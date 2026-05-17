Хаби Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь для меня. У нас схожие амбиции – хотим бороться за трофеи»
Хаби Алонсо поделился впечатлениями после назначения на пост главного тренера «Челси».
44-летний испанец, ранее работавший в «Реале», сегодня подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года.
«Челси» – один из самых больших клубов в мире футбола. Я испытываю огромную гордость, что стал тренером этого отличного клуба.
Из моих бесед с руководством клуба и спортивным менеджментом стало ясно, что у нас схожие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.
В команде собраны талантливые игроки, и у этого клуба огромный потенциал, поэтому для меня большая честь возглавить его. Сейчас нужно сосредоточиться на упорной работе, создании правильной культуры и завоевании трофеев», – сказал Алонсо.
Комментаторы спортс ру и твиттера "нада была ждать Ливерпуля, непонятно пачиму он выбрал Челси?" - гениально, ведь любом эксперту с дивана ясно, какой работодатель приоритетней при таком подходе, конечно же Ливерпуль.
Не видел комментов, где гнали на Алонсо
Очевидно, он ждал в течение сезона Ливерпуля, и видимо, к лету понял, что у тех другие планы, и принял отличное предложение от Челси
Ждать дураков, которые полтора сезона без игры держат лысого шарлатана и, видимо, ещё и оставят на следующий сезон - реально были такие предложение на спортс?))
Хотя уже несколько инсайдеров сообщили, что сам Алонсо хотел в Челси, а про Ливерпуль разгоняли скорее Каррагеры и фанаты.
Думаю как минимум его женушка предпочитает бутики Лондона, а не Ливерпуля. Не говоря уже о самом Хаби, которому предложили мега проект.
Удачи, Хаби! Верю в тебя!
С одной стороны, леверкузенское чудо. С другой стороны, относительный провал в "Реале".
Но "Реал" - максимально специфичный клуб, с кучей прим, почти каждая из которых обладает г####стым характером, особенно после ухода мастодонтов в виде Модрича и Крооса.
В "Челси" вроде совсем уж токсиков нет, разве что Энцо, но и его приход топового в прошлом футболиста, должен немного подзаткнуть.
Материал, с которым можно работать, в "Челси" есть. Избавиться от балласта типа Тосина да Делапа (и Гиттенса!), пара точечных приобретений и можно будет даже на топ4 расчитывать.
Мб я и излишне оптимистично настроен, но посмотрим )
P.S. Для интенсивного футбола состав, кстати, подходящий - с физикой у команды проблем нет.
В целом, в целом... Прикол Челси в том, что у владельца есть деньги и он их готов дать. На самом деле в этом плане Боули респект. Проблема в том что он сам не понимает ничего в футболе и игроках тем более, а доверяет руководству, которое лишь делает вид что понимает, или ещё чё))
Если Хаби как-то почистит состав(что, я думаю, одна из главных проблем этого Челси ибо очень много оверпрайс игроков которые по факту просто пассажиры) и сделает замены точечные, то может быть что-то и получится.
Челси сейчас с высокой вероятностью в ЕК не попадет, так что можно некую чистку уже начинать и начинать стройку в следующем.
Делап это вообще смешной трансфер. И опять, руководство клюнуло на его пиар. Проперся на один сезон в днище(хотя тут как посмотреть. 12 мячей это не проперся, но ведь Ипсвич всего забил 36...) и тут же его взяли.
Мне кажется даже если бы он не ломался, то выхлоп от него был бы примерно такой же по итогу. не знаю кто в нем что видит. Может быть я ошибаюсь конечно. Да и челу 23, что ещё не так уж и много
Как уж получится никто не знает, покажет время, надеюсь, что руководство поддержит Алонсо, иначе зачем всё это.