  • Скалони считает, что Месси и Марадона могли бы играть вместе: «Как два лучших игрока в мире могли бы не сыграться? Проблемы были бы у соперников»
Скалони считает, что Месси и Марадона могли бы играть вместе: «Как два лучших игрока в мире могли бы не сыграться? Проблемы были бы у соперников»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси

«Я не люблю думать о том, что будет дальше. Я предпочитаю наслаждаться настоящим. Я хочу верить, что он продолжит играть, потому что иначе будет грустно, как было в случае с Диего [Марадоной]». 

О том, могли бы Месси и Марадона играть вместе

«Конечно. Игроки создают систему. Как два лучших игрока в мире могли бы не сыграться? Проблемы были бы у соперников», – сказал Скалони. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КОНМЕБОЛ
Видел на Ютубе нарезку благотворительного матча, в котором они взаимодействовали на поле, это было действительно красиво.
