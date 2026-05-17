Скалони считает, что Месси и Марадона могли бы играть вместе: «Как два лучших игрока в мире могли бы не сыграться? Проблемы были бы у соперников»

Скалони считает, что Месси и Марадона могли бы сыграться.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси .

«Я не люблю думать о том, что будет дальше. Я предпочитаю наслаждаться настоящим. Я хочу верить, что он продолжит играть, потому что иначе будет грустно, как было в случае с Диего [Марадоной]».

О том, могли бы Месси и Марадона играть вместе

«Конечно. Игроки создают систему. Как два лучших игрока в мире могли бы не сыграться? Проблемы были бы у соперников», – сказал Скалони.