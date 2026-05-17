Первый секретарь Соцпартии Франции о том, что Ямаль держал флаг Палестины: «Как это может разжигать ненависть в отношении Израиля? Политике геноцида нужно положить конец»

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор вступился за Ламина Ямаля на фоне критики со стороны представителей правительства Израиля.

Напомним, вингер «Барселоны» и сборной Испании держал флаг Палестины во время чемпионского парада каталонского клуба. Его раскритиковал министр обороны Израиля Исраэль Кац: «Ламин разжигает ненависть, пока наша армия сражается с террористами. Надеюсь, что «Барселона » дистанцируется от этой акции».

«Каким образом тот факт, что Ламин Ямаль поднял палестинский флаг, может разжигать ненависть в отношении Израиля?

Вашему правительству, супрематистскому и крайне правому, срочно необходимо положить конец политике геноцида и признать, что этот флаг – флаг государства, которое должно сосуществовать с Израилем. Вы каждый день своими преступлениями создаете новых бойцов ХАМАС.

Мир, немедленно!» – написал Фор.

