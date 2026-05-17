  • «Кукурелья не останется в «Челси» и летом вернется в Испанию, 1000%. Есть два клуба – «Барселона» и «Атлетико». Каталонский журналист Жорди о будущем Марка
Каталонский журналист Жота Жорди заявил, что защитник «Челси» Марк Кукурелья вернется играть в Испанию этим летом.  

«Начиная с понедельника ожидаются определенные движения. Марк Кукурелья на 100% предан «Челси». Мы уже говорили здесь, что он капитан и очень важная фигура в раздевалке. В клубе ему очень благодарны.

Начиная с понедельника ожидаются какие-то шаги со стороны «Барселоны» – контакты с его окружением, и после этого мы сможем рассказать больше.

На сегодняшний день я могу гарантировать на 1000%, что Марк Кукурелья не останется в «Челси» и будет играть здесь, в Испании. Есть два клуба – «Барселона» и «Атлетико».

И я надеюсь и хочу, чтобы «Барселона» сделала правильные шаги для того, чтобы Кукурелья в итоге оказался именно там», – сказал Жорди. 

Напомним, что Кукурелья – воспитанник «Барсы». В Испании он играл за «Эйбар» и «Хетафе».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Chiringuito Inside
Марк Кукурклья на 100% предан клубу Челси.
Я на 1000% уверен что он не останется в Челси.

У журналиста биполярка🤔
ОтветПокерный Футбол
А какой он журналист иначе ?
ОтветПокерный Футбол
Ну 1000 больше чем 100, значит журналист прав!!! :))))
У Барсы нет денег на ЛЗ в это окно(форварда и цз бы осилить), у Атлетико есть Руджери. Если его кто-то в Испании и купил бы, то это Реал, но надеюсь этого не произойдет)
ОтветB-a-r-c-e-l-o-n-a
Ты знаешь, маур вполне может попросить его взять, учитывая что Фран и Менди уйдут, даже если не уйдут, маур может перевести Каррераса в центр, как когда-то рамоса.
ОтветB-a-r-c-e-l-o-n-a
Дело даже не в отсутствии денег! Он супер, но тупо не нужен щас. Они хотят оставить Канселу, который хорош универсальностью - он и слева, и справа играть может. А Кукурелья - чисто левый. Разве что они реально продадут Кунде (а то и Бальде), о чем разговоры ходят.
А зачем ему менять Челси на Атлетико? Алонсо на Симеоне?
Разве что если жена с детьми хочет в Мадрид.
С Барсой понятно, воспитанник все дела.

В любом случае надеюсь останется. У Хато сумасшедший потенциал и уровень его игры растет, но пока Кукурелья стабильнее, конечно.
ОтветProper Chels
Вы, видимо, ещё не особо привыкли к новому статусу Челси. Следующий сезон мало того что без ЛЧ, так вообще без Европы.
На этом фоне про Барсу даже говорить нечего, а Атлетико практически каждый год играет в ЛЧ и доходит до каких-то стадий плэй-офф.

Ну а у Хато, на мой взгляд, потенциал далеко не сумасшедший.
ОтветAlex-R
так вроде в лигу конференций опять могут попасть
Кукурелья для Барсы был бы хорошим усилением
Ответpeople people
абсолютно нет
Если он воспитанник Барсы, вполне очевидно возвращение в Барсу. Финансовую сторону можно решить обменом на Бальде. Тот идеален для АПЛ - много бегает и бестолков.
Истиный уровень Кукурельи виден в сборной, там он хорош. То что он фрик, лишь добавляет плюсов. Два фрика по краям, отличное шоу.
ОтветКино Музыка
А Челси интересен Бальде или их не спросят.
ОтветMartin Avagyan_1116477520
Бальде хотят половина клубов АПЛ, золотой актив для обмена. Если он не нужен Челси, обмен будет с участием еще одного клуба.
Ну идеально ещё его на сезон оставить, но если Барса придёт, он не сможет отказать, главное — чтобы за нормальную сумму
Надавить на Бальде конкуренцией с Марком идея неплохая, а Канселу полноценно под Кунде, если португальца будут брать. Кука страшный работяга, он бы заиграл, и ему всего 27 лет, 3-4 сильных сезона вполне себе может позволить.
Я бы в добавок еще и к Гримальдо присмотрелся, давно его хочу увидеть в Барселоне, умнейший игрок, как свободного агента можно взять, и зарплату бы не ломил, контракт до следующего года, млн за 15-20 можно забрать, при условии, что Бальде тогда придется продавать.
Кукурелья+50 млн от Челси на Бальде:)
У барсы нет денег, а у атлетико прыщавый на всю спину Руджерио на фарме, который второй сезон не выдержит интенсивности симеоне, вывод атлетико.
Алонсо может попросить и остаться в клубе
