«Кукурелья не останется в «Челси» и летом вернется в Испанию, 1000%. Есть два клуба – «Барселона» и «Атлетико». Каталонский журналист Жорди о будущем Марка
Каталонский журналист Жота Жорди заявил, что защитник «Челси» Марк Кукурелья вернется играть в Испанию этим летом.
«Начиная с понедельника ожидаются определенные движения. Марк Кукурелья на 100% предан «Челси». Мы уже говорили здесь, что он капитан и очень важная фигура в раздевалке. В клубе ему очень благодарны.
Начиная с понедельника ожидаются какие-то шаги со стороны «Барселоны» – контакты с его окружением, и после этого мы сможем рассказать больше.
На сегодняшний день я могу гарантировать на 1000%, что Марк Кукурелья не останется в «Челси» и будет играть здесь, в Испании. Есть два клуба – «Барселона» и «Атлетико».
И я надеюсь и хочу, чтобы «Барселона» сделала правильные шаги для того, чтобы Кукурелья в итоге оказался именно там», – сказал Жорди.
Напомним, что Кукурелья – воспитанник «Барсы». В Испании он играл за «Эйбар» и «Хетафе».
Я на 1000% уверен что он не останется в Челси.
У журналиста биполярка🤔
Разве что если жена с детьми хочет в Мадрид.
С Барсой понятно, воспитанник все дела.
В любом случае надеюсь останется. У Хато сумасшедший потенциал и уровень его игры растет, но пока Кукурелья стабильнее, конечно.
На этом фоне про Барсу даже говорить нечего, а Атлетико практически каждый год играет в ЛЧ и доходит до каких-то стадий плэй-офф.
Ну а у Хато, на мой взгляд, потенциал далеко не сумасшедший.
Истиный уровень Кукурельи виден в сборной, там он хорош. То что он фрик, лишь добавляет плюсов. Два фрика по краям, отличное шоу.
Я бы в добавок еще и к Гримальдо присмотрелся, давно его хочу увидеть в Барселоне, умнейший игрок, как свободного агента можно взять, и зарплату бы не ломил, контракт до следующего года, млн за 15-20 можно забрать, при условии, что Бальде тогда придется продавать.