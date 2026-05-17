Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «Челси». Клуб впечатлен лидерскими качествами тренера
Будущий тренер «Челси» Хаби Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «синих».
В лондонском клубе настолько впечатлены лидерскими качествами испанца, что пошли на расширение его полномочий по сравнению с предшественниками.
При этом текущая структура руководства в «Челси» останется прежней: ни один из спортивных директоров не уйдет – все они были вовлечены в процесс назначения Алонсо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
