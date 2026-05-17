«От добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к добавленному времени до выбегания фанатов «Селтика» на поле». Экс-министр по делам Шотландии Мюррей о чемпионе

Экс-министр по делам Шотландии иронично отреагировал на чемпионство «Селтика».

Экс-министр по делам Шотландии Иэн Мюррей высказался о победе «Селтика» в национальном чемпионате.

Команда из Глазго дома обыграла «Хартс » (3:1) в заключительном туре чемпионата Шотландии. Это 56-й чемпионский титул «Селтика».

К основному времени этого матча было добавлено 8 минут. На отметке 97:30 при счете 2:1 в пользу хозяев нападающий «Селтика» Каллум Османд забил третий гол в пустые ворота, оставленные вратарем «Хартс» Александром Шволовым, который пришел в чужую штрафную на угловой. После этого на поле выбежали сотни фанатов «Селтика». Игру прервали, она так и не была возобновлена.

«Впервые в истории шотландского футбола матч на «Селтик Парк» завершился досрочно. От «добавленного времени до гола «Селтика» мы перешли к «добавленному времени до того, как фанаты «Селтика» выбегут на поле». Шотландская профессиональная футбольная лига снова выступила блестяще 😂», – написал Мюррей в своем аккаунте в X.