Первый секретарь Соцпартии Франции о том, что Ямаль держал флаг Палестины: «Как это может разжигать ненависть в отношении Израиля? Политике геноцида нужно положить конец»

Первый секретарь Соцпартии Франции поддержал Ямаля.

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор вступился за Ламина Ямаля на фоне критики со стороны представителей правительства Израиля. 

Напомним, вингер «Барселоны» и сборной Испании держал флаг Палестины во время чемпионского парада каталонского клуба. Его раскритиковал министр обороны Израиля Исраэль Кац: «Ламин разжигает ненависть, пока наша армия сражается с террористами. Надеюсь, что «Барселона» дистанцируется от этой акции».

«Каким образом тот факт, что Ламин Ямаль поднял палестинский флаг, может разжигать ненависть в отношении Израиля?

Вашему правительству, супрематистскому и крайне правому, срочно необходимо положить конец политике геноцида и признать, что этот флаг – флаг государства, которое должно сосуществовать с Израилем. Вы каждый день своими преступлениями создаете новых бойцов ХАМАС.

Мир, немедленно!» – написал Фор. 

Премьер Испании о Ямале и Израиле: «Считающие, что размахивать флагом – это «разжигать ненависть», потеряли рассудок либо ослеплены своей низостью. Еще один повод гордиться Ламином»

Премьер Испании: «Жду, когда правые проявят солидарность с Ямалем, раскритикованным Израилем. Поддерживаем Ламина и палестинский народ и осуждаем нарушения прав человека»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Оливье Фора
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ответверсус вульгарис
Но пассаран!
Варвары и коммунисты в Европу !
Но уже пассаран по полной ))
Спортс, хорош уже политические новости постить. Дайте хоть здесь от этого отдохнуть.
ОтветMen77
Это же спортс, ты что тут первый день?
Ямалю пора бросать футбол и заняться политикой, вистов собрал достаточно на самом высоком уровне. На пост президента Палестины уже потянет.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Ямаль глупый , ему поднятие палестинской флага боком выйдет. Он что- то изменил ? Ничего. Возбудил людей веры своей мусульманской и всё. Что Салах или Мармуш не поднимают ? Они египтяне, а Газа граничит с Египтом. Если бы ещё не было 7 октября то ладно , а тут как бы и причина есть очень серьезная, почему вдруг Израиль в Газу зашёл. Сомневаюсь, что Ямаль знает , что 3000 палестинской перешли границу с Израилем убили 1200 человек и увели в плен 200. И не просто убивали , а насиловали , отрубали руки , расстреливали целые семьи на камеру. Такая реальность Ламину , наверное, неизвестна. Если бы он не принял веру отца ( мать христианка ) то вряд-ли бы он поднял флаг Палестины.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Мал ишшо…
Комментарий удален пользователем
Ответigls54
Комментарий удален пользователем
Не вовремя ты ошибку допустил в последнем слове😅
Ответigls54
Комментарий удален пользователем
И сеют и пашут и воспитывают , ты не можешь родиться и сразу всё знать .
Комментарий удален модератором
ОтветBasta777
Комментарий удален модератором
Почему только 30 и только богатых ?
ОтветBasta777
Комментарий удален модератором
«Не приписывай мне фейковые цитаты, а то получишь по жопе»
(Джон Форд о комменте Basta777)
Тупой Кац своими комментариями сделал из мелкого события большой повод всем заинтересованным разнести политику Израиля в публичном поле.
Социалисты атакуют. Жаль Испания стала левой, так бы переехал в нее, будь она как хотя бы Израиль
ОтветКори Линделл 2.0
И зачем ты Испании сдался? Что ты такого сделал правачок?
ОтветInsanely Cool
Все нормально, не переживай.
Главные новости
