  • «Бенфика» Моуринью не попала в ЛЧ, не проиграв ни одного матча в чемпионате. «Порту» и «Спортинг» сыграют в турнире от Португалии
«Бенфика» не вышла в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Португалии. 

Команда Жозе Моуринью заняла 3-е место в турнирной таблице, набрав 80 очков. Свой путь в следующем сезоне еврокубков они начнут с квалификационной стадии Лиги Европы

На двух первых строчках, дающих путевки в Лигу чемпионов, расположились «Порту» (88 очков) и «Спортинг» (82). 

Отметим, что «Бенфика» не потерпела ни одного поражения за весь розыгрыш чемпионата – на ее счету 23 победы и 11 ничьих. 

«Брага», ставшая 4-й, сыграет в квалификации Лиги конференций.

АВС (18-е место) и «Тондела» (17-е) вылетели из высшей лиги, «Каза Пия» (16-е), сыграет в стыковых матчах.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
президент Бенфики охренел, наверное, от счастья. мало того, что неустойку Моуру платить не надо, так Реал еще и докинет 3 ляма)))
Свечку за здоровье Переса поставит ))
Да, охренел от счастья недополучения денег, участвуя в лиге чемпионов
Непобедимые, но есть нюанс
Когда очень не любишь проигрывать
Реал примерно такой же будет.
Барса в классико закатает до смерти.
Это мощно конечно, были случаи когда команда не выйграла чемпионат не проиграв, но что бы даже вице чемпионом не стать это наверное первый случай
Комментарий скрыт
выйграла 🤮
Не знаю какой футбол он ставит с Бенфикой, но похоже тот же автобус;)
Реалу как раз подходит этот стиль учитывая скоростные качества Вини и Мбаппе
Судя по матчам с Реалом — не автобус совсем
Всё, что нужно знать о чемпионате Португалии - 3 топа, 15 пассажиров... Не обыгрываешь пассажиров - поздравляю, ты обыграл чемпиона, вот твое третье место...
они порту не обыгрывали
А многие у нас считают их чемп сильнее нашего тупо из-за результатов их трёх топов. Хотя за 20 лет в ЛЧ кроме той тройки только Брага попадала всего 3 раза, в топ-2 не из этих трёх топов только Брага один раз, кроме этой тройки и Браги никто нормально не играет в еврокубках, у нас часто провалы с вылетами непонятно от кого припоминают, утверждая, что вот наш уровень, но не следят за тем, от кого вылетают другие. Португальские команды не из выше перечисленной четвёрки вечно всяким Вараждинам, Шемрокам и Коньяспорам сливают, для них это даже не провалы, а обычное дело. Условные Факел и Пари НН легко бы за топ-5 боролись там.
В добрый путь Маур и спасибо Бенфике, что не дали великому скучать после фенера
И вернули его в топ-когорту
Хотя бы за тот матч с Мадридом
Он оттуда и не уходил.
Какой кэф дают перед сезоном на то, что Брага займет 4 место? 0.1?
Одно слово - канониры!
Пару лет назад третьими были
Unbeaten
Всем фанатам арсенала - в стойло
Моуринью умудрился провалиться даже с Бенфикой в чемпионате Португалии.
Комментарий скрыт
Барса провалилась даже в ЛЕ..... А Моуриньо играл в финале ЛЕ с Ромой и выигрывал её с МЮ...
Когда-то, в чемпионате СССР по футболу, существовал лимит на количество очковых ничьих за сезон, 10...
