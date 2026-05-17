Карпин о том, заиграет ли Батраков в топ-лиге: «Без понятия. Делать выводы можно, когда будет другой уровень сопротивления»
Тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, заиграет ли хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в топ-5 лиг Европы.
«Без понятия. По работе в сборной не могу сделать такого вывода. Ровно то же самое про Кисляка. Делать выводы можно в случае, когда будет другой уровень сопротивления.
На том уровне сопротивления, который есть в нашем чемпионате или в товарищеских матчах сборных, можно что-то понять. Касательно других чемпионатов, где говорят на другом языке, другие требования даже в быту, то предполагать можно что угодно. Как будет на самом деле, не знает никто. Когда и если они уедут, тогда будем делать выводы.
Подобное спрашивали про Захаряна — сможет ли он играть в Испании? Или про Сафонова — сможет ли он бороться за место в составе «ПСЖ»? Кто-то выиграет конкуренцию, кто-то не выиграет, кто-то адаптируется, кто-то – нет. Просто так сейчас голословно говорить: да, он будет играть? А может, не будет», — сказал Карпин.
Но надо верить в наших - такие как Кисляк и Батраков появляются в стране раз в 10 лет. Не может быть, чтобы такого таланта было недостаточно для борьбы на самом высоком уровне.