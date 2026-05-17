«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо. Испанец приступит к работе 1 июля и будет участвовать в трансферах (Каве Солекол)
«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо.
«Челси» официально объявит о назначении Хаби Алонсо 17 мая, сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.
Ранее стало известно, что испанец подпишет контракт с клубом на 4 года.
«О назначении объявят завтра (сегодня на момент публикации новости – Спортс’‘), он будет представлен в качестве менеджера «Челси», а не главного тренера.
Хаби приступит к работе 1 июля. И что важно, он также будет вовлечен в трансферную работу», – сказал Солекол.
Должность Алонсо в «Челси» будет называться «менеджер», а не «главный тренер». У испанца будет больше полномочий по сравнению с предшественниками (Бен Джейкобс)
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И большой привет Ливерпулю...оставить лысого шарлатана вместо того, что урвать легенду клуба, знакомого с половиной игроков, навыками омоложения состава и привлекательным, современным футболом - примерно тот же уровень планирования, как и у боули с компанией...😅
Шансы смотреть на этот мучительный ватокат от шалтая ещё год выросли ещё сильней. Радость то какая, мы ж не достаточно наелись в этом. 🤮🤮🤮