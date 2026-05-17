«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо. Испанец приступит к работе 1 июля и будет участвовать в трансферах (Каве Солекол)

«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо.

«Челси» официально объявит о назначении Хаби Алонсо 17 мая, сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.

Ранее стало известно , что испанец подпишет контракт с клубом на 4 года.

«О назначении объявят завтра (сегодня на момент публикации новости – Спортс’‘), он будет представлен в качестве менеджера «Челси», а не главного тренера.

Хаби приступит к работе 1 июля. И что важно, он также будет вовлечен в трансферную работу», – сказал Солекол.

Должность Алонсо в «Челси» будет называться «менеджер», а не «главный тренер». У испанца будет больше полномочий по сравнению с предшественниками (Бен Джейкобс)