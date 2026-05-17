  • Карпин о том, заиграет ли Батраков в топ-лиге: «Без понятия. Делать выводы можно, когда будет другой уровень сопротивления»
Тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, заиграет ли хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в топ-5 лиг Европы.

«Без понятия. По работе в сборной не могу сделать такого вывода. Ровно то же самое про Кисляка. Делать выводы можно в случае, когда будет другой уровень сопротивления.

На том уровне сопротивления, который есть в нашем чемпионате или в товарищеских матчах сборных, можно что-то понять. Касательно других чемпионатов, где говорят на другом языке, другие требования даже в быту, то предполагать можно что угодно. Как будет на самом деле, не знает никто. Когда и если они уедут, тогда будем делать выводы.

Подобное спрашивали про Захаряна — сможет ли он играть в Испании? Или про Сафонова — сможет ли он бороться за место в составе «ПСЖ»? Кто-то выиграет конкуренцию, кто-то не выиграет, кто-то адаптируется, кто-то – нет. Просто так сейчас голословно говорить: да, он будет играть? А может, не будет», — сказал Карпин.

Ну и? Какой смысл? Без понятия… цитаты великого тренера сборной России.
Абсолютно согласен с Валерием.
Если его примут партнёры, если будет взаимопонимание, то может, тут ещё много нюансов и главное язык, прям сейчас, чтоб приехал и база была какая-то, а то будет как Жирков башкой кивать)))
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Если его примут партнёры, если будет взаимопонимание, то может, тут ещё много нюансов и главное язык, прям сейчас, чтоб приехал и база была какая-то, а то будет как Жирков башкой кивать)))
Это конечно никак от игрока не зависит, никак не оценить коммуникабельность, старательность и профессионализм игрока. Черный ящик просто
ОтветMarcus-light
Это конечно никак от игрока не зависит, никак не оценить коммуникабельность, старательность и профессионализм игрока. Черный ящик просто
Черный ящик в студию))) Ты будь хоть Друзем))), если ты не будешь комуницировать с игроками основы, тебе мало что светит
Может заиграет, может нет
Смотрел нарезки, которые стали появляться на фоне этих слухах и там чётко видно как много времени у Батракова на принятие решение в РПЛ в сравнении с топ-лигами. Поэтому сомнения тоже есть.

Но надо верить в наших - такие как Кисляк и Батраков появляются в стране раз в 10 лет. Не может быть, чтобы такого таланта было недостаточно для борьбы на самом высоком уровне.
