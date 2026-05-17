Эмери об испанских тренерах: «Пеп – легенда и величайший гений в тренерском мире. Уровень Энрике невероятен, особенно учитывая то, как сложно управлять «ПСЖ»

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери высказался о работе испанских тренеров.

– Многие тренеры преуспевают в Европе...

– Уровень невероятно высок. Уровень Луиса Энрике невероятен, особенно учитывая то, как сложно управлять «Пари Сен-Жермен », он проделывает потрясающую работу. Пеп уже легенда и, на мой взгляд, величайший гений в тренерском мире, учитывая все, что он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры и продолжает это делать. Кроме того, в последние годы проявил себя Артета – как с точки зрения конкурентоспособности, так и с точки зрения его знаний. Я многому научился у всех троих.

Ираола тоже провел несколько выдающихся сезонов. И нужно упомянуть Иньиго Переса, который вывел финале [Лиги конференций] «Райо». Это исключительный случай. Его опыт и дух соперничества очевидны, – сказал Эмери.