«Бенфика» Моуринью не попала в ЛЧ, не проиграв ни одного матча в чемпионате. «Порту» и «Спортинг» сыграют в турнире от Португалии

«Бенфика » не вышла в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Португалии.

Команда Жозе Моуринью заняла 3-е место в турнирной таблице, набрав 80 очков. Свой путь в следующем сезоне еврокубков они начнут с квалификационной стадии Лиги Европы .

На двух первых строчках, дающих путевки в Лигу чемпионов, расположились «Порту» (88 очков) и «Спортинг » (82).

Отметим, что «Бенфика » не потерпела ни одного поражения за весь розыгрыш чемпионата – на ее счету 23 победы и 11 ничьих.

«Брага», ставшая 4-й, сыграет в квалификации Лиги конференций.

АВС (18-е место) и «Тондела » (17-е) вылетели из высшей лиги, «Каза Пия » (16-е), сыграет в стыковых матчах.