  • «Зенит» отложил столетие и вряд ли позволит забрать титул. От «Краснодара» сейчас не зависит ничего, верим в чудо». Газинский о гонке в РПЛ
«Зенит» отложил столетие и вряд ли позволит забрать титул. От «Краснодара» сейчас не зависит ничего, верим в чудо». Газинский о гонке в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от последнего тура РПЛ.

«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».

Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 65 очков в 29 матчах. «Краснодар» с 63 очками находится на второй строчке. В 30-м туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

Зенит ничего не откладывал.

«Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года - заявил гендиректор Спартака Мележиков»
Налейте ему стакан вина, заслужил.
Зенит отмечает столетие, а не день рождения... вы хоть понимаете разницу? ГОД столетия и ДЕНЬ рождения? столетие можно весь год отмечать
Столетие можно отмечать до следующего столетия.
год столетия отмечается в год столетия... что не понятно?
Может еще у уборщицы стадиона спросите. В течение недели читаю, пытаются чуть ли не вознести ростов. У Сочи тоже было 3 победы подряд, кто ее прервал все знают.
не знаю насчёт Сочи, но Оренбургу Зенит в гостях проиграл... а Ростов то не слабее будет... так что Зениту нужно быть крайне осторожным, можно и пролететь...
«Зенит» отложил столетие...
Если это пишут в методичках, московские СМИ и повторяют зенитофобы - то ты бы хоть не позорился.
Столетие Зенита началось с юбилейной даты 25.05.2025. и закончится 24.05.2026. Никто его НИКУДА не переносил (ну если только в головах особо альтернативно одарённых)
..."вряд ли позволит забрать титул". Вот это верно.
По вашей логике, если человек родился в 13 часов 10 января, то он празднует день рождения с 13 часов 10 января по 13 часов 11 января. Но вообще у людей принято отмечать день рождения просто 10 января, получается год юбилея - просто 2025. Всё остальное - притягивание за уши и даже забавляет усердие некоторых в этом. Зенит был вторым в год юбилея. Ничего в этом страшного нет. Скорее всего на 101-й год будет первым
" Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим", - заявил гендиректор Спартака Мележиков"
Ваш вопрос к Мележикову.
Для тех, кто особенно озабочен юбилеем. Прошлый сезон закончен 24 мая, юбилей, согласно данным 25 мая. Что и куда перенесли?
25 мая 2026 года? Ты уверен? )
Ну вроде, хотя это данные озвучены руководством. Хотя единого мнения футбольных историков нет. Мне если честно, глубоко фиолетово на это, меня гораздо больше волнует игра и итоговое место Зенита.
Болезным фанатикам со спортса ещё простительно было, когда эту тупейшую байку про мифический перенос, которого не было, форсили целый год, у них диагноз соответствующий хотя бы. Тут же то Лунёв, то Газинский начали подхватывать, стыдно за них
А сколько было ехидства, когда Динамо не дали стать чемпионами, ответка пришла. Ещё и в Кубке будут в пролёте.
Ответка летела так долго, только здесь нет достоинства. Слабое мышление как у обидчевых баб. Только Зенит , только победа !
Ну вот за это вам и прилетает зпрф. Вы же самовлюблённые индюки.
А-ха-ха, сегодня Ростов даст ответ - что там отложил Зенит.
Карпин предрек чемпионство «Зенита»: «Уже не отпустит. Ему очки нужнее, а «Ростов» уже спасся»
17 мая, 06:43
«Ростов» ничего не отдаст просто так. Если забьет первым, «Зениту» будет сложно». Радимов о матче 30-го тура
17 мая, 01:31
Александр Мостовой: «Как «Зенит» может отдать титул? Вы, что, думаете, они не сыграют в Ростове вничью? Кто в это поверит? Никто! «Краснодару» нужно надеяться на чудо»
16 мая, 15:45
Вахания перед матчем с «Зенитом»: «Понимаем его влияние на чемпионскую гонку, каждому клубу хочется оставить в ней след. Но «Ростов» хочет побеждать»
15 мая, 16:24
