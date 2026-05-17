Валерий Карпин: «Уже не хочется выходить на поле — потом все болит, еле ходишь, с трудом встаешь с кровати»
Тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него уже нет желания играть в футбол.
«Честно, уже не хочется выходить на поле. Поначалу — да, хотелось. Сейчас, естественно, уже возраст не тот.
В последний раз выходил года два-три назад — потом все болит, еле ходишь, с трудом встаешь с кровати. Но иногда какой-то элемент футболисту хочется показать. Это остается желанием, возможности особо нет», — сказал 57-летний специалист.
«Если ветераны «Спартака» будут играть с ветеранами «Алании», выйду ли я на поле? Нет, я уже старенький совсем», — рассмеялся Карпин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
