Форвард «Оренбурга» Жезус: «Вагнер – самый крутой бразилец в истории РПЛ»

Нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус оценил игру бразильцев в Мир РПЛ.

– Как бразилец назови самых мощных соотечественников в истории РПЛ.

– Самый крутой бразилец в истории РПЛ – Вагнер Лав. Сейчас выделяются Луис Энрике, Вендел, Маркиньос и Ду Кейрос. Все они отличные игроки.

– А в Бразилии любители футбола смогут назвать российских игроков?

– Мой отец следит за мировым футболом. Он бы точно назвал вам несколько российских и советских игроков, – сказал Жезус.

Если заменить Кейруша на Халка то можно согласиться.
Халк с Малкомом переглянулись.
