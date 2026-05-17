  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ЦСКА летом ждет перестройка. Челестини купили игроков, а произошел полный завал». Гришин об армейцах
0

«ЦСКА летом ждет перестройка. Челестини купили игроков, а произошел полный завал». Гришин об армейцах

Гришин: ЦСКА летом ждет перестройка.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцев в межсезонье ждет перестройка.

За тур до финиша ЦСКА занимает в Мир РПЛ 5-е место.

«ЦСКА летом ждет перестройка. Это 100%. Руководство точно не удовлетворяет игра команды и результаты. Прошлогодний уход Николича был ударом для ЦСКА. Пусть никто не верит в «тренерский багаж», но это так. Николич собирал команду, при нем они грамотно играли и готовились бороться за чемпионство.

Хорошее начало нынешнего чемпионата дала оборона, которую построил Николич. Когда к восьмому‑девятому туру этот запас закончился, сменивший Николича Челестини начал говорить, что ему не хватает футболистов. Игроков купили, а произошел полный завал», — сказал Гришин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26936 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Гришин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Стройка идет с 2018 года, и в каждом сезоне это ПЕРЕстройка, зачастую из сомнительного материала
ОтветShuller18
Стройка идет с 2018 года, и в каждом сезоне это ПЕРЕстройка, зачастую из сомнительного материала
Всё не могут никак из говна и палок нормальную команду построить...
ОтветShuller18
Стройка идет с 2018 года, и в каждом сезоне это ПЕРЕстройка, зачастую из сомнительного материала
Скажи спасибо, что эта стройка/перестройка ведётся НЕ руками выходцев из Средней Азии, как все стройки/перестройки в стране.
Пока Шевелев имеет такую власть в клубе, результата не будет. Набрал всякого шлака
ОтветBenjamin
Пока Шевелев имеет такую власть в клубе, результата не будет. Набрал всякого шлака
Спасибо Орешкину, мня.
ОтветBenjamin
Пока Шевелев имеет такую власть в клубе, результата не будет. Набрал всякого шлака
А покупает пока игроков Челистини )))
Кого купили? Понасобирали по крохам кого ни попадя!
ОтветЮрий Король
Кого купили? Понасобирали по крохам кого ни попадя!
А самый дорогой из центрфорвардов Лусиано Гонду тоже "кого ни попадя"?
ОтветИван Оклахома
А самый дорогой из центрфорвардов Лусиано Гонду тоже "кого ни попадя"?
Ну, если только он. По три за матч кладёт...
Облякова наконец то продадут?
ОтветД O Б P Ы Й
Облякова наконец то продадут?
Скорее Кисляка и Глебова...
Обляков неприкосновенный.
ОтветLehuard
Скорее Кисляка и Глебова... Обляков неприкосновенный.
а Глебов кому сдался?
с тем же успехом можно сказать, что и под прошлых тренеров покупали игроков.
У ЦСКА одна и та же политика. Купи дёшево молодых подающих надежду или найди в болоте бриллиант, который никому не нужен
ОтветГусеконь
с тем же успехом можно сказать, что и под прошлых тренеров покупали игроков. У ЦСКА одна и та же политика. Купи дёшево молодых подающих надежду или найди в болоте бриллиант, который никому не нужен
Да вот в том-то и дело, что ЦСКА уже может тратить немалые деньги, но Шевелёв на них везёт хрен пойми кого. Кармо 5 стоил, как можно было за эту сырость столько отдать?
ОтветShuller18
Да вот в том-то и дело, что ЦСКА уже может тратить немалые деньги, но Шевелёв на них везёт хрен пойми кого. Кармо 5 стоил, как можно было за эту сырость столько отдать?
Не малые деньги 😂 5 млн) даже 10 лет назад 5 млн это копейки для футбола)
Эти эксперты сначала хвалят тренера потом с г.... смешивают
Ответigor_1116994192
Эти эксперты сначала хвалят тренера потом с г.... смешивают
Когда результаты и игра есть - хвалят, когда игры нет и результаты провальный - с г-ном смешивают. Всё логично.
Каких игроков? Руис,Верде,Ди Лусиано,Попович,Пополитов и иже с ними -- игроки? Как по мне это мусор уровня 14 места РПЛ максимум, а не игроки.
Ответkk.abb
Каких игроков? Руис,Верде,Ди Лусиано,Попович,Пополитов и иже с ними -- игроки? Как по мне это мусор уровня 14 места РПЛ максимум, а не игроки.
В Оренбург всех, там с ними сделают боевую команду. Латиносы там божат
ОтветIgroMan18
В Оренбург всех, там с ними сделают боевую команду. Латиносы там божат
Боевую команду с задачей стать 11-14 в РПЛ. Для этих целей они и пригодятся. В ЦСКА эти "игроки" зачем приезжают пачками каждое т.о? На них всех бабки тратили, вместо норм игроков.
Лучше купить 1-2 качественных игроков за сезон, чем набирать по 4-5 в надежде, что кто-то выстрелит.
Ответmicka
Лучше купить 1-2 качественных игроков за сезон, чем набирать по 4-5 в надежде, что кто-то выстрелит.
Это при условии что у тебя скамейка есть, ее не было вот и купили пачку
ОтветАртём Саяпин
Это при условии что у тебя скамейка есть, ее не было вот и купили пачку
На скамейке можно молодежь держать. Все равно чемпионство не светит с таким подходом, а борьбы за еврокубки нет. Так хоть молодежь будет прокачиваться.
Гришин мудак , покрывает провал Шевелёва и Бабаева .
скажем под Николича не сильно то и покупали.
перестройка? ищут тренера с атакующей моделью игры, чтобы состав сильно не перетряхивать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Ушаков и актриса Милославская сыграли свадьбу
16 мая, 20:15Фото
Удаление Облякова в матче со «Спартаком» отменено верно, решил Департамент судейства РФС: «ВАР верно вмешался – желтая карточка»
16 мая, 14:14
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
16 мая, 09:30
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
16 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
19 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
25 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
46 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
50 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
56 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
38 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем