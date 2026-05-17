Футболисты «Иркутска» с января не получают зарплату, сообщили в клубе: «Ждем поступлений, должна быть поддержка от региона, 100%. Правительство области с нами на связи»

Футболистам «Иркутска» с января не платят зарплату.

Футболистам «Иркутска » с января не выплачивается заработная плата, сообщил исполнительный директор и исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Кунгуров.

В субботу стало известно, что «Иркутск» не смог отправиться на выездной матч LEON Второй лиги Б против «Мурома» из‑за финансовых проблем. Игра была запланирована на 17 мая.

– Сколько месяцев игроки не получают зарплату?

– С января. С тех пор у нас нет заработной платы. Но есть определенные договоренности. Ждем денежных поступлений, чтобы хотя бы какая‑то часть средств была выплачена ребятам, а также закрылись финансово выезды.

– Есть понимание, будет ли клуб жить в следующем сезоне?

– Надо сначала с этим сезоном разобраться. Самое важное, чтобы ребята получили деньги – они без зарплаты играют. Должна быть поддержка от региона, это 100%. Очень тяжело без поддержки.

Сейчас правительство Иркутской области постоянно с нами на связи. Прорабатывают какие‑то варианты в это сложное время для нас всех. Дай бог, в Иркутске все будет хорошо.

Тем более у нас все футболисты местные, за исключением трех иногородних игроков. Что еще нужно для региона, когда есть местные ребята, которые готовы биться за область? Мы делаем все возможное, чтобы в Иркутске был футбол, – сказал Кунгуров.

«Иркутск» с тремя очками после шести туров занимает последнее, 15‑е место в турнирной таблице Второй лиги (группа 2).