«Кукурелья не останется в «Челси» и летом вернется в Испанию, 1000%. Есть два клуба – «Барселона» и «Атлетико». Каталонский журналист Жорди о будущем Марка

Журналист Жорди: Кукурелья не останется в «Челси» и вернется в Испанию.

Каталонский журналист Жота Жорди заявил, что защитник «Челси» Марк Кукурелья вернется играть в Испанию этим летом.

«Начиная с понедельника ожидаются определенные движения. Марк Кукурелья на 100% предан «Челси». Мы уже говорили здесь, что он капитан и очень важная фигура в раздевалке. В клубе ему очень благодарны.

Начиная с понедельника ожидаются какие-то шаги со стороны «Барселоны» – контакты с его окружением, и после этого мы сможем рассказать больше.

На сегодняшний день я могу гарантировать на 1000%, что Марк Кукурелья не останется в «Челси » и будет играть здесь, в Испании . Есть два клуба – «Барселона » и «Атлетико ».

И я надеюсь и хочу, чтобы «Барселона» сделала правильные шаги для того, чтобы Кукурелья в итоге оказался именно там», – сказал Жорди.

Напомним, что Кукурелья – воспитанник «Барсы». В Испании он играл за «Эйбар» и «Хетафе».