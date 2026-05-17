  • «Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо. Испанец приступит к работе 1 июля и будет участвовать в трансферах (Каве Солекол)
«Челси» официально объявит о назначении Хаби Алонсо 17 мая, сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол. 

Ранее стало известно, что испанец подпишет контракт с клубом на 4 года. 

«О назначении объявят завтра (сегодня на момент публикации новости – Спортс’‘), он будет представлен в качестве менеджера «Челси», а не главного тренера.

Хаби приступит к работе 1 июля. И что важно, он также будет вовлечен в трансферную работу», – сказал Солекол. 

Должность Алонсо в «Челси» будет называться «менеджер», а не «главный тренер». У испанца будет больше полномочий по сравнению с предшественниками (Бен Джейкобс)

Источник: Sky Sports
В Ливерпуле феерические балбесы в руководстве
Ответ
А может и нет)
Ответ
Комментарий скрыт
Какие же лохи в Ливерпуле
Ответ
Или нет
Как же так, Хаби? А у нас физрук Слот останется =(
То есть, просто для понимания...вы уволили Мареску, с двумя трофеями и борьбой за топ-3, из-за его желания стать "менеджером" а не просто коучем, погрузив команду в такую пучину отчаяния, что там все лидеры летом собираются вставать на лыжи, а потом наняли человека на ту самую, пресловутую должность "менеджера"...Планирование божественного уровня, конечно...Как эти двое из ларца вообще миллиардерами стали с их принципами управления?)
И большой привет Ливерпулю...оставить лысого шарлатана вместо того, что урвать легенду клуба, знакомого с половиной игроков, навыками омоложения состава и привлекательным, современным футболом - примерно тот же уровень планирования, как и у боули с компанией...😅
Ответ
Мареска хотел стать не менеджером, а владычицей морскою и решил использовать ресурс клуба чтобы самопиариться. Немного протекать стало на фоне успеха у человека.
Ответ
Моуринью с Тухелем всю карьеру строят на том, чтобы их считали Богами-Императорами Человечества, и что?) Пока есть результат - какая разница?) Не этот французский дед-таролог/астролог (фамилию забыл, который с чм-2006) - и ладно) Раз уж они американцы - должны знать, что такое human resources managment...🙄
Завтра пойду к цыганам, чтобы прокляли слота, эдвардса и хьюза 🤬
Ответ
Если оптом будут брать, закажи ещё Аморима пожалуйста
Ответ
🤣🤣👍 Так Аморим уже и так всё. Аут .... А вот эта троица в Ливерпуле команду в следующем сезоне вообще опустит до самых низов. Поэтому срочно нужно идти к цыганам, просить помощи 😀
Шта???? Я почти был уверен, что руководство Ливерпуле уже договорились с Алонсо, как же они упустили его, Слот же вообще никакой, что в головах у руководства Ливерпуле, как же они обосрались
Ответ
Ну на данный момент у Слота. И Алонсо два выигранных чемпионства на двоих) Алонсо например во главе Реала не убедил. Вот и в Челси вряд ли его оставят если сразу не начнёт выигрывать трофеи
Ответ
Везли Барсе +7, которой без него слили 10+ и все равно не впечатлил? Персфанат виника?
В первом сезоне будут тепличные условия. Вряд ли Англия упустит квоту в 5 команд для ЛЧ, а Челси в следующем сезоне зацепить пятерку будет проще. Они в отличие от прямых конкурентов будут играть лишь раз в неделю, а не по графику 3 игры за 10 дней. Прямо сейчас нужны точечные усиления: Вратарь, цз и пз.
Ответ
И это может сыграть против Алонсо) без Лч у них будет куча дней отдыха. И тут уже можно требовать от Алонсо чемпионство сразу в следующем году. Заодно и докажет что не зря его кто то считает топом
Ответ
Да никто не будет требовать чемпионство сразу, успехом будет возвращение в Лигу чемпионов
Твою жеж мать! (с)
Шансы смотреть на этот мучительный ватокат от шалтая ещё год выросли ещё сильней. Радость то какая, мы ж не достаточно наелись в этом. 🤮🤮🤮
Ответ
да нет там даже ватоката, в том-то и дело, там стиль неопределен даже самим Слотом, чтобы в ватокат играть, надо стабильно и точно пасовать хотя бы назад-поперек, а тут и этого нет
Если так , то это стагнация и провал в Ливерпуле с физруком на следующий год. Мимо ЛЧ. Неужели у него такая высокая неустойка ?
Должность Алонсо в «Челси» – «менеджер», а не «главный тренер». У испанца будет больше полномочий по сравнению с предшественниками (Бен Джейкобс)
16 мая, 19:58
Алонсо возглавит «Челси». Тренер подпишет контракт с клубом на 4 года
16 мая, 17:23
