Защитник «Ман Сити» Гвардиол интересен «Баварии», сообщил Маттеус: «Они уже делают запросы»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал об интересе мюнхенцев к защитнику «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолу.

«Я слышал, что они [«Бавария»] уже делают предварительные запросы», – сказал Маттеус.

24-летний хорват выступает за «Ман Сити» с 2023 года. Ранее он играл в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26949 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
Вряд ли они его продадут и вообще у Сити отличный центр обороны
Гехи Гвардиол - Диаш Хусанов, еще молодой Рейес в аренде
Стоунз и Аке на выход
ОтветLa Corsa
Особенно Гехи.
ОтветVitto
Гехи топ
7.32 средний рейтинг
7 место среди всей лиги и лучший из цз
Помимо 2 кубков с Сити у него есть шанс получить медаль ЛК
Бабка у подъезда сказала...
Лучше бы Вушкович
Гвардиола не отпустит Гвардиола
Проблема в цене, он был куплен слишком дорого. Но уйти он точно захочет, все понимают, что Пепу уже надоело в Сити.
ОтветКино Музыка
Так Пеп свободным агентом в сити приходил .
ОтветАлександр Зикрянь
Речь о цене игрока.
А Компани типа в Сити будет?
не верю, что Сити его продаст... или мы чего-то не знаем?
Не знаю каким местом многие российские фанаты сити смотрят матчи, но Хусанов глазами всех остальных (в том числе английских фанатов) Сити давно считается лучшим ЦЗ команды. Я считаю, что даже с отрывом.
