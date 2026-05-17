  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «От добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к добавленному времени до выбегания фанатов «Селтика» на поле». Экс-министр по делам Шотландии Мюррей о чемпионе
0

«От добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к добавленному времени до выбегания фанатов «Селтика» на поле». Экс-министр по делам Шотландии Мюррей о чемпионе

Экс-министр по делам Шотландии иронично отреагировал на чемпионство «Селтика».

Экс-министр по делам Шотландии Иэн Мюррей высказался о победе «Селтика» в национальном чемпионате.

Команда из Глазго дома обыграла «Хартс» (3:1) в заключительном туре чемпионата Шотландии. Это 56-й чемпионский титул «Селтика».

К основному времени этого матча было добавлено 8 минут. На отметке 97:30 при счете 2:1 в пользу хозяев нападающий «Селтика» Каллум Османд забил третий гол в пустые ворота, оставленные вратарем «Хартс» Александром Шволовым, который пришел в чужую штрафную на угловой. После этого на поле выбежали сотни фанатов «Селтика». Игру прервали, она так и не была возобновлена.

«Впервые в истории шотландского футбола матч на «Селтик Парк» завершился досрочно. От «добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к «добавленному времени до того, как фанаты «Селтика» выбегут на поле». Шотландская профессиональная футбольная лига снова выступила блестяще 😂», – написал Мюррей в своем аккаунте в X.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26954 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Иэна Мюррея
logoвысшая лига Шотландия
logoХартс
logoСелтик
соцсети
logoболельщики
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Было бы забавно если бы влепили технарь за поведение болел и срыв матча. Но яиц не хватит.
ОтветKonstantsin Yaskevich
Было бы забавно если бы влепили технарь за поведение болел и срыв матча. Но яиц не хватит.
какой срыв матча?))до конца оставалось меньше минуты,счет 3-1. .не уверен что и Хартсу нужна такая победа.на поле надо побеждать,а не в кабинетах
ОтветPredator87
какой срыв матча?))до конца оставалось меньше минуты,счет 3-1. .не уверен что и Хартсу нужна такая победа.на поле надо побеждать,а не в кабинетах
Дело не в колличестве минут оставшихся до конца матча и возможности изменить результат. Срыв матча это срыв матча вне зависимости от колличества секунд до конца. Фанаты матч сорвали, это наказуемо, каким образом не знаю. Забавно если технарём. А если так, Хартс имеет полное право на такое решение.
В следующий раз все делаем так, забиваем первыми гол, выбегаем на поле и празднуем победу до утра следующего дня с командой, в общем играем до первого забитого
ОтветavcgloronalduMU
В следующий раз все делаем так, забиваем первыми гол, выбегаем на поле и празднуем победу до утра следующего дня с командой, в общем играем до первого забитого
Ostalnıe komandı - A cto, tak mojno bılo?) Takoe oshushenie, SFA tolko radi koefficentov UEFA xotel, ctobı Celtic stal cempionom.
В Чехии за такое технари присуждают, я когда смотрел, был удивлен.
Сегодня ждём зенитовских болел на поле на 89 минуте
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хартс» о прорыве фанатов «Селтика» на поле: «Это привело к хаосу в концовке – никто не знал, закончен ли матч. Ожидаем, что футбольные власти предпримут самые решительные действия»
16 мая, 18:42
Фанаты «Селтика» выбежали на поле до завершения чемпионского матча с «Хартс». Клубу из Глазго может грозить снятие очков, считает экс-глава PGMOL
16 мая, 18:05Видео
«Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго
16 мая, 13:33
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
19 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
22 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
28 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
49 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
53 минуты назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
59 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гол «Махачкалы» «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
3 минуты назадВидео
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
41 минуту назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем