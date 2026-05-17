«Спокойно отношусь к игре «Зенита». Только «Барса» не испытывает проблем в позиционном нападении». Никитин о критике Семака

Никитин о критике Семака: только у «Барсы» нет проблем в позиционном нападении.

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин отреагировал на критику в адрес тренера «Зенита » Сергея Семака .

— Понимаете критику в адрес Семака от некоторых болельщиков и экспертов?

— В понимании 90% людей «Зенит», имея таких исполнителей, должен разрывать всех 10:0 и играть в более яркий, зрелищный футбол. Но люди не обращают внимания, что график набора очков у него выше, чем раньше. И если бы они в прошлых сезонах набирали столько, сколько сейчас, то стали бы чемпионами. Они сейчас перекрывают прошлогодние графики.

Хочется сказать даже не в защиту Семака, а отметить тенденции современного футбола. Сейчас многие команды научились обороняться. И если ты организованно, дисциплинированно обороняешься, любой команде очень тяжело вскрывать такую защиту.

Я смотрю каждый матч «Реала», «Милана», «Интера», «Наполи» и «Барселоны». И только «Барселона» не испытывает проблем в позиционном нападении — движение в атаке и класс игроков такие, что можно только восхищаться. Тот же «Реал» испытывает проблемы. И так у многих топ‑команд в Европе.

У них такая же ситуация, как у «Зенита»: они не доминируют на три головы выше. Тем более против топовых команд не нужно никого настраивать дополнительно. Если ты физически готов, организован, у тебя есть четкий план на игру, а тебе еще и везет, то есть огромные шансы сломать эту созидательную игру фаворита.

Так что я лично спокойно отношусь к игре «Зенита». Тем более вижу попытки Семака найти лучшее сочетание игроков, — сказал Никитин.