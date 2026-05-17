  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хаби Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь для меня. У нас схожие амбиции – хотим бороться за трофеи»
0

Хаби Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь для меня. У нас схожие амбиции – хотим бороться за трофеи»

Алонсо: «Челси» – один из самых больших клубов мира, это большая честь.

Хаби Алонсо поделился впечатлениями после назначения на пост главного тренера «Челси».

44-летний испанец, ранее работавший в «Реале», сегодня подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года.

«Челси» – один из самых больших клубов в мире футбола. Я испытываю огромную гордость, что стал тренером этого отличного клуба.

Из моих бесед с руководством клуба и спортивным менеджментом стало ясно, что у нас схожие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.

В команде собраны талантливые игроки, и у этого клуба огромный потенциал, поэтому для меня большая честь возглавить его. Сейчас нужно сосредоточиться на упорной работе, создании правильной культуры и завоевании трофеев», – сказал Алонсо.

Алонсо – в «Челси»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Челси»
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoХаби Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Челси дает больше полномочий чем Алонсо просил, хочет нанять этого человека чуть-ли не с момента покупки клуба. Ливерпуль звонит Пересу и спрашивает "чо как вам Алонсо чо скажите?"

Комментаторы спортс ру и твиттера "нада была ждать Ливерпуля, непонятно пачиму он выбрал Челси?" - гениально, ведь любом эксперту с дивана ясно, какой работодатель приоритетней при таком подходе, конечно же Ливерпуль.
ОтветГол в девятину
Челси дает больше полномочий чем Алонсо просил, хочет нанять этого человека чуть-ли не с момента покупки клуба. Ливерпуль звонит Пересу и спрашивает "чо как вам Алонсо чо скажите?" Комментаторы спортс ру и твиттера "нада была ждать Ливерпуля, непонятно пачиму он выбрал Челси?" - гениально, ведь любом эксперту с дивана ясно, какой работодатель приоритетней при таком подходе, конечно же Ливерпуль.
Да вроде всем очевидно, что это Ливерпуль сглупил
Не видел комментов, где гнали на Алонсо
Очевидно, он ждал в течение сезона Ливерпуля, и видимо, к лету понял, что у тех другие планы, и принял отличное предложение от Челси
Ждать дураков, которые полтора сезона без игры держат лысого шарлатана и, видимо, ещё и оставят на следующий сезон - реально были такие предложение на спортс?))
ОтветГол в девятину
Челси дает больше полномочий чем Алонсо просил, хочет нанять этого человека чуть-ли не с момента покупки клуба. Ливерпуль звонит Пересу и спрашивает "чо как вам Алонсо чо скажите?" Комментаторы спортс ру и твиттера "нада была ждать Ливерпуля, непонятно пачиму он выбрал Челси?" - гениально, ведь любом эксперту с дивана ясно, какой работодатель приоритетней при таком подходе, конечно же Ливерпуль.
Фанаты Ливерпуля живут мифом о «you never walk alone”, другие нюансы их не интересуют.
Хотя уже несколько инсайдеров сообщили, что сам Алонсо хотел в Челси, а про Ливерпуль разгоняли скорее Каррагеры и фанаты.

Думаю как минимум его женушка предпочитает бутики Лондона, а не Ливерпуля. Не говоря уже о самом Хаби, которому предложили мега проект.
Не верю! Неужели адекватное что-то сделали руководство
ОтветС 2009 года здесь
Не верю! Неужели адекватное что-то сделали руководство
Ты погоди, руководство через годик другой, снова чего нибудь выкинет, но пока выглядит все адекватно, но зная ваших расслабляться рано)
ОтветС 2009 года здесь
Не верю! Неужели адекватное что-то сделали руководство
Даже официально написали что он менеджер. Черному Поттеру писали что он главный тренер. Видимо поняли что команда начнет разбегаться и решили поменять подход
Надо признать, тут менеджмент сработал оперативно
ОтветZarvuR2020
Надо признать, тут менеджмент сработал оперативно
Положение команды в турнирной таблицы порой делает чудеса.
ОтветZarvuR2020
Надо признать, тут менеджмент сработал оперативно
Нет, потому что могли его назначить вместо любителя лего. Так что про оперативность речи не идёт.
в профиле спортса состав Челси насчитывает 38 игроков, это реально так? этож только месяц нужен чтоб всех запомнить. может в этом причина неудач предыдущих тренеров
ОтветRadik_2.0
в профиле спортса состав Челси насчитывает 38 игроков, это реально так? этож только месяц нужен чтоб всех запомнить. может в этом причина неудач предыдущих тренеров
Это они ещё кого-то смогли продать. А так было в районе 50. Ещё и много людей в аренде было.
ОтветRadik_2.0
в профиле спортса состав Челси насчитывает 38 игроков, это реально так? этож только месяц нужен чтоб всех запомнить. может в этом причина неудач предыдущих тренеров
Они же там в раздевалку не все помещались прошлым летом :)
БлюеКо получил вторую попытку сделать Челси снова великим. Первая была с Мареской.
Удачи, Хаби! Верю в тебя!
У меня знакомый - болельщик ливера просто в лютом афиге)
ОтветArtemMU
У меня знакомый - болельщик ливера просто в лютом афиге)
Ливер сами виноваты, Слот поплыл, сливает всем подряд, а его теперь и заменить неким. Хотя может Юрген вернеться.
ОтветSerhio Roberto
Ливер сами виноваты, Слот поплыл, сливает всем подряд, а его теперь и заменить неким. Хотя может Юрген вернеться.
Хенесс из Штутгарта вполне заслужил повышения.
Ну что ж. Велком, мистер.
С одной стороны, леверкузенское чудо. С другой стороны, относительный провал в "Реале".
Но "Реал" - максимально специфичный клуб, с кучей прим, почти каждая из которых обладает г####стым характером, особенно после ухода мастодонтов в виде Модрича и Крооса.
В "Челси" вроде совсем уж токсиков нет, разве что Энцо, но и его приход топового в прошлом футболиста, должен немного подзаткнуть.
Материал, с которым можно работать, в "Челси" есть. Избавиться от балласта типа Тосина да Делапа (и Гиттенса!), пара точечных приобретений и можно будет даже на топ4 расчитывать.

Мб я и излишне оптимистично настроен, но посмотрим )

P.S. Для интенсивного футбола состав, кстати, подходящий - с физикой у команды проблем нет.
Ответnapoli_14
Ну что ж. Велком, мистер. С одной стороны, леверкузенское чудо. С другой стороны, относительный провал в "Реале". Но "Реал" - максимально специфичный клуб, с кучей прим, почти каждая из которых обладает г####стым характером, особенно после ухода мастодонтов в виде Модрича и Крооса. В "Челси" вроде совсем уж токсиков нет, разве что Энцо, но и его приход топового в прошлом футболиста, должен немного подзаткнуть. Материал, с которым можно работать, в "Челси" есть. Избавиться от балласта типа Тосина да Делапа (и Гиттенса!), пара точечных приобретений и можно будет даже на топ4 расчитывать. Мб я и излишне оптимистично настроен, но посмотрим ) P.S. Для интенсивного футбола состав, кстати, подходящий - с физикой у команды проблем нет.
Такого провала не было в Реале. Там в принципе ситуация такая, что нужна крыша тренеру от Переса, Перес ее не предоставил. К тренеру нет вопрос в данной ситуации, без дуэта президент+тренер в Реале ничего не будет работать
Удачи.
В целом, в целом... Прикол Челси в том, что у владельца есть деньги и он их готов дать. На самом деле в этом плане Боули респект. Проблема в том что он сам не понимает ничего в футболе и игроках тем более, а доверяет руководству, которое лишь делает вид что понимает, или ещё чё))
Если Хаби как-то почистит состав(что, я думаю, одна из главных проблем этого Челси ибо очень много оверпрайс игроков которые по факту просто пассажиры) и сделает замены точечные, то может быть что-то и получится.
Челси сейчас с высокой вероятностью в ЕК не попадет, так что можно некую чистку уже начинать и начинать стройку в следующем.
Ответnoyneim
Удачи. В целом, в целом... Прикол Челси в том, что у владельца есть деньги и он их готов дать. На самом деле в этом плане Боули респект. Проблема в том что он сам не понимает ничего в футболе и игроках тем более, а доверяет руководству, которое лишь делает вид что понимает, или ещё чё)) Если Хаби как-то почистит состав(что, я думаю, одна из главных проблем этого Челси ибо очень много оверпрайс игроков которые по факту просто пассажиры) и сделает замены точечные, то может быть что-то и получится. Челси сейчас с высокой вероятностью в ЕК не попадет, так что можно некую чистку уже начинать и начинать стройку в следующем.
Не, а вдруг с таким составом станет побеждать? Вдруг многие игроки подключатся и станут топами? Всякие Дисаси с Делапами
ОтветCaleb Marvin
Не, а вдруг с таким составом станет побеждать? Вдруг многие игроки подключатся и станут топами? Всякие Дисаси с Делапами
Мля, да у них даже фамилии не топовые... Шутка, хотя...)
Делап это вообще смешной трансфер. И опять, руководство клюнуло на его пиар. Проперся на один сезон в днище(хотя тут как посмотреть. 12 мячей это не проперся, но ведь Ипсвич всего забил 36...) и тут же его взяли.
Мне кажется даже если бы он не ломался, то выхлоп от него был бы примерно такой же по итогу. не знаю кто в нем что видит. Может быть я ошибаюсь конечно. Да и челу 23, что ещё не так уж и много
Желаю удачи, и теперь я детства за Челси, оказывается.
На бумаге, повторюсь, самый сильный вариант из доступных, возможно ещё Ираола где то рядом и Сеск.
Как уж получится никто не знает, покажет время, надеюсь, что руководство поддержит Алонсо, иначе зачем всё это.
Ответkepov
На бумаге, повторюсь, самый сильный вариант из доступных, возможно ещё Ираола где то рядом и Сеск. Как уж получится никто не знает, покажет время, надеюсь, что руководство поддержит Алонсо, иначе зачем всё это.
принимаем ставки как быстро местные люмпены из челсийских начнут топить за разгромы челси
ОтветDolJun
принимаем ставки как быстро местные люмпены из челсийских начнут топить за разгромы челси
Интересно, без разгромов и увольнения Росеньора подобрали бы так обожаемого вами Хаби?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо – в «Челси». Третий тренер за сезон
17 мая, 08:20
Алонсо возглавил «Челси». Экс-тренер «Реала» подписал контракт на 4 года
17 мая, 08:01
Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «Челси». Клуб впечатлен лидерскими качествами тренера
17 мая, 02:22
Должность Алонсо в «Челси» – «менеджер», а не «главный тренер». У испанца будет больше полномочий по сравнению с предшественниками (Бен Джейкобс)
16 мая, 19:58
Алонсо возглавит «Челси». Тренер подпишет контракт с клубом на 4 года
16 мая, 17:23
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
43 минуты назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
50 минут назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
10 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
14 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
25 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
30 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
38 минут назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
52 минуты назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
53 минуты назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
56 минут назад
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Рекомендуем