  «Милан» одолел «Дженоа» – 2:1. Атекаме и Васкес забили с игры, Нкунку реализовал пенальти
«Дженоа» дома уступила «Милану» (1:2) в 37-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

За гостей забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Закари Атекаме, гол хозяев на счету Хоана Васкеса.

«Милан» набрал 70 очков и занимает 3-е место, в зоне Лиги чемпионов, перед последним туром.

Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
1 - 2
1.67xG1.55
Милан
Аморим   Аарон Мартин
90’
+1’
  Васкес
86’
86’
Риччи
85’
Яшари   Лофтус-Чик
Коломбо   Экубан
85’
81’
  Атекаме
76’
Томори   де Винтер
76’
Нкунку   Пулишич
72’
Томори
68’
Хименес   Фюллькруг
68’
Фофана   Риччи
Бальданци   Эхатор
64’
Витинья
63’
62’
Габбия
50’
  Нкунку
Бейло
48’
Дженоа
Бейло, Васкес, Отоа, Маркандалли, Эллертссон, Витинья, Бальданци, Малиновский, Аморим, Френдруп, Коломбо
Запасные: Клишис, Гросси, Мазини, Бальданци, Аморим, Коломбо, Леали, Соммарива, Уэдраого, Сабелли, Дукуре, Сеттерстрем, Лафон
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Яшари, Фофана, Атекаме, Нкунку, Хименес
Запасные: Нкунку, Торрьяни, Модрич, Яшари, Хименес, Сардо, Балентьен, Терраччано, Одогу, Владимиров, Томори, Фофана
Всех россонери с победой! не без валидола! Нкунку неожиданно пригодился. Но все равно нужно что-то делать с атакой, если хотим в ЛЧ дальше группы идти
Милан в конце решил воскреснуть. А дальше любимая команда Аллегри Кальяри.
Валидол в конце сезона. Взят из не откуда. Надо было собирать очки с аутсайдерами и середняками по ходу сезона. Сейчас комфортно сидели бы в ЛЧ уже давно. Всех с победой. Форца Милан!
У Милана нет болельщиков на спортсе?
У Милана нет болельщиков на спортсе?
есть но одно и тоже писать видать устали😬✌️🤣
У Милана нет болельщиков на спортсе?
Есть. Но я многие перестали смотреть игры и комментировать матчи из за скучнейшего футбола. Я например лучше НХЛ посмотрю или матчи лиги чемпионов, чем унылый футбол Аллегри.
Вместо спокойных 2:0 получили нервную концовку,но, как обычно это бывает в этом сезоне, после пропущенного отыграли идеально, мяч на чужой половине подержали, ДАЖЕ поатаковали небезуспешно(чего стоит удар Рабьо из-за штрафной)
В общем с заслуженной победой, в следующем матче победа для прохода в ЛЧ ОБЯЗАТЕЛЬНА, поскольку при победах Ромы и Юве и ничьи Милана,например, Сеньора будет обходить Милан за счёт разницы забитых и пропущенных, а в очных встречах... лучше их не вспоминать, там скучные и унылые 0:0))
В ЛЧ (если выйдут) при такой игре- только боль и унижения.
