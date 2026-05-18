Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Парижа», «Монако» Головина против «Страсбура», «Лион» принимает «Ланс», «Марсель» – «Ренн»

В заключительном, 34-м, туре Лиги 1 «
ПСЖ» Матвея Сафонова в ранге чемпиона на выезде встретится в дерби с « Парижем», « Монако» Александра Головина в гостях сыграет со «Страсбуром», « Лион» примет «Ланс», « Марсель» – « Ренн». Чемпионат Франции 34-й тур Марсель
Рульи, Эмерсон, Медина, Балерди, Веа, Хейбьерг, Нади, Пайшао, Гуири, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Слимани, Надир, Веа, Пайшао, де Ланге, Хейбьерг, Нади, Нванери, Лаго
Ренн:
Силистри, Мерлен, Руо, Аит Будлаль, Нагида, Ронжье, Блас, Камара, Шиманьски, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Белаззуг, Брассье, Забири, Сейду, Сиссе, До Марколино, Блас, Шиманьски
Страсбур
Пендерс, Дукуре, Омобамиделе, Уаттара, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Нанаси, Диегу Морейра, Энсисо
Запасные: Юнссон, Ойеделе, Амугу, Амо-Амейо, Нанаси, Луиш, Яссин, Дьем, Барко
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Фас, Керер, Фати, Аклиуш, Камара, Закария, Аденгра, Тезе, Балогун
Запасные: Кабрал, Аклиуш, Кен, Нибомбе, Керер, Тезе, Аденгра, Балогун
Париж
Трапп, Отавио, Коппола, Шерги, Камара, Саймон, Ле-Мелу, Матондо, Иконе, Мунеци, Жеббель
Запасные: Отавио, Иконе, Саймон, Мунеци, Жеббель, Нкамбадьо, де Смет, Кафаро, Матондо
ПСЖ:
Сафонов, Люсеа, Маркиньос, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Бералдо, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Д. Дуэ, Люсеа, Витинья, Марин, Люка Эрнандес, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Лион
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мангаля, Абнер, Шулц, Морейра, Эндрик
Запасные: Дескам, Мера, Нарти, Мэйтленд-Найлз, Эндрик, Тальяфико, Клюйверт, Мангаля, де Карвальо
Ланс:
Горжлен, Сарр, Челик, Антоньо, Саид, Товен, Масуаку, Айдара, Булатович, Абдельхамид, Сотока
Запасные: Айдара, Силла, Фофана, Сарр, Товен, Риссер, Суареш, Антоньо, Абдельхамид
Дель Кастийо Лабо-Ласкари Брест
Кудер, Гиндо, Ле Гуэн, Шардонне, Лала, Макалу, Тузар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Диас, Диоп, Мбуп, Думбия, Гиндо, Тузар, Жони, Зогбе, Дель Кастийо
Анже:
Коффи, Лефор, Камара, Бамба, Анен, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Рао-Лисоа, Сбаи, Койялипу
Запасные: Анен, Капель, Бамба, Койялипу, Синате, Гарин, Коффи
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Буадди, Бенталеб, Андре, Харальдссон, Феликс Коррейя, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Бенталеб, Мукау, Мбемба, Перро, Феликс Коррейя, Алессандро, Эджума, Бодар, Харальдссон
Осер:
Леон, Менса, Сиве, Диоманде, Си, Ахамада, Овусу, Намасо, Дануа, Синайоко, Мара
Запасные: Намасо, Мара, Диуссе, Девернуа, Сьерральта, Диубате, Сиссоко, Де Персен
Ницца
Диуф, Оппонг, Данте, Менди, Диоп, Будаш, Абди, Ванхаутте, Сансон, Клосс, Ваи
Запасные: Дюпе, Ндайшиме, Будаш, Ванхаутте, Ба, Сансон, Клосс, Диоп, Абдул-Самед
Мец:
Фишер, Колен, Йегбе, С. Сане, Сарр, Туре, Стамбули, Мунонго, Абуашвили, Квилитая, Эн
Запасные: Туре, Мунонго, Диалло, Абуашвили, Стамбули, Жан-Батист, Куао, Балло-Туре, Герти
Лорьян
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Кацерис, Дьенг
Запасные: Игор Силва, Леруа, Макенго, Абержель, Йонгва, Бамба, Пажи, Дьенг, Аджей
Гавр:
Диав, Льорис, Кенку, Коффи, Санганте, Кешта, Ндиайе, Сумаре, Буфаль, Дукуре, Саматта
Запасные: Коффи, Дукуре, Мосенго, Санганте, Кешта, Обугу, Буфаль, Мпаси, Кьереме
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
