  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала и «Спартак» голов не забили – 0:0. У команды Карседо две победы и ничья в трех последних играх, дальше – финал Кубка
0

«Динамо» Махачкала и «Спартак» голов не забили – 0:0. У команды Карседо две победы и ничья в трех последних играх, дальше – финал Кубка

«Спартак» сыграл вничью с с «Динамо» Махачкала.

«Спартак» в гостях сыграл вничью  с «Динамо» Махачкала (0:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене». Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» в случае победы стал бы бронзовым призером, но в итоге финишировал четвертым.

Команда Хуана Карседо в последних трех матчах одержала две победы и сыграла вничью. Остался один матч – против «Краснодара» в финале FONBET Кубка России.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, Анжи-Арена
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
0 - 0
0.36xG1.35
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
90’
+6’
Ву
Карабашев
90’
+5’
Мубарик   Аларкон
89’
88’
Угальде   Мартинс Перейра
83’
Зобнин   Саусь
83’
Денисов   Гарсия
Глушков
82’
Агаларов   Сандрачук
80’
68’
Жедсон Фернандеш   Дмитриев
Мрезиг   Джабраилов
61’
Сундуков
60’
54’
Умяров
Миро   Мастури
46’
2тайм
Перерыв
Миро
45’
24’
Литвинов
Динамо Махачкала
Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Миро, Агаларов
Запасные: Кагермазов, Зинович, Мубарик, Агаларов, Шихалиев, Ашуров, Сердеров, Миро, Хоссейннежад, Мрезиг, Магомедов, Магомедов
1тайм
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Зобнин, Денисов, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Массалыга, Угальде, Помазун, Самошников, Зорин, Заболотный, Жедсон Фернандеш, Рябчук, Зобнин, Денисов, Довбня, Барко
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26937 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoСпартак
онлайны
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Солари все таки бестолковый
Да, забивает иногда, но в остальном ужасен
При чем играет до упора
Если сравнивать Тео и Солари, то один ленивый и техничный, то другой деревянный и бегающий
Ответbalander09
Солари все таки бестолковый Да, забивает иногда, но в остальном ужасен При чем играет до упора Если сравнивать Тео и Солари, то один ленивый и техничный, то другой деревянный и бегающий
Да бестолочь он. Ещё и псих ненормальный. Потерь куча, решения зачастую читаемые оппонентом. Хвалили его так, нахваливали. Вот, мол, с Барко парочка будет шикарная аргентинская. Где, когда? Хоть раз!
Ответbalander09
Солари все таки бестолковый Да, забивает иногда, но в остальном ужасен При чем играет до упора Если сравнивать Тео и Солари, то один ленивый и техничный, то другой деревянный и бегающий
Выходы раз за разом не реализует Маркиньос, он же проигрывает единоборства, а бестолковый Солари. Ну да.
Позорная игра Спартака
ОтветДмитрий Бахтин
Позорная игра Спартака
Хрен с ней, с упущенной бронзой. Никто б не упрекнул, если бы выкладывались по полной, но не повезло. А тут просто слов нет. Как, блин, можно так безвольно играть в борьбе за медали? Сами подарили их Локомотиву. Просто испоганили настроение всем, кто за вас болеет.
ОтветEvgen Vynokurov
Хрен с ней, с упущенной бронзой. Никто б не упрекнул, если бы выкладывались по полной, но не повезло. А тут просто слов нет. Как, блин, можно так безвольно играть в борьбе за медали? Сами подарили их Локомотиву. Просто испоганили настроение всем, кто за вас болеет.
Вот тут, как мне кажется, включились контрактные обязательства или опции игроков. Иначе я не могу объяснить, почему нельзя было выпустить молодёжь.
Выпустите Массалыгу, Дмитриева. Жедсон, Маркиньос вообще играть не хотят. Иди на ничью договорились?
ОтветАндрей Катиков
Выпустите Массалыгу, Дмитриева. Жедсон, Маркиньос вообще играть не хотят. Иди на ничью договорились?
Тоже уже мысли про договорнячок, команда как-будто просто не хочет играть, ужасное качество футбола, уровня пивной лиги
ОтветАндрей Катиков
Выпустите Массалыгу, Дмитриева. Жедсон, Маркиньос вообще играть не хотят. Иди на ничью договорились?
полностью согласен
Желаю без травм ,особенно спартачам.У нас Кубок на носу который мы обязаны брать при такой поддержке которая ожидается в Луже
Пока отвратительная игра, без Барко что-то совсем мало мысли в атаке
ОтветNoSfer
Пока отвратительная игра, без Барко что-то совсем мало мысли в атаке
Значит, я ничего не потерял. Недавно подключился. А чё он не играет? Барко.
ОтветСпартаку необходим защитник!
Значит, я ничего не потерял. Недавно подключился. А чё он не играет? Барко.
В запасе пока, может отдых перед финалом Кубка дали, но наверняка ещё выйдет сегодня, раз бронза вполне реальна
Вперёд Спартак! Только победа! Потенциальное 3 место хороший результат и задел на будущий сезон, будем надеяться на ЦСКА, что они не ударят в грязь лицом для своих болельщиков...
Как можно такого Солари не менять???
в какое же г.вно играли обе команды, спартаковцы как будто не хотели победить, а махачкалинцы те ещё актёры, весь матч лежали, противно смотреть
Сложно объяснить результат, но то, что команда сильно зависит от Барко, это очевидно.
Кроме как позором я такую игру назвать не могу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
16 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
19 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
25 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
46 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
50 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
56 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
38 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем