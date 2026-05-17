Казань может принять матч сборной России осенью, сообщил министр спорта Татарстана: «Ведем диалог»

Казань может принять товарищеский матч сборной России осенью.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань претендует на проведение товарищеского матча сборной России осенью.

«Могу приоткрыть занавес тайны: ведем диалог о том, чтобы провести матч сборной России здесь, на «Ак Барс Арене», в осенний цикл.

Как только РФС подбирает соперников, мы один из матчей хотим провести в Казани», – сказал Леонов.

Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет с Египтом (28 мая, Каир), с Буркина-Фасо (5 июня, Волгоград) и Тринидадом и Тобаго (9 июня, Калининград).