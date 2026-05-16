0

Карпин не поедет на ЧМ-2026: «Желания нет. А зачем? Поторговать лицом? Не вижу смысла»

Карпин не поедет на чемпионат мира: не вижу смысла.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему не поедет на ЧМ-2026.

«Возможность, наверное, есть, желания – нет.

А зачем? Общаться с коллегами? Все тренеры, которые участвуют в чемпионате мира, едут, чтобы работать. У них времени на общение с кем-то, мягко говоря, нет. Им некогда общаться на какие-то темы, даже на футбольные. Поэтому для чего ехать? Судейских или тренерских семинаров там нет.

Для чего туда ехать? Чтобы просто поторговать лицом? Не вижу смысла», – объяснил Карпин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир начнется 11 июня.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17035 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: RT
logoЧМ-2026
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И это говорит тренер сборной)))Валера люди и болельщики со всего мира ездят футболом насладиться а не как ты говоришь лицом торговать)))В принципе с ним все ясно
Ответсергей петров
И это говорит тренер сборной)))Валера люди и болельщики со всего мира ездят футболом насладиться а не как ты говоришь лицом торговать)))В принципе с ним все ясно
Комментарий скрыт
Ответсергей петров
И это говорит тренер сборной)))Валера люди и болельщики со всего мира ездят футболом насладиться а не как ты говоришь лицом торговать)))В принципе с ним все ясно
С этим персонажем давно всё уже ясно. 🙄👎
Вообще то все тренеры едут туда за новыми идеями, следят за футбольными тенденциями. А Карпину туда не надо, он в футболе знаток))
ОтветКонстантин Конашенко
Вообще то все тренеры едут туда за новыми идеями, следят за футбольными тенденциями. А Карпину туда не надо, он в футболе знаток))
Он считает что лицом торговать нехорошо, вдруг в Реал или Манчестер Сити позовут, ведь лицо это главное в футболе
ОтветКонстантин Конашенко
Вообще то все тренеры едут туда за новыми идеями, следят за футбольными тенденциями. А Карпину туда не надо, он в футболе знаток))
В финале турнира ни кто что-то новенькое обкатывать не будет. На подобные мероприятия ради атмосферы ездят....
Правильно, Валер, нечего тебе в недружественной стране делать! Или она сейчас дружественная? Дух анкориджа уже выветрился или ещё нет? В общем лучше не рисковать, Валер..😁
Ни одного «ну и» за интервью? Валера заболел
Ответгруппа Последний День Недели
Ни одного «ну и» за интервью? Валера заболел
Зато есть " поторговать лицом ". Стиль общения прежний.
Вся страна на волне успехов в товарищеских матчах ждала прорыва, но вот судьба злодейка - вмешалась политика…
Так то, понятно уже, что минимум на ТОП-4 бы претендовали. Если бы еще Мостовой консультантом был, то успех и вовсе гарантирован.
Ну пусть пока порезвятся, в отсутствии одного из фаворитов! Все по плану идет!
Можно шпротами поторговать у стадиона)
Комментарии странные. Тренеру сборной, остраненной от соревнований по надуманным причинам, там делать нечего. Это неуместно выглядело бы.
Валера лицом в сборной торгует, он занят! Играйте без него
Все понятно . Нет желания развиваться. Все остальное отмазки. Всегда есть с кем пообщаться и узнать что-то новое. А так в собственном болоте комфортно, напрягаться вообще не надо .
Посмотреть футбол
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
16 мая, 11:30
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
7 мая, 09:00
Генсек РФС о России на ЧМ-2026 в случае отказа Ирана: «Юридически ФИФА может принять любое решение на ее усмотрение, жесткого регламента нет»
20 апреля, 13:52
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
7 сентября 2025, 18:33
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
3 минуты назадВидео
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
17 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
23 минуты назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
33 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
35 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
39 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
54 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
4 минуты назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
56 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем