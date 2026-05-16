Талалаев о критике: «Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, не работавших в сфере тренерства и не достигавших там успехов, подлецов и трусов»

Талалаев о критике: не обращаю внимания на слова подлецов и трусов.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о критике.

– После второй дисквалификации вас критиковали. Вы в целом как относитесь к хейту и критике?

– Очень хорошо. Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, которые не работали в сфере тренерства и не достигали там определенных успехов, подлецов и трусов. Мне их слова далеки.

А если эта критика людей, которые не безразличны к футболу, которые не сегодня взялись критиковать из-за какой-то личной неприязни к Талалаеву или его штабу, к «Балтике», или принижать игроков, которые добрались до своих достижений своей работой, то для меня эта критика как конструктив, который позволяет найти пути улучшения того, что критикуется. В частности, игра команды.

Если это просто желание попиариться, у меня был пример в самой юности, когда я осадил молодого журналиста, который вмешался в разговор, когда я разговаривал в Красноярске с генеральным директором одного клуба, спортивным директором другого и главным тренером с помощником.

Подбежал мальчонка, который вдруг начал перебивать, показывать свою значимость. Закончилось это тем достаточно известным скандалом, парень попиарился, после этого даже работал в Российском футбольном союзе и продолжает свою активную деятельность. Пошло ему это на пользу – замечательно, стало больше людей смотреть футбол – я только рад этому. Если вдруг это на мой образ сыграло негативно, то я это переживу, – сказал Талалаев.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория