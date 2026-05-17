  • Суарес из «Спортинга» стал лучшим бомбардиром португальской лиги (28), Карвалью из «Эшторила» – лучший ассистент (12), вратарь «Порту» Кошта – лидер по сухим матчам (21)
Определились лучшие игроки чемпионата Португалии сезона-2025/26 по индивидуальным показателям. 

Лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Португалии стал Луис Суарес из «Спортинга», забивший 28 голов. Он опередил ближайшего конкурента – Эвангелоса Павлидиса из «Бенфики» – на 5 мячей.

Лучшим ассистентом стал Жоау Карвалью из «Эшторила». Хавбек отдал 12 голевых передач, на одну больше, чем у Франсишку Тринкау (11) из «Спортинга». 

Лидером по количеству сухих матчей среди вратарей стал Диогу Кошта из «Порту» – 21 игра «на ноль» из 33. 

«Порту» в 31-й раз стал чемпионом Португалии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт чемпионата Португалии
ОтветStas Y
В зенит
Там ценник будет 50 м. Eur.🙄
ОтветC7Ronaldo
Там ценник будет 50 м. Eur.🙄
Капеййййки
В челси летом перейдёт.
Спортинг просто звери, в среднем 2,6 гола за игру в чемпе забивают. При этом чемпион Порту наоборот, акцент делает на 0 пропущенных.
Суарес, Карвальо, Кошта. Одни однофамильцы
Сложно наверное из Майами в Лиссабон постоянно мотаться. Красава 👍
Кошта этакий Акинфеев на максималках, всю дорогу топарь в своём клубе и внутри страны, сватают заграницу, а он ни шагу из родного дома
Кошта конечно стабильно выдает хороший уровень, странно что его никто из топ клубов не покупает!
