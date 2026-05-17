  Энрике перед «Арсеналом»: «ПСЖ» способен выиграть вторую Лигу чемпионов, убежден. Это моя мотивация»
Энрике перед «Арсеналом»: «ПСЖ» способен выиграть вторую Лигу чемпионов, убежден. Это моя мотивация»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в преддверии финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» и вспомнил свои предыдущие победы в этом турнире.

«Первый трофей [c «Барсой» в 2015-м] был невероятным и незабываемым. Но сейчас я его уже не помню, он вошел в историю. Второй [с «ПСЖ» год назад] — самый важный. 

Честно говоря, мы еще даже не говорили о финале. Лучший способ подготовиться к финалу — сыграть завтра [в воскресенье с «Парижем»] с полной отдачей. 

В финале все будет зависеть от мелочей, как в матчах против «Ливерпуля» или «Баварии». Мы не должны забывать, как нам повезло, что мы в финале».

О прошлогоднем финале в Мюнхене с «Интером» (5:0)

«Я ничего не помню. Если думать о прошлом, отвлекаешься. Убежден, мы способны выиграть вторую Лигу чемпионов. Это моя мотивация. Хочу, чтобы все были готовы – и игроки, и болельщики», – сказал Энрике.

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» пройдет 30 мая в Будапеште.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
ПСЖ может сделать то, что не смогли Барселона, Бавария, Милан и другие топ-клубы, кроме Реала.
Илья Мурашов
А ведь над ПСЖ кто только не смеялся, мешок с деньгами, проект шейхов и прочие оскорбления, время всё расставила на свои места
Zigur1992
Да, но стоит отметить, что результаты пришли после назначения Энрике. До этого шейхи реально не знали что строить, а просто вливали бабла. Стеб от Де Лау за 63 ляма за Кавани до сих пор на уме)))
Как же Арсеналу нужна эта ЛЧ, но уверенности в том, что заберут её у такого ПСЖ нету абсолютно
Коррадо Сопрано
Про прочих равных - да
Но бывают удаления и тд, глупость отдельных игроков
Финал почти всегда непредсказуем
King_X
Вероятность, что случиться глупость - очень мала, насчёт непредсказуемости согласен, но если б бы я болел за ПСЖ то уверенности в победе у меня была бы больше
Скринте все, Арсенал победит
Ашраф Бегонов
Это был бы интересный поворот сюжета, но пока складывается ощущение, что Париж уверенно заберет ушастого. Хотя, с другой стороны, кто верил в Челси перед финалом клубного ЧМ?
Да всем насрать
клубный чм это товарняк и игроки псж в нем были без предсезонки)
Арсенал не Бавария, разгуляться в своей штрафной не даст, да и Номер не играет в их составе.☝️ Тем не менее, ПСЖ - фаворит, но в одной игре всякое может случится❗️🤌
Так что, будем посмотреть....
ПСЖ безоговорочный фаворит. Тем более опыт победных и очень уверенных финалов ЛЧ уже есть, но в этот раз соперник не престарелый Интер
все за ПСЖ, тем слаще обыгрывать их будет и поднимать кубок
Александр Удалов
все это такие как ты 🤡🤡🤡
Дауд Дин
поменяй ник на Даун, больше подходит
Ни кто не верит что Арсенал победит, а зря
Очень бы хотелось, чтоб весь этот хвалебный французский хор подзамолчал после финала.
За Арсенал. Удачи канонирам в финале!
Это же ПСЖ Сафонова. Конечно выиграет!
