  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «Челси». Клуб впечатлен лидерскими качествами тренера
0

Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «Челси». Клуб впечатлен лидерскими качествами тренера

Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «Челси».

Будущий тренер «Челси» Хаби Алонсо не просил должность менеджера – это была идея «синих».

В лондонском клубе настолько впечатлены лидерскими качествами испанца, что пошли на расширение его полномочий по сравнению с предшественниками.

При этом текущая структура руководства в «Челси» останется прежней: ни один из спортивных директоров не уйдет – все они были вовлечены в процесс назначения Алонсо.

«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо. Испанец приступит к работе 1 июля и будет участвовать в трансферах

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoХаби Алонсо
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
То есть кроме того что у них больше одного спортивного директора, они ещё и Алонсо дали полномочия спортдира. Кепа зря ушел, тоже мог бы быть играющим спортдиректором.
ОтветTheodor Herzl
То есть кроме того что у них больше одного спортивного директора, они ещё и Алонсо дали полномочия спортдира. Кепа зря ушел, тоже мог бы быть играющим спортдиректором.
Играющий спортдиректор? Ахахахаха, это вин 😂
ОтветTheodor Herzl
То есть кроме того что у них больше одного спортивного директора, они ещё и Алонсо дали полномочия спортдира. Кепа зря ушел, тоже мог бы быть играющим спортдиректором.
Это великолепно!
Дай бог даст работать вся эта свита впечатлительного руководства
ОтветДмитрий Кожевин
Дай бог даст работать вся эта свита впечатлительного руководства
А она кому-то не давала работать? Ну только Тухеля забалбывала гифками в вотсе, а все остальные изнсчально соглашались на такой формат работы. Они наоборот долго тащат посредственностей,давая время и трансферы, ибо каждый тренер для них — контракт на 5-6 лет и главный винтик проекта, гыгы.
Дай бог у Алонсо все получится. Провал Реале не так уж важен, но он должен продолжить путь Байера в других топ-клубах. Как говорил ранее, интересно будет посмотреть матчи Челси, если Алонсо станет тренером
ОтветCaleb Marvin
Дай бог у Алонсо все получится. Провал Реале не так уж важен, но он должен продолжить путь Байера в других топ-клубах. Как говорил ранее, интересно будет посмотреть матчи Челси, если Алонсо станет тренером
Ну как провал. Чувак с истерящей раздевалкой брал в среднем 2,3 очка за игру. Это, читай, чемпионский ход. То что дедушка Перес впадает в маразм, это уже не победить
Интересно кого быстрее уволят? Моура или Хаби?
Надо было идти до конца — записать его владельцем
Челси, что то прям мечется, жаль их если честно. И Алонсо кто угодно, но только не лидер, к сожалению
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо возглавит «Челси». Тренер подпишет контракт с клубом на 4 года
16 мая, 17:23
«Челси» договорился с Алонсо. Испанец подпишет контракт как минимум на 2 года (RMC Sport)
16 мая, 16:55
Игроки «Челси» считают Алонсо идеальным кандидатом на пост тренера. Клуб, скорее всего, сделает Хаби предложение
14 мая, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
43 минуты назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
50 минут назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
10 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
14 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
25 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
30 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
38 минут назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
52 минуты назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
53 минуты назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
56 минут назад
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Рекомендуем