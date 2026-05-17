«Ростов» ничего не отдаст просто так. Если забьет первым, «Зениту» будет сложно». Радимов о матче 30-го тура

Радимов: «Ростов» ничего не отдаст «Зениту» просто так.

Владислав Радимов считает, что «Зениту» придется нелегко в гостевом матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом ». Петербургский клуб устроит ничья в этой игре, чтобы стать чемпионом.

«Краснодар» отстает в таблице от «Зенита » на 2 очка и сегодня примет «Оренбург».

«Ростов» ничего не отдаст просто так. Тем более в свете разговоров об их непростом финансовом положении. Зная, как ростовские болельщики любят футбол, «Зениту» будет нелегко на этом выезде.

Очень важен будет первый гол. Если ростовчане забьют первыми, то будет сложно. Но если ты меня сейчас спросишь, кто станет чемпионом, я отвечу, что «Зенит» им станет.

«Краснодар » борется до конца, и они большие молодцы в этом плане. Где‑то в борьбе за чемпионство им помешали травмы, выбили их из ритма. Особенно выбывание Виктора Са повлияло на фланговую игру.

Часто говорят об их короткой скамейке. При этом нельзя сказать, что футболисты Мусаева плохо готовы в физическом плане. Они показали, что могут прибавлять в концовках матчей», — сказал бывший полузащитник сборной России.