Алонсо возглавил «Челси». Экс-тренер «Реала» подписал контракт на 4 года

«Челси » объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

44-летний испанский специалист заключили с лондонцами контракт на 4 года – до лета 2030-го. Он приступит к работе с 1 июля.

В сезоне-2025/26 «Челси» уволил двух тренеров – Энцо Мареску и Лиэма Росеньора. После них командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Калум Макфарлейн. Сейчас «синие» занимают 9-е место в АПЛ.

Бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» в качестве тренера работал с юношеской командой «Мадрида», затем со второй командой «Реал Сосьедад». С 2022 по 2025 год он тренировал «Байер», с которым стал чемпионом Германии-2023/24, пройдя турнир без поражений, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Последним местом работы Алонсо был «Реал», который он возглавлял с июня 2025 года по январь 2026-го. За 34 матча он одержал 24 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.