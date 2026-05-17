Хаби Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь для меня. У нас схожие амбиции – хотим бороться за трофеи»

Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь.

Хаби Алонсо поделился впечатлениями после назначения на пост главного тренера «Челси».

44-летний испанец, ранее работавший в «Реале», сегодня подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года.

«Челси» – один из самых больших клубов в мире футбола. Я испытываю огромную гордость, что стал тренером этого отличного клуба.

Из моих бесед с руководством клуба и спортивным менеджментом стало ясно, что у нас схожие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.

В команде собраны талантливые игроки, и у этого клуба огромный потенциал, поэтому для меня большая честь возглавить его. Сейчас нужно сосредоточиться на упорной работе, создании правильной культуры и завоевании трофеев», – сказал Алонсо.

Алонсо – в «Челси»