.
Столетие Зенита началось с юбилейной даты 25.05.2025. и закончится 24.05.2026. Никто его НИКУДА не переносил (ну если только в головах особо альтернативно одарённых)
..."вряд ли позволит забрать титул". Вот это верно.
Ваш вопрос к Мележикову.