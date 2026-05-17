«Бенфика» Моуринью не попала в ЛЧ, не проиграв ни одного матча в чемпионате. «Порту» и «Спортинг» сыграют в турнире от Португалии
Команда Жозе Моуринью заняла 3-е место в турнирной таблице, набрав 80 очков. Свой путь в следующем сезоне еврокубков они начнут с квалификационной стадии Лиги Европы.
На двух первых строчках, дающих путевки в Лигу чемпионов, расположились «Порту» (88 очков) и «Спортинг» (82).
Отметим, что «Бенфика» не потерпела ни одного поражения за весь розыгрыш чемпионата – на ее счету 23 победы и 11 ничьих.
«Брага», ставшая 4-й, сыграет в квалификации Лиги конференций.
АВС (18-е место) и «Тондела» (17-е) вылетели из высшей лиги, «Каза Пия» (16-е), сыграет в стыковых матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
