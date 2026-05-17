  Футболисты «Иркутска» с января не получают зарплату, сообщили в клубе: «Ждем поступлений, должна быть поддержка от региона, 100%. Правительство области с нами на связи»
Футболисты «Иркутска» с января не получают зарплату, сообщили в клубе: «Ждем поступлений, должна быть поддержка от региона, 100%. Правительство области с нами на связи»

Футболистам «Иркутска» с января не выплачивается заработная плата, сообщил исполнительный директор и исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Кунгуров.

В субботу стало известно, что «Иркутск» не смог отправиться на выездной матч LEON Второй лиги Б против «Мурома» из‑за финансовых проблем. Игра была запланирована на 17 мая. 

Сколько месяцев игроки не получают зарплату?

– С января. С тех пор у нас нет заработной платы. Но есть определенные договоренности. Ждем денежных поступлений, чтобы хотя бы какая‑то часть средств была выплачена ребятам, а также закрылись финансово выезды.

Есть понимание, будет ли клуб жить в следующем сезоне?

– Надо сначала с этим сезоном разобраться. Самое важное, чтобы ребята получили деньги – они без зарплаты играют. Должна быть поддержка от региона, это 100%. Очень тяжело без поддержки.

Сейчас правительство Иркутской области постоянно с нами на связи. Прорабатывают какие‑то варианты в это сложное время для нас всех. Дай бог, в Иркутске все будет хорошо.

Тем более у нас все футболисты местные, за исключением трех иногородних игроков. Что еще нужно для региона, когда есть местные ребята, которые готовы биться за область? Мы делаем все возможное, чтобы в Иркутске был футбол, – сказал Кунгуров. 

«Иркутск» с тремя очками после шести туров занимает последнее, 15‑е место в турнирной таблице Второй лиги (группа 2).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Интересно, какие умники формируют состав 2-ой лиги в территориальном плане? Славно придумано - ФК Иркутск мотается на Северо-Запад, но это еще цветочки по сравнению с ФК Динамо Владивосток. В итоге, выездные матчи этих небогатых клубов в Москву и Питер это буквально - деньги летят на ветер. Эй, Дегтярев - наведи порядок.
Бро, тут даже на спорце меня минусуют, когда пишу, что в низших лигах швах, золотые полеты в космос и никому не нужные матчи между командами без истории и принципиальности. И как следствие из частников только самые отбитые романтики берутся строить клуб в этой реальности абсурда
Какая еще поддержка?! распустить команду на все четыре стороны, если не можете жить по средствам
Да и оставить спорт только в столице и в радиусе тысячи километров, а остальным зачем, есть же телевизор посмотреть и приставка поиграть.... Если спонсоры не платят зарплату, как игрокам быть? Хоть чуток то голову включи эксперт, у вас таких всегда всё хорошо и легко решается
Ужас, какой клуб в регионе уже погибает. Должно быть стыдно губернатору,вряд ли он не слышал про положения дел.
А почему должно быть стыдно губернатору? Клубы должны быть частные. Пусть сами ищут спонсоров и сами выживают. Нет возможности - аривидерчи. У губернатора должны быть другие заботы в своём ответственном регионе.
Ненавижу клубы под руководством губернаторов . По-моему это уже такая дикость . Не должно быть таких клубов в принципе
а что в иркутске нет спонсоров?
В Иркутске спорт номер 1 это бенди , у ен+ куча промышленности в области , ГЭСов только штуки 3-4. И раньше дерипаска был главным спонсором бенди долгое время , а теперь и на бенди положил. Про футбол вообще молчу, но него все спонсоры клали всю дорогу
ну в принципе там холодно,вам бы хоккей лучше организовать
Помню, как в прошлом сезоне команда передала выручку с билетов с одного матча на эсвэоу
Но сейчас вот загибаются)
Свои не бросают же, не?😂😂😂
денег нет, но вы держитесь
Так вот куда народные деньги уходят.
Бесспорно , у нас для бэнди отличная крытая арена , но и на хоккей спонсоры забивают
Материалы по теме
Рэпер Obladaet об «Иркутске»: «Обратил внимание, что клубу нужна помощь. Перевел сумму. Решил поддержать родной город»
11 апреля, 12:09
Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)
11 апреля, 09:01
Игроки «Иркутска» работают грузчиками из-за задержек зарплат, рассказал вратарь Сорокин: «Тренируемся утром, а затем многие идут на склад. Ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся»
8 апреля, 09:41
