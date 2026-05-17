Директор «Родины» о дебюте в РПЛ: «Не будем ставить никаких задач. Задачей будет достойно выступить для самих себя»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о задачах клуба в преддверии дебюта в Мир РПЛ.

— Вам бы хотелось повторить успех «Балтики»? Ориентир ли они для вас?

— Мы точно не ориентируемся на кого‑то конкретно. Конечно, у нас нет мыслей о том, как бы не вылететь. Мы вышли, чтобы делать хорошую работу, делать по максимуму все, что получается, двигаться с командой вперед. 

Мы не будем ставить никаких турнирных задач. Ставить задачи быть в призах в год дебюта, имея очень скромный бюджет, было бы странно. Нашей задачей будет достойно выступить для самих себя. Понять, что мы сделали по максимуму, что могли, — сказал Зинин.

