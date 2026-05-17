Карпин предрек чемпионство «Зенита»: «Уже не отпустит. Ему очки нужнее, а «Ростов» уже спасся»

Тренер сборной России Валерий Карпин считает, что «Зенит» выиграет чемпионскую гонку в Мир РПЛ .

За тур до финиша петербургский клуб опережает «Краснодар » на 2 очка. Сегодня «Зенит » сыграет в гостях с «Ростовом », а «быки» примут «Оренбург».

«Достаточно простой вопрос. Думаю, «Зенит» уже не отпустит. Все-таки ему достаточно ничьей с «Ростовом», который уже спасся. Ему очки нужнее», — сказал Карпин.