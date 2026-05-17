Мовсисян о «Спартаке»: «Усилится летом – сможет бороться за трофеи. Это клуб, от которого всегда ждут титулов»

Мовсисян о «Спартаке»: усилится летом – сможет бороться за трофеи.

– Было очень разочаровывающе видеть уход Станковича. Я большой его фанат, мне нравится, как он тренирует. Но сейчас «Спартак» снова побеждает, снова показывает хороший футбол и выигрывает важные матчи. Мне очень приятно видеть, что команда снова успешна, а выход в Суперфинал [Фонбет Кубка России] – это очень здорово.

– Если «Спартак» усилит состав летом, сможет побороться за золото?

– Да. «Спартак» обязан бороться за чемпионство каждый сезон. Это клуб, от которого всегда ждут титулов. Если летом команда усилится, то сможет бороться за трофеи.

– Кто из нынешнего состава впечатляет вас больше всего?

– Мне очень нравятся Барко и Солари. Очень нравится Угальде – невысокий, но топовый футболист. Литвинов тоже очень хорош. И здорово видеть много молодых российских игроков.

Еще хочу выделить Зобнина. Он уже ветеран, но все еще показывает высокий уровень, – сказал Мовсисян.