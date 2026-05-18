  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Парижа», «Монако» Головина против «Страсбура», «Лион» принимает «Ланс», «Марсель» – «Ренн»
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Парижа», «Монако» Головина против «Страсбура», «Лион» принимает «Ланс», «Марсель» – «Ренн»

В Лиге 1 пройдет заключительный, 34-й, тур.

В заключительном, 34-м, туре Лиги 1 «ПСЖ» Матвея Сафонова в ранге чемпиона на выезде встретится в дерби с «Парижем», «Монако» Александра Головина в гостях сыграет со «Страсбуром», «Лион» примет «Ланс», «Марсель» – «Ренн».

17 мая 19:00, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
3 - 1
3.9xG2.21
Ренн
Матч окончен
Павар
90’
+5’
Веа   Павар
88’
84’
  Леполь
Хейбьерг   Тимбер
82’
Нади   Камиссоко
82’
79’
Блас   Мукьеле
79’
Камара
Гуири
76’
Пайшао   Вермерен
72’
67’
Аль-Тамари   Норден
  Обамеянг
55’
Хейбьерг
49’
46’
Шиманьски   Эмболо
2тайм
Перерыв
  Гуири
10’
  Хейбьерг
2’
Марсель
Рульи, Эмерсон, Медина, Балерди, Веа, Хейбьерг, Нади, Пайшао, Гуири, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Слимани, Надир, Веа, Пайшао, де Ланге, Хейбьерг, Нади, Нванери, Лаго
1тайм
Ренн:
Силистри, Мерлен, Руо, Аит Будлаль, Нагида, Ронжье, Блас, Камара, Шиманьски, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Белаззуг, Брассье, Забири, Сейду, Сиссе, До Марколино, Блас, Шиманьски
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Ля Мено
Страсбур
Завершен
5 - 4
2.12xG1.45
Монако
Матч окончен
Нанаси   Хойсберг
90’
+1’
  Годо
84’
76’
Балогун   Бирет
76’
Аденгра   Бруннер
  Нанаси
72’
Нубисси
69’
67’
Тезе   Туре
67’
Аклиуш   Кулибали
  Нанаси
61’
Барко   Нубисси
59’
  Диегу Морейра
58’
55’
  Дукуре
51’
Камара
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Фати
42’
  Камара
  Годо
34’
31’
Мависса Элеби
21’
Керер   Бамба
10’
  Камара
Страсбур
Пендерс, Дукуре, Омобамиделе, Уаттара, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Нанаси, Диегу Морейра, Энсисо
Запасные: Юнссон, Ойеделе, Амугу, Амо-Амейо, Нанаси, Луиш, Яссин, Дьем, Барко
1тайм
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Фас, Керер, Фати, Аклиуш, Камара, Закария, Аденгра, Тезе, Балогун
Запасные: Кабрал, Аклиуш, Кен, Нибомбе, Керер, Тезе, Аденгра, Балогун
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Стад Жан Буэн
Париж
Завершен
2 - 1
2.33xG0.86
ПСЖ
Матч окончен
Гори
90’
+4’
  Гори
90’
+4’
Максим Лопес
90’
+1’
Отавио   Траоре
84’
Матондо   Маркетти
77’
  Гори
76’
68’
Витинья   Жоау Невеш
Жеббель   Колиошо
68’
Мунеци   Кеббаль
67’
Иконе   Гори
67’
Саймон   Максим Лопес
67’
66’
Меюлю
58’
Заир-Эмери   Ли Кан Ин
58’
Барколя   Мбайе
58’
Кварацхелия   Меюлю
50’
  Барколя
46’
Люсеа   Дро Фернандес
2тайм
Перерыв
27’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
Париж
Трапп, Отавио, Коппола, Шерги, Камара, Саймон, Ле-Мелу, Матондо, Иконе, Мунеци, Жеббель
Запасные: Отавио, Иконе, Саймон, Мунеци, Жеббель, Нкамбадьо, де Смет, Кафаро, Матондо
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люсеа, Маркиньос, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Бералдо, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Д. Дуэ, Люсеа, Витинья, Марин, Люка Эрнандес, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Групама Стэдиум
Лион
Завершен
0 - 4
1.12xG2.02
Ланс
Матч окончен
83’
Челик
73’
Агиляр
Эндрик   Фофана
71’
Мангаля   Нуама
71’
Шулц
63’
61’
Айдара   Томассон
61’
Товен   Сима
53’
  Товен
46’
Абдельхамид   Агиляр
46’
Сарр   Юдоль
Мэйтленд-Найлз   Хатебур
46’
Клюйверт   Яремчук
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Сотока
39’
Антоньо   Ганиу
32’
  Саид
27’
Абдельхамид
20’
  Саид
5’
Сарр
Лион
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мангаля, Абнер, Шулц, Морейра, Эндрик
Запасные: Дескам, Мера, Нарти, Мэйтленд-Найлз, Эндрик, Тальяфико, Клюйверт, Мангаля, де Карвальо
1тайм
Ланс:
Горжлен, Сарр, Челик, Антоньо, Саид, Товен, Масуаку, Айдара, Булатович, Абдельхамид, Сотока
Запасные: Айдара, Силла, Фофана, Сарр, Товен, Риссер, Суареш, Антоньо, Абдельхамид
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Завершен
1 - 1
2.39xG1.06
Анже
Матч окончен
Мбуп   Канте
82’
Гиндо   Локо
82’
78’
Капель   Биэнла
78’
Койялипу   Машин
Тузар   Шотар
74’
Думбия   Маньетти
73’
65’
Бамба   Аркю
65’
Анен   Экоми
Дель Кастийо   Лабо-Ласкари
64’
60’
  Сбаи
  Дель Кастийо
55’
49’
Коффи   Зинга
2тайм
Перерыв
Шардонне
19’
10’
Бамба
Брест
Кудер, Гиндо, Ле Гуэн, Шардонне, Лала, Макалу, Тузар, Мбуп, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Диас, Диоп, Мбуп, Думбия, Гиндо, Тузар, Жони, Зогбе, Дель Кастийо
1тайм
Анже:
Коффи, Лефор, Камара, Бамба, Анен, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Рао-Лисоа, Сбаи, Койялипу
Запасные: Анен, Капель, Бамба, Койялипу, Синате, Гарин, Коффи
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
0 - 2
1.22xG0.62
Осер
Матч окончен
90’
  Синайоко
82’
Мара   Сеная
Харальдссон   Перрен
82’
81’
Леон
72’
Намасо   Казимир
67’
Намасо
Феликс Коррейя   Сахрауи
62’
Андре
60’
Бенталеб   Мбаппе
46’
Перро   Вердонк
46’
Мукау   Жиру
46’
2тайм
Перерыв
Нгой
43’
Харальдссон
40’
32’
  Синайоко
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Буадди, Бенталеб, Андре, Харальдссон, Феликс Коррейя, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Бенталеб, Мукау, Мбемба, Перро, Феликс Коррейя, Алессандро, Эджума, Бодар, Харальдссон
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Сиве, Диоманде, Си, Ахамада, Овусу, Намасо, Дануа, Синайоко, Мара
Запасные: Намасо, Мара, Диуссе, Девернуа, Сьерральта, Диубате, Сиссоко, Де Персен
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
0 - 0
1.22xG0.84
Мец
Матч окончен
Сансон   Луше
87’
85’
Туре   Мбула
Клосс   Оморуйи
78’
75’
Абуашвили   Пандор
Оппонг
75’
73’
Траоре
Диоп   Янссон
72’
65’
Стамбули   Траоре
65’
Мунонго   Гбамен
Ванхаутте   Будауи
46’
Будаш   Чо
46’
2тайм
Перерыв
Ваи
35’
Ницца
Диуф, Оппонг, Данте, Менди, Диоп, Будаш, Абди, Ванхаутте, Сансон, Клосс, Ваи
Запасные: Дюпе, Ндайшиме, Будаш, Ванхаутте, Ба, Сансон, Клосс, Диоп, Абдул-Самед
1тайм
Мец:
Фишер, Колен, Йегбе, С. Сане, Сарр, Туре, Стамбули, Мунонго, Абуашвили, Квилитая, Эн
Запасные: Туре, Мунонго, Диалло, Абуашвили, Стамбули, Жан-Батист, Куао, Балло-Туре, Герти
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Стад ля Божуар
Нант
Приостановлен
0 - 0
Тулуза
Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Завершен
0 - 2
1.27xG1.29
Гавр
Матч окончен
90’
+3’
Санганте   Гомис
85’
Буфаль   Мамбимби
Дьенг   Сумано
81’
Аджей   Меите
73’
73’
Дукуре   Него
73’
Кешта   Эбоно
Пажи   Тосин
67’
Макенго   Дермэйн
67’
Абержель   Авом
66’
62’
  Сумаре
Кадью
53’
46’
Коффи   Пембеле
2тайм
Перерыв
Дьенг
45’
45’
+2’
Коффи
Абержель
41’
33’
  Файе
Лорьян
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Кацерис, Дьенг
Запасные: Игор Силва, Леруа, Макенго, Абержель, Йонгва, Бамба, Пажи, Дьенг, Аджей
1тайм
Гавр:
Диав, Льорис, Кенку, Коффи, Санганте, Кешта, Ндиайе, Сумаре, Буфаль, Дукуре, Саматта
Запасные: Коффи, Дукуре, Мосенго, Санганте, Кешта, Обугу, Буфаль, Мпаси, Кьереме
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Монако какой-то перманентный позор. Вести 1-4 и сгореть 5-4 может только этот мусор
ОтветEvgen_Hazard
Или же дог, у Монако вообще очень много странных матчей.
Страсбур конечно красавчики, с 1-4 сделать 5-4, но безвольное поражение от райо вальекан надолго останется в памяти
Лион хватит позориться, тем более дома и в таком важном матче, сволочи
ОтветIron Dragon
Да все уже
ОтветOldRedWhite
Такой не стабильной команды наверное нет в топ 5 лигах как Лион(
Парижское дерби. Такая редкость в мире футбола
У Сафона выходной будет скорее всего
Всё, что у Ланса в среду не залетело в ворота Сафонова, залетело лиону. Вернее, не так: с псж у Ланса было 6-7 явных голевых моментов, а сегодня пока залетело только 3
Дро это типичный выходец из бчк с нулевой физухой. Очень сильно не хватает ему скорости. Летом ПСЖ слепит из него атлета, как в своё время преобразили Хави Симонса.
Удачи Парижу, напомнить, кто главный в городе
Как же везёт лансу сегодня, все что могло залетело в ворота, Грейф дырка
