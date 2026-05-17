Жозе Моуринью: «Поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение. В «Бенфике» я был счастлив каждый день»

Моуринью: поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение.

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о том, что он возглавит «Реал ».

«Есть 99-процентная вероятность, что останусь в «Бенфике», потому что у меня действующий контракт. Вдобавок есть предложение о его продлении, которое я еще не видел, но мой агент сказал, что это отличное предложение.

Я еще ничего не получал от «Реала», но никто из нас не наивен, и между Жорже (Мендеш, агент Моуринью – Спортс”), президентом и руководством клуба идут переговоры.

Я лично поговорю с «Реалом» на следующей неделе и тогда же приму решение. До сих пор были контакты только между «Реалом» и Мендешем, не со мной.

Мой агент сообщил, что может появиться серьезный вариант с «Реалом» – я это не отрицаю. Но на данный момент у меня нет подписанного контракта с «Реалом».

В «Бенфике» я был счастлив каждый день. Я сказал это игрокам сегодня вечером, что я правда был счастлив с ними каждый день», – сказал Моуринью.