Защитник «Ман Сити» Гвардиол интересен «Баварии», сообщил Маттеус: «Они уже делают запросы»

Защитник «Манчестер Сити» Гвардиол интересен «Баварии».

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал об интересе мюнхенцев к защитнику «Манчестер Сити » Йошко Гвардиолу .

«Я слышал, что они [«Бавария »] уже делают предварительные запросы», – сказал Маттеус.

24-летний хорват выступает за «Ман Сити» с 2023 года. Ранее он играл в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».