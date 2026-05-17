  • Жозе Моуринью: «Поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение. В «Бенфике» я был счастлив каждый день»
Жозе Моуринью: «Поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение. В «Бенфике» я был счастлив каждый день»

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о том, что он возглавит «Реал».

«Есть 99-процентная вероятность, что останусь в «Бенфике», потому что у меня действующий контракт. Вдобавок есть предложение о его продлении, которое я еще не видел, но мой агент сказал, что это отличное предложение.

Я еще ничего не получал от «Реала», но никто из нас не наивен, и между Жорже (Мендеш, агент Моуринью – Спортс”), президентом и руководством клуба идут переговоры.

Я лично поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение. До сих пор были контакты только между «Реалом» и Мендешем, не со мной.

Мой агент сообщил, что может появиться серьезный вариант с «Реалом» – я это не отрицаю. Но на данный момент у меня нет подписанного контракта с «Реалом».

В «Бенфике» я был счастлив каждый день. Я сказал это игрокам сегодня вечером, что я правда был счастлив с ними каждый день», – сказал Моуринью.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Madrid Zone
Я думал это прикол когда речь зашла о Моуриньо в Реале в 2026 году. Оказалось не прикол)
А почему прикол?
Он ушел из «Мадрида» в 2013 в хороших отношениях с Пересом. (Не с командой, а именно с Пересом). Он всегда уважительно отзывался о «Мадриде», работая в других местах. Болел за них в недавних финалах ЛЧ, прямо об этом говорил. Перес такое любит и не забывает. Вот и позвал проверенного кадра, как Анчелотти в 2021.
потому что Моуриньо сейчас, как телефон Nokia в 2026 году
БЫЛ счастлив. Похоже, реально прощается с Бенфикой
Никогда не стоит опираться на кривой перевод
Думаю, речь идет про время до того момента, пока ему не задали этот вопрос, ну или до начала переговоров с Реалом.
Через неделю уже на Бернабеу будет, но продолжает отнекиваться
Я так, чисто спросить 😂
99-процентная вероятность, ага, конечно
оставайся тогда в Бенфике раз счастлив
можешь и переса туда подтянуть)
Потом подпишут Роналду, и все наладится
Ещё есть перспективные ребятишки, как раз на усиление позиций - некие Серхио Рамос и Лука Модрич. Гулять так гулять.
Потом Барса подпишет молодое дарование Лео и пригласят Пепа )
Майнд геймс уже начались
В переводе с моуриньевского " У меня всё прекрасно., но за оооочень большую денюжку я так и быть дам себя уговорить... "
Сколько же недоумевающих дегенератов в Мире )) Думают что только системный тухляк Пепа, Клоппа или Алонсо имеет право называться футболом. И когда Реал Моуриньо как минимум будет не хуже чем сейчас, а я уверен что лучше - они будут хлопать глазами ))
контакты были между реалом и мендешем.
нам этого достаточно. моуриньо верен себе)
