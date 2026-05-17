  Эмери об испанских тренерах: «Пеп – легенда и величайший гений в тренерском мире. Уровень Энрике невероятен, особенно учитывая то, как сложно управлять «ПСЖ»
Эмери об испанских тренерах: «Пеп – легенда и величайший гений в тренерском мире. Уровень Энрике невероятен, особенно учитывая то, как сложно управлять «ПСЖ»

Унаи Эмери высоко оценил уровень работы испанских тренеров.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о работе испанских тренеров.

– Многие тренеры преуспевают в Европе...

– Уровень невероятно высок. Уровень Луиса Энрике невероятен, особенно учитывая то, как сложно управлять «Пари Сен-Жермен», он проделывает потрясающую работу. Пеп уже легенда и, на мой взгляд, величайший гений в тренерском мире, учитывая все, что он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры и продолжает это делать. Кроме того, в последние годы проявил себя Артета – как с точки зрения конкурентоспособности, так и с точки зрения его знаний. Я многому научился у всех троих.

Ираола тоже провел несколько выдающихся сезонов. И нужно упомянуть Иньиго Переса, который вывел финале [Лиги конференций] «Райо». Это исключительный случай. Его опыт и дух соперничества очевидны, – сказал Эмери.

А я так, тренеришка, с улыбкой добавил Унаи и пошел за очередной еврочашкой
Ну да с ПСЖ не сложилось да и много где, не для топ клуба он.
ПСЖ Эмери был монструозен. Поставил кучу рекордов, которые держатся до сих пор.
Вежливый интеллигентный человек. Испанец. Успешный профессионал. Что бы еще он мог сказать?
Испанские тренеры самые топ сейчас, даже немцы уступают, не говоря уж об отставших от современного футбола итальянцев
ну это смешно читать, мало того, что Анчелотти выиграл несколько последних лч, так еще и Аллегри и Индзаги 4 раза были в финалах ЛЧ за последние 10 лет, Итальяно 2 финала кубка конференций, Аталанта забрала кубок уефа с Гасперини, Манчини евро выиграл с италией, Мареска выиграл КЧМ с Челси, чемпионат португалии выиграл Фараони только что, основная проблема это деньги, которых нет у серии а, а 2 это отсутствие развития своих новых звезд, а эта проблема куда глубже
испанцы.
пеп.энрике.артета.хаби.хави.делафуэнте.эмери.ираола.тораль.вальверде.мартинес. ильгуасиль
Эмери забыл упомянуть Артигу и Карседо.
