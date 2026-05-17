Алонсо возглавил «Челси». Экс-тренер «Реала» подписал контракт на 4 года

«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

44-летний испанский специалист заключили с лондонцами контракт на 4 года – до лета 2030-го. Он приступит к работе с 1 июля.

В сезоне-2025/26 «Челси» уволил двух тренеров – Энцо Мареску и Лиэма Росеньора. После них командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Калум Макфарлейн. Сейчас «синие» занимают 9-е место в АПЛ. 

Бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» в качестве тренера работал с юношеской командой «Мадрида», затем со второй командой «Реал Сосьедад». С 2022 по 2025 год он тренировал «Байер», с которым стал чемпионом Германии-2023/24, пройдя турнир без поражений, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Последним местом работы Алонсо был «Реал», который он возглавлял с июня 2025 года по январь 2026-го. За 34 матча он одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26933 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Челси»
Комментарии

Надеюсь покажет ошибочность его увольнения из Реала
Не думаю, что его увольнение показатель того, хороший он или плохой тренер. Как сказал кто-то однажды: у Переса и Пеп бы не задержался
Комментарий скрыт
А нам и дальше лицезреть ватокат Слота 💔😒

Удачи и терпения нашему баску в «Челси»! 🦁🔵
Комментарий удален пользователем
Он играл в АПЛ
Удачи и терпения
Удачи Шаби, а терпения руководству? :)
Это будет либо невероятный успех, либо оглушительный провал
Ещё возможны невероятный провал и оглушительный успех, что-то точно будет.
Да для него это уже успех! По деньгам точно!!!
4 года в Челси? звучит как фантастика
Там 12 месяцев за 1...
Может наоборот, 1 за 12?)
Удачи, Хаби! Пусть всё получится!!
Жаль, что не Ливерпуль
Они отказались от Аморима, по тем же причинам отказались и от Алонсо. Челси ближе схема в три ЦЗ, ещё не так давно с ней был Тухель и Конте.
Ну Конте не сказать что не так давно. все таки 10 лет почти прошло
Алонсо ждали в АПЛ ещё 2 года назад. Вот наконец-то доехал, правда немного в другой клуб
Сейчас у Алонсо все хорошо, кроме самодуров в руководстве. Команда отлично подобрана под него: не зажравшиеся игроки, молодые, готовые слушать адекватного тренера-победителя, а не любителя стикеров и Лего. Удачи, Хаби! Буду верить, что утрет нос Пересу и расисту! Желательно где-нибудь в ЛЧ в очной встрече
Судя по инсайдам все тоже ок с руководством. Доверия, конечно, ноль, но надежда, что взялись за ум небольшая проглядывается. Его еще и объявили manager, а не head coach, что как будто подразумевает иной уровень влияния. Будем посмотреть.
