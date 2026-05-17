Шапи сделал передачу в матче с «Остином». У вингера «Канзас Сити» 1+1 в 11 играх сезона МЛС

Шапи сделал передачу в матче с «Остином».

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов сделал голевую передачу в матче с «Остином » (2:1).

На 46-й минуте россиянин вышел на замену, а на 79-й ассистировал хавбеку Ману Гарсии, который сравнял счет (1:1).

Всего в 11 играх сезона МЛС на счету Сулейманова 1 гол и 1 ассист.