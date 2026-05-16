  • Флик об уходе Левандовского из «Барсы»: «Найти игрока такого калибра будет непросто. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Перестроим команду»
Флик об уходе Левандовского из «Барсы»: «Найти игрока такого калибра будет непросто. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Перестроим команду»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался об уходе Роберта Левандовского.

– Как уход Левандовского вписывается в общую картину? Каким был разговор?

– Разговор прошел хорошо. Все мои титулы были завоеваны благодаря ему. Для меня было честью работать с ним. Он невероятный профессионал. Всегда в топовой форме, следил за своим здоровьем. Я никогда этого не забуду. Он образец для подражания для молодежи.

Думаю, это хорошо для него и, возможно, для клуба, потому что мы будем перестраивать команду. И да, мы поговорили. Он объявил об этом в раздевалке. Мы все знаем, какой он игрок.

– Что потеряет «Барса» без Левандовского?

– Найти игрока такого калибра будет непросто. Я уже говорил это раньше. Он отличный парень, потрясающий профессионал. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Мы перестроим команду, – сказал Флик.

Источник: As
Леве огромное спасибо. На выход еще МАтШ (тоже спасибо), Кристенсен (когда в последний раз играл уже и не припомню). Араухо - челу уже не доверяют в защите ставя его иногда на позиции ПЗ. Для ротации очень высокая зарплата. Арендованных Фати, Пенью тоже бы припродать для разгрузки ФОТ.
Самое главное не покупать Рэшфорда. Чел думаю на контракт отработал, при постоянке будет опять лясы точить.
Ответ liverpool and barcelona fan
Так Фати же выкупает Монако
Насчет брита чтопудово согласен
Справедливости ради, калибр Лёвы уже знатно затупился, так что с тем же Ферраном хуже уже не будет. А там, глядишь, кого и возьмут. Плюс и зарплатку разгрузят.
Барселоне нужен стабильный форвард, который будет забивать.
К глубокому сожалению, в этом сезоне ни Лева, ни Ферран не могут похвастаться стабильностью - слишком часто происходят «американские горки»: то забивает серией, то матчей 5-6 молчит.

И летом Деку нужно срочно решать эту задачу чтобы следующий сезон получился еще успешнее.
Я вот не согласен с тобой.
Но на этот вопрос мы сможем узнать ответ только в следующем сезоне.
перестраивать ничего не придется, Роберт при Флике уже не играл первую скрипку. На острие нужен голодный до голов хищник, посмотрим, кого возьмут на замену.
> перестраивать ничего не придется
> На острие нужен голодный до голов хищник

Что за противоречие ?
Вот нового форварда и будут встраивать в игру.

Не будут перестраивать, если Ферран будет основным
Лёве спасибо , последние 2 сезона возраст всё больше говорил о себе , в целом ещё раз спасибо и удачи в дальнейшем 🫂
Можно попробовать Рэшфорда, на фланге он не тянет. Как полено). Может в центре будет получше. Прыгнуть, подставить часть тела, потолкаться.
Мозги должны быть, у Рэша их нет к сожалению
Жоау Педро заменит Роберта
