Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Желания нет. А зачем? Поторговать лицом? Не вижу смысла»

Карпин не поедет на чемпионат мира: не вижу смысла.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему не поедет на ЧМ-2026 .

«Возможность, наверное, есть, желания – нет.

А зачем? Общаться с коллегами? Все тренеры, которые участвуют в чемпионате мира, едут, чтобы работать. У них времени на общение с кем-то, мягко говоря, нет. Им некогда общаться на какие-то темы, даже на футбольные. Поэтому для чего ехать? Судейских или тренерских семинаров там нет.

Для чего туда ехать? Чтобы просто поторговать лицом? Не вижу смысла», – объяснил Карпин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир начнется 11 июня.