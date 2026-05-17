  • Карпин предрек чемпионство «Зенита»: «Уже не отпустит. Ему очки нужнее, а «Ростов» уже спасся»
Карпин предрек чемпионство «Зенита»: «Уже не отпустит. Ему очки нужнее, а «Ростов» уже спасся»

Карпин считает, что чемпионом РПЛ станет «Зенит».

Тренер сборной России Валерий Карпин считает, что «Зенит» выиграет чемпионскую гонку в Мир РПЛ.

За тур до финиша петербургский клуб опережает «Краснодар» на 2 очка. Сегодня «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», а «быки» примут «Оренбург».

«Достаточно простой вопрос. Думаю, «Зенит» уже не отпустит. Все-таки ему достаточно ничьей с «Ростовом», который уже спасся. Ему очки нужнее», — сказал Карпин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
Да уж, долго ещё Краснодар будет вспоминать этот чемпионат...
ОтветРубин2003
До следующего сезона. А так серебро ,чемпионство сново серебро очень не плохо для частного клуба ,плюс финал в кубке , Краснодар дарит своим болельщикам такие эмоции которые не дарит не один Московский клуб уже не знаю сколько лет, Зенит в роли догоняющего весь сезон, ха разве это не прекрасно, третий год подряд до последнего тура не знать кто чемпион.
Осьминог Валера
ОтветupuckuH
Осьминог Валера
Восьминог алера :)
Да он - оракул!
Ответforzen
Да он - оракул!
Сосредоточенный.
Жду атакующий задорной игры Ростова. Если хотя бы попробует отобрать у Зенита очки уже будет хорошо. У Динамо получилось с Краснодаром, почему бы Ростову не попробовать. Даже если не получится буду им благодарен.
ОтветВиктор Краснодар
Потому что Ростов - дно. Они обыграли в этой части чемпионата только последние команды: «Пари», «Акрон», «Махачкалу»
ОтветВиктор Краснодар
Наверное потому что Динамо было принципиально победить после поражения в кубке? У Ростова в этом плане мотивации нет.
Ростов вообще в выигрышной ситуации.
Можно очень красиво и достойно поиграть.
Конспирологи никогда не уймутся, но на это можно забить.
Дурак залетит и начнётся нервяк. Краснодар уже был чемпионом в прошлом туре.
Помолчите до игры. Или сглазить хотите?
Фигвам.
ОтветAIBOLIT66
Забьёт Соболев ,скинь
Зенит без валидола не может... так что 100% Ростов забьёт первым, а дальше пойдёт нервяк...
шансы Зенита и Краснодара 50/50, особенно учитывая фактор Карася
Зенит станет чемпионом, если после финального свистка в Ростове наберет хотя бы одно очко, пока Зенит только лидер чемпионата 2026
ОтветGroznyi2024
Комментарий скрыт
ОтветThe Bay
Зачем господь бог, если у Краснодара есть Мажич?
Предрек))))
Хотелось бы, конечно. Только вот, когда никто не ожидает, что команда может выиграть, она раскрепощена, а раскрепощенные команды очень опасны... ну да откуда Карпину знать? :))
«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» – 1:0. Соболев реализовал пенальти за попадание Миронова в лицо Педро, Чистякова удалили на 74-й после ВАР
17 мая, 16:55
«Ростов» ничего не отдаст просто так. Если забьет первым, «Зениту» будет сложно». Радимов о матче 30-го тура
17 мая, 01:31
Шикунов считает, что большая часть России будет болеть за «Ростов» в игре с «Зенитом»: «У нас всегда любят слабых больше, чем сильных. Бедные и богатые – завтра такой матч»
16 мая, 19:43
