  Хавбек «Балтики» Беликов о спаде: «Мы «должны были сдуться» уже в 10-м туре. Качество игры улучшается с каждым матчем»
Хавбек «Балтики» Беликов о спаде: «Мы «должны были сдуться» уже в 10-м туре. Качество игры улучшается с каждым матчем»

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов высказался о спаде команды на финише сезона в Мир РПЛ.

После 29 туров калининградцы занимают в таблице 6-е место.

— Ваша команда за тур до конца чемпионата потеряла шансы на бронзу. Есть разочарование от того, что в итоге не дотянулись до медалей?

— Я вам скажу так: качество игры у нас улучшается с каждым матчем. А результат всегда придет. Надо просто дальше улучшать качество и исправлять то, что не получается.

— То есть серия из семи последних матчей без побед случилась вопреки качеству игры?

— Есть множество причин, которые повлияли на эти результаты.

— Какие?

— С каждой игрой у нас теряются люди. Особенно сейчас, когда из-за травм и дисквалификаций выбыли шесть человек. Это один аспект.

Второй аспект в том, что очень тяжелые выезды у нас были в последнее время. Тут и «Локомотив», и «Краснодар». И еще надо сказать, что все-таки, когда серия без побед растягивается, когда у тебя четыре ничьих подряд, причем в большинстве случаев мы могли выигрывать, ты иногда психологически надламываешься. Мы не хотели говорить, но чуть-чуть данный фактор влияет.

Плюс надо отметить, что люди, которые пришли зимой, люди, которые заменили по ходу весны выбывших, безусловно, прогрессируют этой весной, но их уровень пока не тот, что у тех, кто был в «Балтике» до этого. У нас все выходят на новый уровень, и новичкам основного состава приходится нагонять.

— Можно ли сказать, что все равно «Балтика» должна была пережить этот свойственный удачно начинающим сезон новичкам РПЛ спад, который удавалось избегать первые 22 тура?

— Все могут говорить все, что угодно. Мы «должны были сдуться» уже в туре в 10-м (улыбается).

— А «сдулись» только после 25-го, если считать лишь серию из трех поражений.

— А «сдулись» только сейчас. И то это как посмотреть. У каждого свое мнение, заслужили мы по игре эту серию без побед или нет. Каждый сам решит, закономерен этот спад или нет. Я, честно говоря, не знаю. Надо смотреть цифры, статистику, качество игры. Так просто сказать трудно, – сказал Беликов.

Мы верим в Балтику, в "талалант" тренера. И даже небольшой спад в результатах, ( не в игре ), спишем на роковое стечение обстоятельств! Всё равно, сегодня вечером остров Канта будет гудеть до поздна! Рекорд клуба побит!!
Лучше сдуться к 27 туру чем к 10. ) Так хоть очков набрали и сумели забить место не ниже 6 даже выступив весной на уровне 10-14 места (в весенней таблице РПЛ с 19 по 29 тур Балтика на 13 месте, что конечно провал).
