Карпин о том, заиграет ли Батраков в топ-лиге: «Без понятия. Делать выводы можно, когда будет другой уровень сопротивления»

Карпин о Батракове в топ-лиге: делать выводы можно при другом уровне сопротивления.

Тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, заиграет ли хавбек «Локомотива » Алексей Батраков в топ-5 лиг Европы.

«Без понятия. По работе в сборной не могу сделать такого вывода. Ровно то же самое про Кисляка . Делать выводы можно в случае, когда будет другой уровень сопротивления.

На том уровне сопротивления, который есть в нашем чемпионате или в товарищеских матчах сборных, можно что-то понять. Касательно других чемпионатов, где говорят на другом языке, другие требования даже в быту, то предполагать можно что угодно. Как будет на самом деле, не знает никто. Когда и если они уедут, тогда будем делать выводы.

Подобное спрашивали про Захаряна — сможет ли он играть в Испании? Или про Сафонова — сможет ли он бороться за место в составе «ПСЖ»? Кто-то выиграет конкуренцию, кто-то не выиграет, кто-то адаптируется, кто-то – нет. Просто так сейчас голословно говорить: да, он будет играть? А может, не будет», — сказал Карпин.