  Мовсисян о «Спартаке»: «Усилится летом – сможет бороться за трофеи. Это клуб, от которого всегда ждут титулов»
Мовсисян о «Спартаке»: «Усилится летом – сможет бороться за трофеи. Это клуб, от которого всегда ждут титулов»

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян назвал условие, при котором красно-белые поборются за чемпионство в следующем сезоне Мир РПЛ.

– Было очень разочаровывающе видеть уход Станковича. Я большой его фанат, мне нравится, как он тренирует. Но сейчас «Спартак» снова побеждает, снова показывает хороший футбол и выигрывает важные матчи. Мне очень приятно видеть, что команда снова успешна, а выход в Суперфинал [Фонбет Кубка России] – это очень здорово.

– Если «Спартак» усилит состав летом, сможет побороться за золото?

– Да. «Спартак» обязан бороться за чемпионство каждый сезон. Это клуб, от которого всегда ждут титулов. Если летом команда усилится, то сможет бороться за трофеи.

– Кто из нынешнего состава впечатляет вас больше всего?

– Мне очень нравятся Барко и Солари. Очень нравится Угальде – невысокий, но топовый футболист. Литвинов тоже очень хорош. И здорово видеть много молодых российских игроков. 

Еще хочу выделить Зобнина. Он уже ветеран, но все еще показывает высокий уровень, – сказал Мовсисян.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Пока клуб не попадет в руки человека или группы людей, которые будут его любить, а не рассматривать в контексте заработка и распилов, ни каких значимых успехов не будет. Да могут выиграть кубок, могут зацепить медали, но выстроить команду, которая будет способна бороться стабильно за титулы каждый год, хотя бы на протяжении 3 лет, с нынешней моделью управления не возможно.
так он и сейчас борется... грандфинал кубка же будет, а если победят, то там и суперкубок замаячит
С норм кипером и этим составом можно бороться за чемпионство
об этом рано ещё думать... о кубке надо думать
Так каждый год 😁
Ваши ожидания — ваши проблемы.
Каждый год усиливаются, а во и ныне там...
Скорее даже не усилить, а сбалансировать состав. Вратарь классом повыше нынешних, глубины в защите, чтобы не затыкать дыры профильными полузащитниками, забивной нападающий вместо Ливая и Заболотного. Остальное и так норм по меркам РПЛ
Усиление будет обязательно. Иначе никак. С Бонгондой расстались, с Рябчуком, Гарсией, Заболотным, Довбней расстанутся. Возможно, избавятся от кого-то из сладкой парочки Самошников-Стаусь. Это уже шестеро. Значит пять-шесть человек на вход. Часть закроют легами, часть россиянами.
