«ЦСКА летом ждет перестройка. Челестини купили игроков, а произошел полный завал». Гришин об армейцах
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцев в межсезонье ждет перестройка.
За тур до финиша ЦСКА занимает в Мир РПЛ 5-е место.
«ЦСКА летом ждет перестройка. Это 100%. Руководство точно не удовлетворяет игра команды и результаты. Прошлогодний уход Николича был ударом для ЦСКА. Пусть никто не верит в «тренерский багаж», но это так. Николич собирал команду, при нем они грамотно играли и готовились бороться за чемпионство.
Хорошее начало нынешнего чемпионата дала оборона, которую построил Николич. Когда к восьмому‑девятому туру этот запас закончился, сменивший Николича Челестини начал говорить, что ему не хватает футболистов. Игроков купили, а произошел полный завал», — сказал Гришин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Обляков неприкосновенный.
У ЦСКА одна и та же политика. Купи дёшево молодых подающих надежду или найди в болоте бриллиант, который никому не нужен
перестройка? ищут тренера с атакующей моделью игры, чтобы состав сильно не перетряхивать.