  Талалаев о критике: «Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, не работавших в сфере тренерства и не достигавших там успехов, подлецов и трусов»
Талалаев о критике: «Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, не работавших в сфере тренерства и не достигавших там успехов, подлецов и трусов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о критике.

– После второй дисквалификации вас критиковали. Вы в целом как относитесь к хейту и критике?

– Очень хорошо. Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, которые не работали в сфере тренерства и не достигали там определенных успехов, подлецов и трусов. Мне их слова далеки.

А если эта критика людей, которые не безразличны к футболу, которые не сегодня взялись критиковать из-за какой-то личной неприязни к Талалаеву или его штабу, к «Балтике», или принижать игроков, которые добрались до своих достижений своей работой, то для меня эта критика как конструктив, который позволяет найти пути улучшения того, что критикуется. В частности, игра команды.

Если это просто желание попиариться, у меня был пример в самой юности, когда я осадил молодого журналиста, который вмешался в разговор, когда я разговаривал в Красноярске с генеральным директором одного клуба, спортивным директором другого и главным тренером с помощником.

Подбежал мальчонка, который вдруг начал перебивать, показывать свою значимость. Закончилось это тем достаточно известным скандалом, парень попиарился, после этого даже работал в Российском футбольном союзе и продолжает свою активную деятельность. Пошло ему это на пользу – замечательно, стало больше людей смотреть футбол – я только рад этому. Если вдруг это на мой образ сыграло негативно, то я это переживу, – сказал Талалаев.

Дартаньян весь в белом, а окружение - в дерьме. Почему он решил, что сам не подлец?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Дартаньян весь в белом, а окружение - в дерьме. Почему он решил, что сам не подлец?
Талалаев как Перес. С каждым интервью закапывает себя всё глубже, наживая всё больше новых "друзей".
Ответ Evgen Vynokurov
Талалаев как Перес. С каждым интервью закапывает себя всё глубже, наживая всё больше новых "друзей".
Сравнил ты конечно межъягодичье и палец
Все просто:
Не тренировал- не слушаю
Если тренировал- подлец и трус
Пиар на фоне Андрюши - такое себе украшение, лучше у городской свалки заселфиться
Ответ Arnoldinho
Пиар на фоне Андрюши - такое себе украшение, лучше у городской свалки заселфиться
Вот уж точно, там меньше шансов замараться
В общем, чтобы критиковать Талалаева, нужно быть минимум Гвардиолой.

Есть одна проблема: Гвардиола не знает, кто такой Талалаев.
Неприятный человек.
Александр, ваш выход!
Ответ TheCasper13
Александр, ваш выход!
так он же не работал "в сфере тренерства")) "Его слова ему далеки"))
Так большинство людей не профи. А это как раз те люди, которые приходят на матчи, поддерживают команду, платят деньги, и естественно критикуют. А кому нужен твой футбол, если не будет этих граждан? Будете сидеть как упыри, и втирать друг другу как нужен ваш ногомяч, какое значение он имеет для развития страны?Ты вообще радуйся, что за свою херню, получаешь деньги.
у кого-то сбили шапку Мономаха 😁
То есть на мнение всех болельщиков он плевать хотел, я правильно понимаю?
