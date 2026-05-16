Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Желания нет. А зачем? Поторговать лицом? Не вижу смысла»
Карпин не поедет на чемпионат мира: не вижу смысла.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему не поедет на ЧМ-2026.
«Возможность, наверное, есть, желания – нет.
А зачем? Общаться с коллегами? Все тренеры, которые участвуют в чемпионате мира, едут, чтобы работать. У них времени на общение с кем-то, мягко говоря, нет. Им некогда общаться на какие-то темы, даже на футбольные. Поэтому для чего ехать? Судейских или тренерских семинаров там нет.
Для чего туда ехать? Чтобы просто поторговать лицом? Не вижу смысла», – объяснил Карпин.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир начнется 11 июня.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17035 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: RT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так то, понятно уже, что минимум на ТОП-4 бы претендовали. Если бы еще Мостовой консультантом был, то успех и вовсе гарантирован.
Ну пусть пока порезвятся, в отсутствии одного из фаворитов! Все по плану идет!