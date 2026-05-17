Энрике перед «Арсеналом»: «ПСЖ» способен выиграть вторую Лигу чемпионов, убежден. Это моя мотивация»

Энрике перед «Арсеналом»: «ПСЖ» способен выиграть вторую Лигу чемпионов.

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в преддверии финала Лиги чемпионов с «Арсеналом » и вспомнил свои предыдущие победы в этом турнире.

«Первый трофей [c «Барсой» в 2015-м] был невероятным и незабываемым. Но сейчас я его уже не помню, он вошел в историю. Второй [с «ПСЖ » год назад] — самый важный.

Честно говоря, мы еще даже не говорили о финале. Лучший способ подготовиться к финалу — сыграть завтра [в воскресенье с «Парижем »] с полной отдачей.

В финале все будет зависеть от мелочей, как в матчах против «Ливерпуля» или «Баварии». Мы не должны забывать, как нам повезло, что мы в финале».

О прошлогоднем финале в Мюнхене с «Интером» (5:0)

«Я ничего не помню. Если думать о прошлом, отвлекаешься. Убежден, мы способны выиграть вторую Лигу чемпионов. Это моя мотивация. Хочу, чтобы все были готовы – и игроки, и болельщики», – сказал Энрике.

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» пройдет 30 мая в Будапеште.