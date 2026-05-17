Суарес из «Спортинга» стал лучшим бомбардиром португальской лиги (28), Карвалью из «Эшторила» – лучший ассистент (12), вратарь «Порту» Кошта – лидер по сухим матчам (21)
Определились лучшие игроки чемпионата Португалии сезона-2025/26 по индивидуальным показателям.
Лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Португалии стал Луис Суарес из «Спортинга», забивший 28 голов. Он опередил ближайшего конкурента – Эвангелоса Павлидиса из «Бенфики» – на 5 мячей.
Лучшим ассистентом стал Жоау Карвалью из «Эшторила». Хавбек отдал 12 голевых передач, на одну больше, чем у Франсишку Тринкау (11) из «Спортинга».
Лидером по количеству сухих матчей среди вратарей стал Диогу Кошта из «Порту» – 21 игра «на ноль» из 33.
«Порту» в 31-й раз стал чемпионом Португалии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт чемпионата Португалии
