Форвард «Оренбурга» Жезус: «Вагнер – самый крутой бразилец в истории РПЛ»
Нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус оценил игру бразильцев в Мир РПЛ.
– Как бразилец назови самых мощных соотечественников в истории РПЛ.
– Самый крутой бразилец в истории РПЛ – Вагнер Лав. Сейчас выделяются Луис Энрике, Вендел, Маркиньос и Ду Кейрос. Все они отличные игроки.
– А в Бразилии любители футбола смогут назвать российских игроков?
– Мой отец следит за мировым футболом. Он бы точно назвал вам несколько российских и советских игроков, – сказал Жезус.
